Slobodan Vasković : SAD su razorile Dodika i otpočele razaranje SNSD-a

1.

Milorad Dodik, očekivano, izgubio je sve bitke, ali i rat protiv SAD-a koji je sam otpočeo.

Samo naivni i oni apsolutno ostrašćeni Dodikovi poltroni vjerovali su da će i ovaj put “Mile sve da sredi”, “Da izvuče džokera iz rukava”, “Da se dogovori”; A od svega, Dodik nije uspio da povuče ni zeca iz šešira.

Štaviše, on je postao politički zec koji više ne zna u kom “grmu leži”, jer su svi njegovi jeftini spinovi, koje je puštao prethodnih mjeseci, o tome kako je uspostavio dogovor sa SAD-om torpedovani bez ostatka.

2.

Torpedovana je i razorena, posljednjim sankcijama SAD-a, i mreža firmi kojima je upravljao njegov sin Igor Dodik. Među njima, firma matica – “Prointer”.

3.

“Prointer” je bio produkt izvrsne ideje kako budžetski novac preliti u džepove porodice Dodik; Sve je navodno legalno, a, suštinski, sve je nezakonito, jer je političkom silom uspostavljen monopol za tu firmu i dobijala je gotovo sve tendere bez konkurencije.

Niko se nije usudio ni pomisliti da kontroliše taj subjekt. “Prointer” je, u skladu sa pravilima Epske Pohlepe Dodikovih, nadograđen sa još nizom drugih firmi preko kojih je, po istom principu, budžetski novac (iz budžeta BiH i budžet RS) prelivan u budžet Dodikovih.

3.

Tako su izvučene stotine miliona KM koje je Dodik imao na raspolaganju, između ostalog, i za kupovanje političara u RS i BiH, ali i nekolicine evropskih zvaničnika koji su njegovi najveći lobisti. Uzaludan trud i bačne pare.

Sada je tome kraj.

4.

Ako se Dodik i nadao da će možda moći da primiri svoj sukob sa SAD-om, od 18.06., nema više, po tom pitanju, čemu ni da se nada.

5.

Dodik je napravio kobnu grešku kada je napao administraciju SAD-a, a to mu svjetska velesila nije mogla oprostiti; Ne samo njemu, nego bilo kome, jer napad na SAD, njihovu vlast, neoprostiv je za bilo koga. Ista situacija je i sa drugim silama.

6.

Iako je razorena mreža firmi peko koje je hranjena Epska Pohlepa Dodikovih (nikad nenahranjena), nije to najteži udarac koji je pretrpio Milorad Dodik.

Ono što ga je, doslovno, ukinulo sa nogu, jeste što je njegov sin Igor Dodik centralna figura zbog koje su njihove brojne porodične firme, te Đorđe Đurić i Milenko Čičić, stavljeni na “Crnu listu” SAD-a.

7.

Igor Dodik je “Ahilova peta” Milorada Dodika, koji jedino prema njemu ima empatiju i koji ga je spremao godinama za svog nasljednika na čelu SNSD-a. Na kraju je to i učinio: Igor Dodik je suštinski šef stranke koji odlučuje sve u vezi sa kadrovima i odnosima sa koalicionim partnerima, dok Milorad Dodik vodi “politiku” čiji je jedini cilj lično spasavanje njega i Igora.

8.

Ta “politika” doživjela je kataklizmu – sasuta je u srču.

9.

Krivac za potapanje Igora Dodika jeste upravo Milorad Dodik, koji nije htio dozvoliti da SNSD bude išta drugo do servis njegove porodice. Uz to, on je svog sina uveo u poslove koji ponajmanje imaju veze sa zakonom i takva situacija nije mogla beskrajno trajati; Posebno nakon Dodikovog napada na SAD “plastičnom kašičicom za espreso kafu”.

10.

Dodik je vrlo svjesno i vrlo namjerno pomiješao porodično sa stranačkim/političkim; Pripremao je godinama Igora za svog nasljednika; Zbog toga je brojne značajne kadrove SNSD-a uklonio i marginalizovo, a okružio se toksičnom mrežom polupismene i na sve spremne horde poltrona sa kojom će, nakon skorog kraja ovog sukoba, zajedno potonuti. Bez povratka na površinu.

11.

Igor Dodik nije za žaliti: Vremenom je postao brutalniji od oca; Pohlepniji čak i od Milorada Dodika; Neomiljen je unutar SNSD-a, a politički i u svakom drugom pogledu nije ni do koljena ocu. To su činjenice i sve to zna Milorad Dodik.

Uprkos tome, istrajavo je da Igora dovede na čelo SNSD-a, vjerujući da će on vući konce iz sjene i usmjeravati ga i politički. Toj agendi se nazire kraj.

12.

Posljednje sankcije SAD-a su opomena svima da se ne primiču Dodiku&Dodiku, jer je to sve, samo ne bezazleno. Dapače.

13.

Situacija koja je stvorena sankcijama koje u kontinuitetu donose SAD-e dovele su do toga da je SNSD, defakto, obezglavljen, bez obzira na činjenicu da su oba Dodika još uvijek politički aktivni, ali i gotovo potpuno izolovani.

Ta izolovanost biće sve dublja, dok ne ostanu sami sa sobom.

14.

Ne treba zaboraviti ni činjenicu da su Milorad i Igor Dodik nedavno “osvanuli” u Skaj prepisci Aleksandra Ace Mrkića, “biznismena”, optuženog u Crnoj Gori da je šef zločinačke organizacije i šefa obezbjeđenja Miodraga Dake Davidovića, koji je, takođe, na “Crnoj listi” SAD-a zbog kriminalnih poslova.

Svako ko misli da je to slučajno i da nema nikakve veze sa Miloradom i Igorom Dodikom, te Draganom Lukačem i Draganom Stankovićem, sinom Bude Stankovića, u zabludi je.

Daka se jeste sretao sa Dodikom, a često je bio gost Bude Stankovića.

15.

Prepiska koju je objavio “Libertaspress”, crnogorski portal, samo je uvod u mnogo teže optužbe na račun oba Dodika, a kada je šverc cigareta u pitanju na Igora Dodika. O tom potom.

16.

Posljednje sankcije su razoriile Dodika i otpočele razaranje SNSD-a.

17.

Dodikov najveći problem je što to nisu i zadnje sankcije. Vrlo precizno je to saopštio Metju Miler, portparol Ministarstva finansija SAD-a, koji je rekao da će “SAD upotrijebiti sva sredstva koja su im na raspolaganju protiv onih koji Dodiku pomažu u korupciji i omogućavaju mu da narod Republike Srpske isorištava za vlastitu korist”.

Slobodan Vasković (Sa druge strane…)