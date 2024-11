Slaven Kovačević iz Strasbourga: Odbranili smo presudu, ako se politika uključi, pitanja ostaju otvorena

Kovačević je poručio da je zadovoljan sa održanom raspravom.

„Smatram da je naša argumentacija bila mnogo jača od suprotne strane, da smo ponudili više kvalitetnih argumenata. Živio sam u uvjerenju da nije lijepo lagati, ali druga strana je koristila takvu vrstu manipulacije da je htjela sud dovesti na jedan pogrešan put. Mi smo to na vrijeme primijetili, i nismo to dozvolili“, kazao je on,

Kovačević je također poručio kako smatra da je posebno interesantno to da su uspjeli pokazati da je politički sistem BiH, koji je utemeljen na etničkoj pripadnosti, pogrešan.

„Da se ne mogu koristi prakse iz dijelova nekih evropskih zemalja kao primjeri za BiH. Ne mogu se loše prakse koristiti kao primjeri za zemlje koje žele da se razvijaju prema evropskoj demokratiji. Ono što je najvažnije, mislim da smo postigli cilj, odbranili smo presudu ‘Kovačević protiv BiH’, na jedan kavalitetan način. I kako je to kazao predsjednik suda Marko Bošnjak ‘očekuje se donošenje konačne preusde u narednom periodu'“, poručio je Kovačević.

On je istaknuo da čvrsto vjeruje da će presuda biti pozitivna, ali da treba ostaviti neku rezervu.

„Međutim, mislim da nakon današnje argumentacije da bi presuda trebala biti u moju korist“, zaključio je on.

Osvrnuo se i na argumente koje je iznosila suprotna strana.

„Prvo je upitna ta njihova aktivna legitimacija, po riječima i samog ministra, koji je kazao da postoji mnogo problema sa zakonom. Ali uz konstataciju da sve to može, barem sam ja to tako doživio. Otprilike sam i ja tako danas doživio Moniku Mijić. Njena argumentacija je bio vidni pokušaj toga da se aktivno biračko pravo poveže sa etničkom pripadnosti, a što ne može niti smije biti savremnea demokratija. Pokušaj da skrenu na to da etnički identitet određuje nečiji status u aktivnom biračkom pravu je za mene nevjerovatno, to nisu evropski standardi. Mislim da smo to na vrijeme spriječili”, kazao je Kovačević.

Dodao je kako mu je posebno nevjerovatno da je rečeno toliko neistina ‘bez da se trepnulo’.

“Meni je to nejerovatno, ali valjda ljudi misle da je sud mjesto na kojem treba da se laže. A ja mislim da je sud mjesto na kojem treba da se govori istina. I nakon završetka današnjeg saslušanja, ostao sam zabezeknut šta ljudi mogu kazati pred sedamnaest evropskih sudija, prosto nevjerovatno. Međutim sa druge strane zadovoljan sam sa Josephom Markom (bivši sudija Ustavnog suda BiH) i Azrom Zornić (apelantkinja BiH pred ESLJP), mislim da smo ponudili puno veću i bolju argumentaciju. A opet je na sudu da presudi”, zaključio je Kovačević.

Na novinarsko pitanje kakav ishod očekuje, on je poručio da bi nakon ovog saslušanja bilo nelogično da sud izmijeni prvobitnu presudu.

“Mada siguran sam da će biti nekih korekcija, kao što sam kazao očekujem da se još neki drugi članovi Konvencije uključe, kao što je član 14 u vezi sa članom 3 protokola 1, i da se to poveže sa određenim našim naporima da se dokaže da su članovi 4.1 I član 5 Ustava BiH u sprotnsoti sa Evropskom konvencijom. Očekujem pozitivan ishod u narednim mjesecima, sve drugo bi bilo nelogično. Ali ako se uključi politika, a uključila se, onda su sva pitanja otvorena”, kazao je on.

Također Kovačević se osvrnuo i na nastup predstavnika OHR-a, britanskog advokata, kao i na nastup hrvatske agentkinja na ESLJP.

“(Britanski advokat) gospodin Timothy Otty me je fascinirao time da on kao član Venecijanske komisije, u trenutnom mandatu, u svom izlaganju a vjerovatno po instrukciji visokog predstavnika, govori protiv mišljenja Venecijanske komisije o BiH. I to je riječ o najmanje dva mišljenja, onome iz 2005. koje se direktno tiče Doma naroda BiH i onome kojem govori o ponašanju o izbornim stvarima, gdje je rečeno da se izborna pravila ne mogu mijenjati barem godinu prije održavanja izbora. I ovo sve što je on kazao je u suprotnosti sa mišljenjem Venecijanske komsije čije je on član. Onda on I da ne trepne, sasluša argumentaciju hrvatske strane da su oni garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma, a svi znamo da nisu. Izgleda da njega to ne interesuje. Za njega bi imao samo jedno pitanje “gospodine Otty, koliko košta demokracija? Da li se ona može platiti novcem, znam da ste advokat i da radite za klijenta, i da vas klijent mora da plati. Ali koliko košta demokracija gospodine Otty?”, zaključio je aplenat Kovačević.

Podsjetimo, pred Velikim vijećem Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu održana je rasprava u slučaju “Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine”, po žalbi Vijeća ministara BiH.

Pred Velikim vijećem Evropskog suda za ljudska prava obratili su se, među ostalim, Slaven Kovačević, agentica Monika Mijić koja službeno zastupa Bosnu i Hercegovinu, kao i predstavnik Ureda visokog predstavnika u BiH.

Iz Evropskog suda za ljudska prava saopćili su da će nakon ročišta Sud započeti s razmatranjima koji će se održati u privatnosti, uz napomenu da će presuda u predmetu biti donesena u kasnijoj fazi.

