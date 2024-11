Sada i zvanično novi predsjednik : Kako je Trump pomeo Kamalu Harris i što to znači za SAD i svijet

Donald Trump je u utrci za pamćenje ponovno osvojio Bijelu kuću, četiri godine nakon što je iz nje izbačen, a sastavit će i novu administraciju koje će pred demokratske institucije u zemlji i u vanjskim odnosima postaviti brojne izazove.

Trump (78) će 20. januara iduće godine ponovo sjesti u Ovalan ured pošto je u srijedu osigurao više od 270 glasova izbornog kolegija potrebnih za pobjedu na predsjedničkim izborima, objavila je agencija Edison Research, nakon kampanje prljave retorike koja je produbila polarizaciju u zemlji.

Osvajanjem ‘swing’ države Wisconsina Trump je prekoračio prag. U 5:45 ujutro po lokalnom vremenu , Trump je osvojio 279 elektorskih glasova naprama 223 koje je osvojila Harris, dok je još nekoliko država tek trebalo prebrojati. Vjerojatno će i one pripasti Trumpu.

U apsolutnom broju glasova također vodio protiv Harris, s oko 5 miliona glasova prednosti. To znači da će Trumpova pobjeda biti neupitna i uvjerljivija nego što su analitičari očekivali.

“Amerika nam je povjerila moćan i dosad neviđen zadatak”, rekao je Trump rano jutros pred oduševljenom gomilom pristaša u kongresnom centru okruga Palm Beach na Floridi.

Činilo se da je Trumpova politička karijera gotova nakon što su njegove lažne tvrdnje o izbornoj prevari navele gomilu pristaša na vandaliziranje američkog Kapitola 6. januara 2021. u neuspjelom pokušaju poništenja njegova poraza 2020. godine.

No on je naprije pomeo protukandidate unutar svoje Republikanske stranke, a zatim pobijedio demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris, jašući na valu zabrinutosti birača zbog visokih cijena i nevodeći, bez iznošenja dokaza, da je stopa kriminala porasla, i to zbog ilegalne imigracije.

Harris se nije obratila pristašama koji su se okupili na Sveučilištu Howard, na kojemu je diplomirala. Jedan od voditelja kampanje Cedric Richmond kratko se obratio okupljenima nakon ponoći, rekavši da će Harris održati govor kasnije u srijedu.

Republikanci su osvojili većinu u američkom Senatu, ali nijedna stranka još nije osigurala prednost u borbi za kontrolu u Zastupničkom domu, gdje republikanci trenutno imaju tijesnu većinu.

Glavna tržišta dionica diljem svijeta oporavila su se nakon Trumpove pobjede, a predviđao se najveći jednodnevni skok dolara od 2020.

(Kliker.info-Hina)