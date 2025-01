Scholz i njegovi socijaldemokrati se nadaju čudu : Što će biti s njemačko-američkim prijateljstvom?

Vlada pod vodstvom socijaldemokrata se raspala, ispitivanja im predviđaju tek 15 posto glasova. No SPD s kandidatom Olafom Scholzom ne odustaje što je pokazao i stranački kongres.

Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) ulazi u izbornu utrku za Bundestag s kancelarom Olafom Scholzom na čelu. Na izvanrednom stranačkom kongresu u Berlinu, 600 delegata velikom većinom službeno je potvrdilo Scholza kao kandidata za kancelara. Šest tjedana prije izbora stranka se javnosti predstavlja kao ujedinjena, iako je kandidatura 66-godišnjeg kancelara prije toga bila sve samo ne sporna.

Scholz je sa svojom “semafor-koalicijom” koju su činili SPD (crveni), Zeleni i FDP (žuti) doživio preuranjeni neuspjeh raspadom vlade početkom studenog. U aktualnom ispitivanju javnog mnijenja javnog servisa ARD Deutschlandtrend, 77 posto građana nezadovoljno je njegovim radom. Niti jedan kandidat za kancelara drugih stranaka nema slabije rezultate. Zbog toga se u SPD-u tjednima vodila rasprava o tome treba li neka popularnija osoba iz redova socijaldemokrata ući u izbornu utrku umjesto Scholza.

Scholz je spreman boriti se

No Scholz ne bi bio Scholz kad bi ga se ta rasprava dojmila. Jedno od njegovih načela glasi da ankete treba doduše primiti na znanje, ali ne i povoditi se za njima. Njegova čvrsta uvjerenost u vlastite sposobnosti i sposobnost da bude stoik i ustrajan kada nešto želi, jedan su od njegovih ključnih aduta.

Na stranačkom kongresu Olaf Scholz se predstavio odlučno i borbeno. To možda i ne čudi, jer se na kraju krajeva radi o njegovom političkom opstanku. Ako SPD izgubi izbore za Bundestag, Scholz će sa svojih nešto više od tri godine mandata postati kancelar s najkraćim stažem u povijesti Savezne Republike Njemačke. Ankete upravo to i sugeriraju, s obzirom na to da SPD trenutno s 15 posto uživa tek upola manju podršku od vodeće demokršćanske Unije CDU/CSU.

Trump, Grenland i nepovredivost granica

Do dana izbora još se mnogo toga može dogoditi. To je mantra kojom si socijaldemokrati i njihov vodeći kandidat ulijevaju nadu. “Ovo je zaista ozbiljno vrijeme, vrijeme u kojem se događaju dramatične stvari. Stvari za koje nitko prije nekoliko godina, možda čak ni prije nekoliko mjeseci ili tjedana, ne bi pomislio da su moguće”, rekao je Scholz u svom gotovo jednosatnom govoru.

Dana 20. siječnja Donald Trump preuzima dužnost predsjednika SAD-a. Već sada izaziva diplomatske potrese teritorijalnim zahtjevima prema Grenlandu, Panamskom kanalu i Kanadi. Njegov zahtjev da svaka NATO-država ubuduće izdvaja pet posto svoje gospodarske moći za obranu izazvao je šok diljem Europe.

Protivljenje SAD-u, kao što je uspjelo 2003. godine

Međutim, Trumpove prijetnje i zahtjevi mogli bi kancelaru u izbornoj kampanji pružiti određene bodove. Na kongresu je Scholz još jednom odbacio Trumpove teritorijalne zahtjeve: “Načelo nepovredivosti granica vrijedi za svaku zemlju, bez obzira leži li ona istočno ili zapadno od nas. Tog načela moraju se pridržavati sve države. Nijedna zemlja nije dvorište neke druge, niti bi se male zemlje trebale bojati svojih velikih susjeda. To je srž onoga što nazivamo zapadnim vrijednostima, našim vrijednostima,” poručio je Scholz.

Ova situacija podsjeća na 2003. godinu, kada se tadašnji socijaldemokratski kancelar Gerhard Schröder tijekom izborne kampanje suprotstavio invaziji Iraka pod vodstvom američkog predsjednika Georgea W. Busha. Njegovo protivljenje donijelo mu je veliku podršku u Njemačkoj, a na kraju je Schröder neočekivano pobijedio na izborima.

