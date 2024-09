Šeika Moza i Mirela Bećirović na Međunarodnom danu zaštite obrazovanja

Skup je održan pod osnovnom temom ‘Obrazovanje u opasnosti: ljudska cijena rata’, prenijela je katarska novinska agencija QNA.

U prisustvu visokih zvaničnika država svijeta, zagovornika SDG-a, te uglednika Ujedinjenih nacija (UN) i civilnog društva, održan je panel kojem je, pored šeike Moze, majke emira Države Katar, Tamima bin Hamada Al-Thanija, prisustvovala i Mirela Bećirović, supruga predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Mirela Bećirović navela je na društvenim mrežama da je, na poziv Fondacije ‘Obrazovanje iznad svega’, imala čast učestvovati u 5. obilježavanju Međunarodnog dana zaštite obrazovanja od napada, u Dohi.

– Pokrovitelj ovogodišnjeg obilježavanja pod nazivom ‘Education in Peril: The Human Cost of War”‘ bila je Nj.V. Sheikha Moza bint Nasser. Nakon panel diskusije razgovarala sam sa Nj.E. Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, potpredsjednicom i izvršnom direktoricom Qatar Foundation – navela je Bećirović.

Također, na panelu su sudjelovali premijer Republike Jemen, Nj.E. Ahmad Awad bin Mubarak, prva dama Republike Sierra Leone, Nj. E. Fatima Maadu Bio, prva dama Gambije, NJ. E. Fatoumatta Bah-Barrow, supruga premijera Malezije, NJ.E. dr. Wan Azizah binti Wan Ismail, prva dama Federativne Republike Brazil, Nj. E. Rosangela Lula da Silva, prva dama Republike Cipar, NJ.E. Philippa Karsera-Christodoulides, državna ministrica vanjskih poslova i iseljenika Države Palestine, NJ.E. dr. Varsen Aghabekian Shahin, savjetnica predsjednika Republike Uzbekistana, NJ.E. Saida Mirziyoyeva, ministrica vanjskih poslova Republike Liberije, NJ.E. Sara Beysolow Nyanti, te specijalna predstavnica generalnog sekretara UN-a za djecu i oružane sukobe Nj. E. Virginia Gamba.

Zasjedanje je započelo porukom koju je uputio generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, u kojoj je istaknuo kako se ne mogu izračunati razine štete koje djeca trpe u svjetskim krizama, podsjetivši na posljedice ratova po tijela, umove i duše djece, uključujući i brojne propuštene šanse.

Poručio je kako obrazovanje samo po sebi nije temeljno ljudsko pravo, već uvjet za ostvarivanje svih ljudskih prava, pozivajući sve zemlje da više ulažu u edukaciju. Zatražio je od zemalja svijeta da usvoje Deklaraciju o sigurnosti škola, kao i da ulože sve napore kako bi osigurali da djeca nastave školovanje u vrijeme kriza.

Inače, učesnici skupa su izrazili zahvalnost šeiki Mozi i njezinim velikim naporima u zaštiti obrazovanja u sukobima širom svijeta, u čak 25 zemalja, te konstruktivnim inicijativama da omogući obrazovanje i usvoji ga kao ljudsku vrijednost. Dodatno, naglašena je i njezina uloga u naporima za izgradnju bolje budućnosti za mlade u svijetu punom izazova.

Svi učesnici su se osvrnuli na napore svojih zemalja u pružanju obrazovanja mladima i djeci uprkos nasilnim događajima kojima su svjedočili, odajući priznanje nastavnicima, učenicima i roditeljima koji su nastavili borbu za edukaciju bez obzira na teške uvjete u kojima su živjeli ili žive. Navedeno je kako je obrazovanje ključ za oblikovanje bolje budućnosti društva, te temelj za izgradnju ljudskog karaktera „jer je ono jedino što se ne može oduzeti i okosnica je svakog napretka i razvoja“.

Moglo se čuti i da uništenje nacija počinje ukidanjem njihovog obrazovanja. U tom smislu govornici su osudili rušenje svih škola i univerziteta u Gazi, ubistvo više od 10.000 djece i 400 učitelja/nastavnika te rat do istrebljenja kroz koji Palestina prolazi. Po ko zna koji put je apelirano na zaustavljanje „agresije koja uništava budućnost“ i djece.

– Stoga je podvučena važnost zajedničkog djelovanja i usmjeravanja resursa za zaštitu djece i odgojno-obrazovnih ustanova od posljedica sukoba i ratova u svijetu, uz niz poruka međunarodnoj zajednici. Ukazujući na potrebu vraćanja povjerenja u međunarodne organizacije, poručeno je da je obrazovanje stup za postizanje sigurnosti, mira, budućnosti i razvoja – saopćeno je iz Ambasada Države Katar u Sarajevu.