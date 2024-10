Stoper Zmajeva Nikola Katić : “Dosta više s tim podjelama. Vrijeme je da stvorimo kult reprezentacije !”

Stoper naše selekcije Nikola Katić (27) govorio je na press konferenciji uoči sutrašnje utakmice Lige Nacija između BiH i Mađarske.

Kakvi su vaši utisci nakon meča sa Njemačkom? Šta bi trebalo popraviti za duel sa Mađarskom?

“Mogli bi dosta pričati kako je to izgledalo. Imali smo analizu. Uzeli smo pozitivne stvari. Falilo je u tim trenucima kod golova malo više komunikacije i fokusa. Ipak, generalno smo zadovoljni kako to ide. Dosta je tu novih lica. Meni je bila peta utakmica sa petim različitim partnerom u odbrani. Ovaj put sa Kolašincem prvi put. Tako da će i to uzeti dosta vremena da se posložimo. Uzima to više vremena nego u klubovima.

Sigurno da se vidi pomak kao što je selektor rekao. Bili smo agresivniji i trčali više. Pred kraj utakmice smo doveli Nijemce pod neki pritisak. Možda smo uz više sreće mogli i do pozitivnog rezultata. Ali, sve je to dio procesa. Uzeće nam to dosta vremena, ali sigurno mogu reći da smo na pravom putu. Radi se naporno, ali to će donijeti rezultat. Ne možemo biti zadovoljni rezultatima jer gubimo, ali sigurno da će to doći u budućnosti. Vidjećemo da li će biti u skorijoj ili daljoj budućnosti, ali uvjeren sam da će doći.”

Imate li osjećaj da je selektor kao vaš dodatni kapiten? Ima li neke posebne metode? Kako se stvara kult reprezentacije?

“I kapiten i prijatelj i otac, ne samo selektor, već svi članovi stručnog štaba su uz nas. Konstantno ponavljaju koliko vrijedimo, da smo svi tu s razlogom. Svaki od ova 23 igrača koja su trenutno, i koji su bili tu. S te strane nam ulijevaju vjeru i samopouzdanje da smo na pravom putu. Kult reprezentacije, rezultati i sve se stvara od tih sitnih detalja o kojima oni brinu. Ukazuju nam na to. Kada vam to nabrajao, možda bi vam to bilo smiješno. Te sitnice utiču na generalnu sliku. Malo po malo to će postati ono čemu mi svi težimo.

U ovoj utakmici ste mogli vidjeti pomak. Više trke, požrtvovanja, bolja sinergija između igrača, bolja komunikacija. To sve pokazuje da smo na pravom putu. U budućnosti će biti sve bolje. Zajedništvo koje će nas povezati sa navijačima. Atmosfera je bila top. Hvala navijačima na podršci. Primili smo dva gola i malo je utihnulo. Mi težimo da nastavimo dobijati podršku i kada gubimo. Vidjeli ste podršku kada smo smanjili na 1:2. Sve te stvari će donijeti doprinos tom kultu i zajedništvu kojem težimo.”

Koliko si zadovoljan zadnjom linijom u ovom ciklusu Lige Nacija?

“Očekuje nas teška utakmica. Znamo kako igraju Mađari, dosta defanzivno. Čak mislim da će i biti teža utakmica od Njemačke jer sada imamo taj pritisak. Vjerujemo u svoje kvalitete i da uz podršku publike možemo napraviti iskorak.

Što se tiče zadnje linije, kao pravi i ambiciozan sporista moram reći da nisam zadovoljan. Primili smo dva gola. Bio bih zadovoljan da je bio ‘clean sheet’ kao u Mađarskoj. Generalno, u Nizozemskoj smo pravili neke greške. Protiv Njemačke je bilo bolje, ali ne dovoljno da bude pozitivan rezultat. Moram reći da napredujemo i da radimo na tome. Sigurno da će nam taj rad donijeti bolje rezultate i veću stabilnost u budućnosti.“

Kada smo kod kulta reprezentacije, primijetio sam da su navijači dijelili vašu fotografiju nakon intoniranja himne. Selektor je to obećao po dolasku. Možda je nekima neprimjetno, ali mnogo navijača dijeli tu fotografiju, Koliko značaja dajete tome da vam je svima ruka na srcu tokom intoniranja himne? Prvi put od početka ovog ciklusa Lige Nacija ste bili tako sinhronizovani?

“Iskreno, bio sam iznenađen da ovo pitanje nije ranije došlo. Govorio sam o tim sitnicama koje su bitne i stvaraju kult reprezentacije. Volio bih jednom za kraj da završimo tu priču. Svi su ovdje svojom voljom i željom, Niko nije natjeran. Za mene je apsurdno da se u 2024. godine dijele ljudi u ovoj državi na jednu ili drugu stranu. Mislim da smo svi tu da doprinesemo boljitku reprezentacije, ali i države. Nebitno odakle dolazimo i koje smo vjere ili nacije. Mislim da bi više konačno trebalo da prestane sa tim podjelama.

Dat ću vam primjer Jablanice i svega nažalost što se desilo. Tih dana niko nije pitao ni ko je ko ni odakle je. Svi su pomagali i bili na istoj strani. Mislim da je konačno vrijeme da zatvorimo tu priču. Ja nisam bio dio te ratne priče i toga što je bilo u prošlosti. Iskreno, smeta mi što se to konstantno ponavlja, što se dijeli ko je stavio ruku na srce, da li je Hrvat, Bošnjak, Katolik ili Pravoslavac. Mislim da smo svi tu sa jednim ciljem, sa istom voljom, ljubavlju i samo tim putem možemo stvoriti kult reprezentacije i doći do razine do koje vi želite da dođemo.”

Utakmica BiH – Mađarska igra se u ponedjeljak od 20,45 sati u Zenici.

