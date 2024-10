Satko Bitanga : Sedam dana poslije – Božija kazna ili ljudski faktor ?!?!

Prije sedam dana katastrofalne poplave pogodile su Sjevernu Hercegovinu i Srednju Bosnu. Najviše su stradali Jablanica, Buturović polje, Fojnica, Konjic, Kiseljak.. Za sada je potvrđeno da ima 23 poginulih, čija su tijela pronađena i identificirana. Ali, nažalost, pretpostavlja da će broj ljudskih žrtava biti veći, jer se za nestalim još uvijek raga. Izražavam iskreno saučešće najbližim, rodbini, prijateljima i komšijama svih žrtava.

Piše : Satko Bitanga

Većina ljudi iz tih krajeva tvrde da ovako nešto nije viđena nikada u povijesti, a materijalne štete su ogromne i procjenjuju se za sada u milijardama KM. Infrastruktura, pogotovo putna je stradala, prekinut je drumski i željeznički saobraćaj, nema struje i telefonske komunikacije, mnogi ljudi su ostali bez igdje ičega i krova nad glavom. Mnogi obični ljudi iz BiH su ponudili svoju pomoć, kao i političari iz BiH koji su se angažirali i otišli na lice mjesta, a pomoć je ponuđena o iz susjednih država Hrvatske, Srbije i Crne Gore, regiona i mnogih drugih država širom svijeta.

U ovoj nezampaćenoj prirodnoj kataklizmi velikih razmjera ujedinili su se na dan dva donedavni veliki politički protivnici iz čitave BiH i sa svih nivoa vlasti, kako iz Federacije, tako i iz Republike Srpske i Distrikta Brčko. Svi su davali normalne izjave, nastojali da rade odgovorno svoj posao i pomognu koliko mogu. Koliko mi je poznato i sve vladajuće i opozicione političke stranke su otkazale svoje centralne predizborne skupove što je bilo sasvim normalano, humano i ljudski čin. CIK je donio odluku da zbog ove situacije lokalni izbori u najviše pogođenim općinama.

Ova politička idila je vrlo kratko trajala, samo do lokalnih izbora. Mnogi političari i koji trebaju i ne trebaju su posjetili pogođena područja, većina sa službenim automobilima, brojnim pratnjom, rotacijama. neki su hodali i u lakovamim cipelama, pravili selfije i promovirali se. Mnogi svjedoci i stradali ljudi iz tih područja tvrde da su mnogi od njih samo smetali spasiocima i ometali ih u poslu. Poslije izbora odmah se, nažalost, nastavila stara priča, politička prepucavanja, politizacija, optuživanja jednih drugih za sve što se desilo, pokušaji pojedinaca da sebi na ovoj nesreći pribave neke zasluge, a što sve baca ljagu i tamnu mrlju na ovu veliku ljudsku tragagediju i nesreću. Čak se političari nisu mogli dogovoriti na sjednici Vijeća ministara da se na državnom nivou proglasi dan žalosti, jer su to blokirali ministri ministri iz Republike Srpske. Zbog samo jedne potrebne i ispravne odluke, donesene su tri posebne odluke o danu žalosti, jedna u Federaciji BiH, druga u Republici Srpskoj i treća u Distriktu Brčko. Baš jadno, bijedno i sramotno!

Nažalost, tek u ovakvim katastrofalnim situacijama obični ljudi iz cijele zemlje i regiona, pa čak i političari, pokažu svoju dobru i humanu ljudsku stranu i spremnost da jedni drugima pomognemo u teškim trenucima i kada je stradalnicima takva ljudska pomoć i pažnja najviše potrebna. Nadam se da ćemo svi mi, a posebno političari, iz ovoga nešto naučiti i konačno shvatiti da trebamo biti zajedno i jedinstveni i u dobru i u zlu, odgovorno raditi u korist svih nas u našoj zajedničkoj državi u kojima stoljećima zajedno živimo i dijelimo isti životni prostor i istu životnu sudbinu. Jednima u BiH da bude dobro, a drugima istovremeno loše, nikada nije prihvatljivo riješenje, niti je to moguće. Zato, ili će nam svima biti loše, ili će na svima biti dobro, jer drugog izbora nemamo. A to zavisi isključivo od svi nas, ali i političara koje biramo na izborima da rade u našem, a ne samo u svom interesu. Samo kada se međusobno poštujemo, uvažavamo i jedno drugima pomažemo smo svi jaki, jer samo tako svima u našoj domovini može biti i ljepše i bolje i samo tada nam niko baš ništa ne može. Do nas je, jer isključivo mi odlučujemo o našoj sadašnjosti i budućnosti, jer prošlost promijeniti ne možemo, ali ni zaboraviti ne smijemo. Oko BiH je uvijek bilo, a ima i sada, puno lažnih i neiskrenih, kako prijatelja i dušebrižnika, tako i neprijatelja. Ali, naša Bosna ponosna i naša kršna Hercegovina su uvijek kroz povijest odolijevali unutrašnjim i vanjskim neprijateljima koji su je pokušavali pokoriti, okupirati i podijeliti. U tome niko nikada uspio nije, a neće ni uspjeti sve dok je svijeta i vijeka.

