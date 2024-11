Safet Zec : Volim svoju prelijepu zemlju, ali me boli ta podijeljenost

Pametni ljudi čine zajednice, a ove budale žive svoje torove. Mi smo, dakle, imali svoju zajednicu, imali smo državu i državnost, imamo je, naravno, i danas. Sve smo to imali, ali kad sebi čestitam, ili bilo kome, kažem: “Bože dragi, to je sve bilo, šta imamo izmišljati, hajdemo vratiti i osvježiti te ideje“ – govori maestro Zec.

– Nema nam druge. Nemamo mi šta više usvajati. Lično, pripadam generaciji koja je odrasla i živjela u toj jugoslavenskoj zajednici, sve te metafore… Kada kažete bratstvo i jedinstvo, smiju vam se. A to je jedna generacija napravila, generacija pametnih ljudi, kao i Evropu.

– Kada čujem: “Mi smo ugroženi“, tako me to boli, a to je shema po kojoj se brani tor. Ja volim svoju zemlju, prelijepa je, kao rijetko koja – kaže naš slavni umjetnik.

Meliha Smajkić (Avaz)