Što će biti s njemačko-američkim prijateljstvom?

U SPD-u su svjesni da će međunarodna scena postati još turbulentnija nakon 20. siječnja. “To je također vrijeme u kojem iz Amerike dolaze određene snage koje ciljano rade na uništavanju naših demokratskih institucija Zapada”, upozorava Scholz. “Vrijeme u kojem ne možemo biti sigurni kako će se naš odnos sa SAD-om razvijati u sljedećim godinama.”

Prije gotovo tri godine Rusija je napala Ukrajinu, a rat od tada ne prestaje. SPD, kako naglašava Scholz, “bez obzira na sve” podržava Ukrajinu. Istodobno, Scholz kao kancelar i njegova stranka brinu se da Njemačka ne bude uvučena u taj rat. “Ostat ću postojan i priseban, na to se mogu osloniti svi građani Njemačke. Moja načela uvijek vrijede. Nikad ne sudim dvostrukim mjerilima.”

SPD planira što više izbornih nastupa

Osim svojih obveza na položaju kancelara, Scholz će idućih tjedana sudjelovati na brojnim predizbornim skupovima. “Olaf Scholz imat će raspored nastupa koji doseže granice izdržljivosti, uključujući i kontakte s građanima”, kaže glavni tajnik SPD-a Matthias Miersch. “To će biti za njega iznimno naporan program, ali Scholz je iznimno izdržljiv i siguran sam da će to uspjeti.”

Nema štednje na socijalnim izdacima

SPD polaže nade u mobilizaciju još neodlučnih birača. Mnogo građana dosad se nije ozbiljno bavilo programima stranaka. U svom 63-straničnom programu pod nazivom “Više za tebe. Bolje za Njemačku”, SPD se zalaže za snažnu državu i ravnotežu između bogatih i siromašnih. Više ulaganja u gospodarstvo, infrastrukturu i obranu trebalo bi se financirati višim porezima za bogate i većim državnim zaduživanjem. Zalažu se za ponovno uvođenje poreza na bogatstvo i veće oporezivanje velikih nasljedstava.

Socijalna država treba ostati netaknuta. “Hoćemo li sada zajamčiti uvjete u kojima obični ljudi u Njemačkoj mogu dobro živjeti uz pristojne plaće, pristupačnu hranu i povoljne stanarine? Ili će na kraju obični ljudi platiti račun za porezne poklone Unije bogatima i superbogatima?” rekao je Scholz na kongresu. “Hoćemo li osigurati stabilne mirovine, dobru zdravstvenu i socijalnu skrb, funkcionalne škole i vrtiće, ili ćemo baš na tim područjima štedjeti?”

Njemački fond i “Made in Germany” bonus

Kako bi potaknula ulaganja u elektroenergetske i toplinske mreže, stanogradnju i stanice za punjenje električnih vozila, SPD planira osnovati takozvani Njemački fond, iz kojeg bi se financirala ulaganja i zajmovi. Također, predviđaju uvođenje “Made in Germany” bonusa: ulaganja u strojeve i opremu subvencionirala bi se s 10 posto kupovne cijene kroz porezne olakšice.

Planovi još nisu potpuno razrađeni: jer prema procjenama Instituta njemačkog gospodarstva (IW), proračunski manjak kod primjene ovih planova bi iznosio 30 milijardi eura godišnje. Međutim program Unije CDU/CSU, prema IW-u, bi prouzročio ček tri puta veći manjak.

Protiv mržnje, huškanja i podjela

SPD upozorava da se u politici prema migracijama i pružanju azila ne smije skretati udesno. Njemačka mora ostati moderna useljenička zemlja. “Tri od deset ljudi u našoj zemlji imaju migrantsko podrijetlo. Oni koji ovdje žive i rade dugoročno, koji su dobro integrirani i govore njemački, trebali bi moći postati dio naše zemlje i sudjelovati u našoj demokraciji”, zahtijeva Olaf Scholz.

Kad je proširenje Europske unije u pitanju, posljednje tri godine vladajući socijaldemokrati se zalažu za nova proširenja i pri tome u svom programu posebno spominju zapadni Balkan. „Kroz osjetne napretke u procesu proširenja, kao npr. slobodan pristup zajedničkom tržištu, građani bi trebali osjetiti da se put kao Europskoj uniji isplati“, stoji u izbornom programu SPD-a.