Ako je uzrok ove prave kataklizme samo i isljučivo priroda, a ne i ljudski faktor, mislim da bi tada i svim žrtvama i njihovim porodicama bilo bar malo lakše, kao i svima nama koji sa njima saosjećamo. Prirodne katastrofe su jednostavno neizbježne i dešavaju se povremeno u svim zemljama svijeta i njih je skoro nemoguće pravovremeno spriječite, ili bar ublažiti tragične posljedice, ljudske žrtve, stradanja i materijalne štete.

Ali, mislim da je, nažalost, u ovom slučaju, posebno u Donjoj Jablanici, ljudski faktor imao bitan utjecaj, ako ne najdirektniji i najveći, onda sigurno indirektn i dodatni. Time su posljedice, ljudske žrtve i materijalne štete bile puno tragičnije i veće. Govori se tek sada da su se nemilice i neplanski uništavane šume, pravile se mini centrale, puno gradilo i radilo bez dozvola, bez potrebnih i neophodnih stručnih analiza na utjecaj takve gradnje na prirodu i životni okoliš. Prije svega, spominje se najviše kamenolom u neposrednoj blizini pogođenog područja, koji se obrušio nakon velikih padavina i bujica na kuće ispod njega. Oko tog “fantomskog kamenoloma” koji je tu godinama, još se ništa konkretno ne zna, čak ni ko je pravi vlasnik, ima li potrebne dozvole i odobrenja, ko, kada, zašto i na kakav način mu ih je izdao?! A ako nema potrebne dozvole i odobrenja, kako je godinama mogao taj isti kamenolom raditi kako mnogi svjedoci tvrde, jer je i laiku jasno da tu nikada nije smio biti. Nadam se da će nakon ove strašne tragedije konačno nadležni istražni organi, tužilaštva. resorna državna, federalna i kantonalna ministarstva, inspekcije, lokalna vlast u Jablanici i svi drugi uraditi zakonito, profesionalno i odgovorno svoj posao, sve detaljno ispitati, prikupiti dokaze i utvrditi činjenice, pronaći odgovorne osobe ako postoji njihova krivica. Nakon provedenog postupka nadležni sud treba donijeti pravednu i zakonsku presudu, te nakon svih dokaza i utvđenih pravnih činjenica eventualne krivce osuditi na maksimalne zatvorske kazne, bez obzira o kome se radi. A najgora stvar koja nam se može desiti je da se sve ovo otegne u nedogled i na kraju prođe po onoj našoj staroj narodnoj izreci: “Tresla se gora, rodio se miš”

Nažalost, takve stvari su se previše dešavale ranije. Dešavaju se i danas u čitavoj BiH, jer je vrlo često od prava i pravde puno jači i važniji novac i osobni interes, kao i političke, stranačke, jaranske i druge veze koje su skrivale istinu i prave krivce. Ako nas Bog kažnjava i opominje ovakvim i sličnim prirodnim katastrofama da budemo bolji, humaniji i pošteniji ljudi., onda se to, bar sa religijskog stanovišta, može lakše prihvatiti. Tada bar postoji nada i šansa da će nam Bog i oprostiti ako se popravimo i iskreno pokajemo. Ali, i sam Bog će od nas dići ruke i nikada nam neće oprostiti ako budemo i dalje štitili krivce i sve one koji su svojim nezakonitim postupcima, raznim odlukama, dozvolama, saglasnostima, odobrenjima i sličnim “papirima” omogućavali pojedincima da na štetu svih nas, ljudskih života i prirode stiču godinama veliki novac, bogate se i ostvaruju svoje osobne interese. A ako se i ovaj put nešto slično ponovi onda nam pomoći nema i samo možemo očekivati da se uskoro ovakva, ili čak i gora i tragičnija katastrofa dogodi na nekom drugom mjestu u BiH, možda i sa puno više ljudskih žrtava i materijalnih šteta. Sve je do nas. Zato Bogu Božije, a ljudima ljudsko.

A mene osobno je posebno dirnula poruka saučešća koju sam dobio od moje prijateljice Mirvat Hassan iz palestinskog ministarstva vanjskih poslova sa sjedištem u gradu Ramallah na okupiranoj Zapadnoj obali. Nakon svega šta se dešava njenom palestinskom narodu nije zaboravila ni žrtve u našoj BiH.