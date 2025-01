Šta konkrentno znače današnji zaključci ESV-a za radnike, a šta za poslodavce i kako će se oni provesti?

Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća polučila je dogovorom između Vlade FBiH i poslovne zajednice.Zaključke sjednice pročitao je predsjednik ESV-a Safudin Čengić, a pojasnio ih je premijer Nermin Nikšić.

Ipak, neke stvari ostale su nedorečene, a Raport donosi više detalje o tome šta dogovor znači za poslodavce, a šta za radnike i kakve je u svemu obaveza Vlade FBiH.

Prvo, Vlada je i prijedlogom budžeta za ovu godinu potvrdila da će subvencionirati one kompanije koje ne mogu izdržati povećanje minimalca na 1.000 KM.

Nikšić je kazao da je predviđeno najmanje 100 miliona KM za ovu namjenu.

No, pitanje kako će se i po kojim kriterijima dijeliti subvencije kako bi se izbjegle prevare.

Kako je Raportu rečeno, kroz sistem Porezne uprave FBiH Vlada ima precizan uvid u to koliko ljudi je prijavljeno na minimalnu plaću, a koliko ljudi prima ispod 1.000 KM.

U zavisnosti od toga koji iznos ispod 1.000 KM radnik prima, procentualno će se odrediti i refundacija poslodavcu. Ti procenti se još uvijek dogovaraju.

Pored toga, pravo na subvenciju imat će one firme koje prave dobit u određenom rasponu, koji će se također dogovoriti na narednim sjednicama ESV-a.

Ono što je zanimljivo jeste da ti poslodavci neće morati pripremati nikakvu dokumentaciju niti će Vlada FBiH imati uvidu u to, nego će spisak kompanija i iznos subvencije Vladi prosljeđivati Porezna uprava FBiH uvidom u svoj sistem i filtriranjem kompanija.

Druga važna stvar koja je dogovorena jeste da će poslodavci biti oslobođeni dijela doprinosa za one radnike koji već imaju plaću iznad 1.000 KM i kojima povećaju plaću zbog povećanja minimalca i to u iznosu do 450 KM.

Šta to konkretno znači?

Ukoliko je radnik u određenoj kompaniji imao plaću 1.200 KM i poslodavac je primoran da je poveća zbog povećanja minimalne plaće i odluči da je poveća na 1.400 KM – neće plaćati poreze na tih dodatnih 200 KM.

Nikšić je na press-konferenciji kazao da će se to dokazivati kroz platne liste.

Kako je Raportu pojašnjeno – primijenit će se isti sistem kao u slučaju refundacije doprinosa na minimalac. Porezna uprava FBiH pratit će kretanja u svom sistemu i na osnovu toga filtrirati one koji ispunjavaju kriterije.

Treća važna stvar koju je premijer Nikšić naveo jeste da će se 1. jula krenuti sa izmjenama Zakona o doprinosima.

To znači da će se smanjiti onaj dio doprinosa koji ide poslodavcu na teret. Procent smanjenja još nije poznat, ali će u svakom slučaju rasteretiti privredu.

