Sonja Biserko : Srbija u histeriji, ne može da se suoči sa nepobitnim činjenicama

“Od kada je oglašena rezolucija u Srebrenici, a nakon toga i usvojena u Generalnoj Skupštini, u Srbiji traje svojevrsna histerija koja je usmjerena na to da se negira bilo kakva odgovornost Srbije za ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, a posebno za genocid u Srebrenici.”

Kaže je ove godine ta histerija pojačana time što je rezolucija dobila svjetsku pažnju i da je u ova dva mjeseca bilo puno govora o onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini. Tako je pojačana i retorika negiranja odgovornosti Srbije, umanjivanje tog zločina, svođenje to na neku manju cifru, iznajmljivanje raznih međunarodnih eksperata koji također negiraju genocid u Srebrenici, kaže Biserko.

“Srbija ne može da se nekako suoči sa činjenicama koje su nepobitne i zato se u stvari dešava čitava ova eskalacija u izjavama i predsjednika (Srbije Aleksandra Vučića) i predsjednice Skupštine [Ane Brnabić], i svih ostalih koji učestvuju u toj propagandi već godinama”.

“Dok je ova politička elita na vlasti, neće doći do priznanja genocida u Srebrenici od strane Srbije i da, nažalost, žrtve neće u tom smislu biti zadovoljene”, kaže Biserko te dodaje da dok god se srpsko pitanje ne zatvori neće biti stabilnosti u regiji: “Ali to se ne odnosi samo na žrtve, nego uopšte na ulogu Srbije u 90-im godinama u tim ratovima i dok god se ne konstatuje i ne kvalifikuje šta je to zapravo bilo i dok god se srpsko pitanje, nacionalno pitanje, ne zatvori, neće biti stabilnosti i normalizacije u regionu.”

Beograd se pokriva time što je cijela regija protiv Srbije, ali činjenica je da cijela regija nema povjerenja u Srbiju i njeno ponašanje jer nikad se ne zna šta će i u kom momentu da iskrsne neka situacija koja zapravo opet destabilizuje te zemlje, objašnjava Biserko.

“Sada imamo tihu okupaciju u Crnoj Gori, konstantno podrivanje Kosova. Bosna i Hercegovina je sada ušla u jednu fazu kada je došlo stvarno do eskalacije koja prijeti stabilnosti Bosne i Hercegovine. Naravno, za to je zadužen Milorad Dodik koji svakodnevnim svojim izjavama provocira izjave s druge strane, odnosno međunarodne zajednice, koja mu je na neki način dala do znanja da će pre doći do nestanka Republike Srpske nego do nestanka Bosne i Hercegovine.”

Sve ovo ne bi bilo tako dramatično da Srbija nema podršku Rusije koja je na neki način ohrabruje da vrši reviziju svojih poraza iz 90-ih, kaže Biserko.

Smatra da društvo u Srbiji nije spremno da se suoči sa Srebrenicom, jer Srebrenica je ogledalo onoga što se dešavalo u Bosni i Hercegovini.

Biserko kaže da EU treba da iskoristi Rezoluciju o Srebrenici i da se ugradi u Berlinski proces.

“Rezolucija o Srebrenici treba da bude iskorištena od strane EU, s obzirom na to da Srbija zvanično želi da bude članica EU i da se to nekako ugradi u proces približavanja EU i pre svega da se ugradi u Berlinski proces koji ima u sebi komponentu suočavanja sa prošlošću. To je jedini način da Srbija bude prinuđena da radi neke stvari.”

(Kliker.info-Vijesti)