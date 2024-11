Šokantan intervju profesora Serwera : “Amerika više neće čuvati suverenitet BiH; Trump će podijeliti Kosovo” (VIDEO)

„Ako ste Dodik, onda se pripremate za secesiju. Ako ste Čović, nadate se formiranju trećeg entiteta. Većina bošnjačkih lidera bi rekla: ‘Moramo učvrstiti teritorijalni integritet i suverenitet zemlje jer smo sad izloženi riziku!'“

Serwer: „Vučić ne podržava secesiju RS jer to njemu pravi probleme! On želi sjeverno Kosovo… to je jasno rekao! Mogao bi i dobiti Kosovo! Ako uspije, to će onda pokrenuti stvari u BiH, Crnoj Gori i Sandžaku!“ Hadžifejzović: „Mi ovdje znamo da kad se god priča, a posebno radi o granicama, to znači rat.“ Serwer: „Upravo tako!“

Hadžifejzović: „Izgovorili ste strašnu rečenicu: ‘Amerika više neće braniti integritet i suverenitet BiH!'“

Serwer: „Neće! Čak ni Ukrajinu! Dozvolit će da Rusija i dalje okupira Ukrajinu!

Hadžifejzović: „Kažete da su Dodik i Vučić spremno dočekali Trumpovu pobjedu, dakle govorite o tome da su već predvidjeli neke korake prije Trumpove pobjede…?“

Serwer: „Dodik je već poduzeo neke korake u pravcu secesije! Vučić nije poduzeo nikakve korake kojim bi podržao sececiju RS! Odvajanje RS od BiH predstavlja problem Vučiću, jer Briselu se to ne sviđa! Ali Dodik je jasno rekao šta želi izgraditi ako mu geopolitičke okolnosti dozvole! Trumpova administracija je signal koji Dodik čeka, bez obzira da li se to Vučiću sviđa ili ne sviđa!“

Hadžifejzović: „Bosanska politika šuti, oslanja se na to što je tradicionalno, a to je da Amerika neće ostaviti BiH…“

Serwer: „Sve zavisi od toga o kojem političaru govorite. Ako ste Dodik, onda se pripremate za secesiju. Ako ste Čović, nadate se formiranju trećeg entiteta. Većina bošnjačkih lidera bi rekla: ‘Moramo učvrstiti teritorijalni integritet i suverenitet zemlje jer smo sad izloženi riziku!’ Politika Bidena nije bila dobra na Balkanu, ali će Trumpova biti gora! Mogućnosti rata su povećane!“

Hadžifejzović: „Trump je trgovac. Možemo li da se zabrinemo da on kao trgovac zaista može nešto brzo da uradi na Balkanu: podjela Kosova ili nešto u Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini?“

Serwer: „Loš je u sklapanju dogovora! Rekao je da će postići dogovor sa Izraelom i Palestinom i nije! Ne postiže dobre dealove! Dobar je da privuče neprijatelje koje smatra jakima! Na Balkanu se trebaju zamisliti oko toga! I prije inaguaracije, može se nešto loše desiti na Balkanu!“

Hadžifejzović: „Šta?!“

Serwer: „Može biti puno toga! Može se pogodovati podjeli Kosova! Kosovo je neposredniji rizik nego BiH! Vučić ne podržava secesiju RS-a jer to njemu pravi probleme! On želi sjeverno Kosovo… to je jasno rekao! Mogao bi i dobiti Kosovo! Ako uspije, to će onda pokrenuti stvari u BiH, Crnoj Gori i Sandžaku! Kada pokrenete razdvajanje, to postaje norma! Bio bih jako sretan da se pokaže da griješim! Bio bih oduševljen da kad Trumpova administracija dođe da BiH bude jedinstvena država, da Kosovo bude jedinstveno! I da u to uložimo snagu! Ali… sve sluti da će Trumpovi ljudi pristati na etnoteritorijalnu podjelu!“

Hadžifejzović: „Mi ovdje znamo da kad se god priča, a posebno radi o granicama, to znači rat.“

Serwer: „Upravo tako!“

Hadžifejzović: „Ulazimo u nove neizvjesnosti?“

Serwer: „Da! To su one stare neizvjesnosti, nažalost! Od raspada Jugoslavije se osporavaju granice! Međutim, razlika je što Amerikanci neće sada biti na pravoj, nego na pogrešnoj strani!“

