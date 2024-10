Schmidt upozorio Izetbegovića i Dodika: ” Ohladite malo! Ako zatreba, koristit ću Bonske ovlasti!”

Christian Schmidt o Dodiku, Izetbegoviću, Čoviću, slučaju “Kovačević”, državnoj imovini, Ustavnom sudu…

Schmidt: “Osjećaj je da su ljudi koji su pogođeni i ljudi kojima je potrebna pomoć – ujedinjeni. Na dan izbora, u nedjelju, bio sam u Doboju i osjetio koliko su ljudi solidarni i suosjećaju sa onima koji su pogođeni – i u Jablanici i Kiseljaku i drugdje. Ovo je dobar znak i pokazuje da se nesreće / katastrofe poput poplava, koje smo vidjeli naročito u Jablanici, ne zaustavljaju na međuentitetskim linija nego su tu.

To je tradicija – da se pita OHR o stavu ili da iskaže svoj stav. Ovdje se ne radi o tom slučaju nego – da tako kažem – o regularnoj proceduri, o upitu: ako smo spremni da iznesemo svoj stav o tome kako mi to sagledamo… Nije riječ o samom slučaju. S naše strane, ponudili smo informaciju i potom smo dobili poziv da dođemo i dostavimo informaciju. Kada se bude raspravljalo o tom slučaju – mislim da će to biti u novembru – bolje je da imamo pisanu informaciju koju ćemo iznijeti.

Mislim da je to tako samo da bi se reklo kako je to moja odluka i da ovo nije odluka međunarodne zajednice. Previše se prašine diže oko ovoga. I, usput, malo je toga svega previše. Svoj sam tim zamolio da prebroji koliko je puta dosad zatraženo da dostavimo ovakav amicus curiae; ovo je izjava tzv. prijatelja suda o situaciji u slučaju. Do sada ih je bilo čak i više od trideset puta, tako da je ovo regularna stvar.”

SLUČAJ KOVAČEVIĆ

Hadžifejzović: “Izetbegović i Kovačević kažu da ste u šahovnici…”

Schmidt: “Zaboravili ste i nacista i fašista! Samo ću reći: dragi moji prijatelji, ohladite malo! Sud će odlučiti o ovom slučaju. Niko ne može osporiti pravo gospodinu Kovačeviću, kao i svima drugima, fundamentalno građansko pravo da se žale sudu. Na sudu se diskutuje, a moje je da sagledam kakve će to rezultate donijeti ovoj zemlji. Mislim, na duže staze, ova ideja građanske države o kojoj čitamo je važna, ali moram reći i smatram da je važno da se pojasni da je BiH multietnička država… Ovoga moramo biti svjesni: da imamo kombinaciju ove potrebe za promjenom; da imamo nediskriminatornost, za što je veoma bitan slučaj “Sejdić – Finci”, koji je stvorio uvjete za sve ovo još prije petnaest godina. I ništa do danas nije učinjeno. To nije način na koji treba djelovati.”

PORUKA BAKIRU IZETBEGOVIĆU

Schmidt: “Ne želim vidjeti da se ne primjenjuju odluke bilo kojeg suda. Ovo što mi pričamo, što ja kažem… nudim svoj uvid Ustavnom sudu, kao što sam činio i prema drugim sudovima, a sada, evo, i prema Strasbourgu, što znači da implementacija bilo koje odluke neće biti laka. Do sada, postoji odbijanje da se uradi, a sada da kažem prijatelju Izetbegoviću: da, razgovarao sam s njim; razgovarao sam s mnogima, ali – to je Vaš posao da implementirate odluke suda, a ne čekati da sud odluči. Sud moramo poštovati, ali posao Vas kao političara u BiH jeste da pronađete zrelost, kako bi se riješili ovi nedostaci u Dejtonskom ustavu. Ponekad sam tako zaprepašten ovim bučnim raspravama, premda umjesto diskusije – bilo bi bolje da svi sjednu. Hajmo sjesti zajedno i implementirati “Sejdić – Finci”, “Zonić”… sve ove slučajeve – gdje god ima potreba za implementacijom. Ali do sada nisam vidio… od Neuma do sada nisam vidio pokušaj.

Dobro ste to postavili… Zato što onaj koji pita takva pitanja zapravo nema pravo razumijevanje oko uloge intervencije treće strane na sudu. Ja nigdje ne svjedočim; ja samo – kao prijatelj suda – pružam informaciju. Ponekad sudovi pitaju one koji posjeduju neko znanje o datoj situaciji… i ponekad sam to ja, ali ja ne svjedočim; to nije moj posao.”

O DODIKU

Schmidt: “Nisam sudija; pomalo sam iznenađen. Ne znam kako će sud odlučiti. Imam neka očekivanja. Govorim o Sudu BiH i sadašnjem slučaju “Dodik”. Mogu li sugerirati da diskutujemo samo o činjenicama, bez ikakvih teorija o tome kako će se stvari odvijati unutar međunarodne zajednice…? Tako… ovo bi bio moj jednostavan odgovor.

Nadam se da će novi američki predstavnik Kasanof ovdje imati lakši posao od onih s kojim se nosio kad je riječ o dijalogu Priština – Beograd. Ne bismo trebali praviti takve probleme; od BiH i RS ne treba praviti slučaj kao da se radi o Kosovu i Srbiji.”

LEGITIMNO PREDSTAVLJANJE

Schmidt: “Suzdržat ću se ovdje… Bonske ovlasti su ako se vidi da je funkcionalnost države ugrožena i ako uvidimo da ostale stvari ne funkcionišu. Zadnji put sam iskoristio Bonske ovlasti u vezi sa Izbornim zakonom. Moram reći: ovo je bilo zato što politička klasa nije bila sposobna iznaći zajednički put. Da, znam. Bilo je nekih ideja koje su dolazile iz Mostara: ‘Molim Vas, dodajte legitimno predstavljanje!’ Rekao sam ne! Ja idem za onim što žele birači, da se njihov glasački listić pravilno prebroji. Što se tiče drugih stvari, poput Ustava, to morate sami. Ja ne mogu promijeniti Ustav BiH; mogu samo interpretirati ono što je ispisano u Ustavu i o ovome se pita Ustavni sud. Tako da donosim generalne Bonske ovlasti; samo doprinosim funkcionalnosti države.

(Kliker.info-Face TV)