Sličnosti i razlike : Gdje su Harris i Trump po pitanju socijalne zaštite ?

Više od 71 miliona ljudi u SAD-u primalo je beneficije iz programa koje je 2023. godine vodila Uprava za socijalno osiguranje, a koja pomaže penzionisanim radnicima i osobama sa invaliditetom.

Ali Fond za socijalno osiguranje i Medicare, savezni program zdravstvenog osiguranja za starije osobe, ostaju bez sredstava, a bez novog izvora financiranja ili smanjenja naknada očekuje se da će postati nesolventni do 2035., odnosno 2036. godine.

Oba kandidata, potpredsjednica Kamala Harris i bivši predsjednik Donald Trump, obećali su da će štititi socijalno osiguranje i Medicare.

No, nestranački Odbor za odgovorni federalni budžet objavio je ove sedmice analizu u kojoj se kaže da će, ako se ne riješi, Harrisina ekonomska agenda dovesti do bankrota socijalnog osiguranja za devet godina, dok će Trumpova agenda dovesti do nesolventnosti za šest godina.

U međuvremenu, nedostatak stambenog prostora podiže cijene kupovine i iznajmljivanja, dok visoke stope na hipoteke usporavaju prodaju kuća, a oba kandidata razgovaraju o načinima da pomognu porodicama s rastućim troškovima podizanja djece.

Dakle, kako dva kandidata planiraju rješavati ova pitanja?

Kandidati imaju velike razlike u svojim politikama socijalne zaštite koje odražavaju vrijednosti dvije dominantne političke stranke u SAD-u, Demokratske i Republikanske stranke, u pogledu intervencije vlade i lične odgovornosti.

Harris i Demokratska stranka općenito su se zalagali za vladu da aktivno podrži ranjive grupe i one koji se bore da izađu iz cikličkog siromaštva kroz veće poreze na bogate, što smatraju ključnim za postizanje socijalne jednakosti i promoviranje ekonomske mobilnosti.

Nasuprot tome, republikanci, uključujući Trumpa, generalno su naglašavali važnost individualne odgovornosti, tržišnih mehanizama i nižih poreza za podsticanje produktivnosti, tvrdeći da će prevelika intervencija vlade oslabiti ekonomiju.

Ali ima nekih preklapanja, posebno kada je u pitanju pomoć porodicama.

Glas Amerike Mandarin je sastavio stavove i stavove dvoje kandidata o socijalnom osiguranju i Medicare-u, pristupačnom stanovanju i izdržavanju porodica:

Socijalno osiguranje i Medicare

Trumpova politika: Trump želi osigurati održivost socijalnog osiguranja i Medicare kroz ekonomski rast, za koji se nada da će ga potaknuti smanjenjem poreza i smanjenjem onoga što on naziva “nepotrebnom” državnom potrošnjom povećanjem opcija privatizacije zdravstvenog sistema kako bi podstakao tržišnu konkurenciju za smanjenje troškova. On se također zalaže za ukidanje poreza na davanja socijalnog osiguranja, tvrdeći da stariji ljudi ne bi trebali plaćati poreze na svoje naknade. Kritičari kažu da će to dodatno otežati plaćanje programa.

Politika Harris: Harris želi proširiti beneficije socijalnog osiguranja kroz Zakon o proširenju socijalnog osiguranja, koji predlaže povećanje minimalnih naknada i prilagođavanje načina na koji se izračunavaju troškovi života. Ona se također zalaže da dugotrajna kućna njega bude uključena u Medicare kako bi se olakšao teret porodicama koje brinu o starima i djeci. Kritičari kažu da će proširenje programa dodatno otežati njihovo plaćanje. Harrisina politika nastavlja stav Bidenove administracije da povećava poreze bogatim pojedincima koji zarađuju više od 400.000 dolara godišnje kako bi se osigurala sredstva za socijalno osiguranje i Medicare. Harris također kaže da se troškovi zdravstvene zaštite mogu kontrolisati pregovorima o cijeni lijekova i smanjenjem prevara.

Stanovanje

Trumpova politika: Trump želi promovirati razvoj stambenog tržišta smanjenjem propisa o izgradnji i korištenju zemljišta kako bi povećao ponudu stanova i smanjio troškove kupovine kuće kroz konkurenciju. On se protivi izgradnji stambenih objekata s niskim prihodima u tradicionalnim stambenim područjima za jednu porodicu i za neke od visokih troškova stanovanja okrivljuje inflaciju i ilegalnu imigraciju, a oboje će, kako kaže, smanjiti ako bude izabran, uključujući masovne deportacije. Kritičari tvrde da su cijene stanova porasle s rastućim kamatnim stopama i visokom potražnjom tokom pandemije COVID-a i kažu da bi masovne deportacije samo pogoršale problem ponude jer se veći dio građevinske radne snage sastoji od imigranata.

Politika Harris: Harris se zalaže za poreske olakšice i povećanje federalnog finansiranja za podršku gradnji pristupačnih stanova koje tržišta ne opslužuju i kaže da će njen plan dodati 3 miliona novih domova u naredne četiri godine. Ona podržava pomoć u iznosu od 25.000 dolara akontacije za kupce prve kuće i ograničavanje kompanija da kupuju stambene nekretnine velikih razmjera kako bi se borile protiv špekulacija i zaštitile stambene potrebe običnih porodica. Kritičari tvrde da stanovanje s niskim primanjima smanjuje vrijednost nekretnina u blizini i da bi povećanje subvencija za kupovinu stanova moglo povećati potražnju i dovesti do viših cijena stanova.

Pomaganje porodici / Porezni kredit za djecu (CTC)

Trumpova politika: Trump je kao predsjednik privremeno podigao CTC, sa 1.000 na 2.000 dolara po djetetu u 2017. i proširio gornju granicu prihoda kako bi više porodica ispunilo uslove, ali prošireni program ističe 2025. Ako bude ponovo izabran, Trump kaže da će donijeti ovu politiku trajno. Međutim, ključni uslov je da samo domaćinstva koja ostvaruju prihod imaju pravo na poreski kredit jer Trump vjeruje da to potiče ljude da rade. Kritičari kažu da je nepravedno prema nezaposlenim roditeljima koji se već bore.

Politika Harris: Harris želi da vrati i proširi CTC na porodice bez prihoda tako da sve porodice sa novorođenčadima dobiju poreski kredit od 6.000 dolara po djetetu, one sa djecom od 1 do 6 godina dobijaju 3.600 dolara godišnje za svako dijete, a one sa djecom uzrasta 7-17 primaju 3.000 dolara po djetetu. Kritičari kažu da bi subvencija oslabila poticaje za nezaposlene roditelje da nađu posao.

Plaćeno porodično odsustvo

Trumpova politika: Trumpova politika kandidata o porodičnom odsustvu – da se brine o djetetu, bolesnom rođaku ili ličnom zdravstvenom problemu – nije tako jasna, iako njegova kampanja kaže da je podržava. Kao predsjednik, potpisao je zakon o 12 sedmica tako plaćenog odsustva za federalne službenike i poreski kredit za kompanije koje radnicima s niskim primanjima daju plaćeno porodično odsustvo.

Politika Harris: Harris podržava 12 sedmica plaćenog porodičnog i medicinskog odsustva za sve zaposlene koji bi se finansirali kroz porez na plaće koji se dijeli između poslodavaca i zaposlenih.

Troškovi brige o djeci

Trumpova politika: Trump je u septembru sugerirao da bi prihod od povećanja carina mogao prikupiti novac za podršku brizi o djeci, a njegov potpredsjednik, JD Vance, predložio je da bi više članova porodice, poput baka i djedova, trebalo biti uključeno u porodičnu brigu o djeci kako bi se smanjili troškovi.

Politika Harris: Harris je predložila da se porodična potrošnja na brigu o djeci za radnike s niskim primanjima ograniči na 7% prihoda domaćinstva i da se podigne nivo plata za radnike u brizi o djeci uz smanjenje troškova brige.

Kritičari napominju da nijedan kandidat nije iznio detalje svojih planova.

Legu Zhang (Glas Amerike)