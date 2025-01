Sabina Ćudić: “Dodik je u stanju uzeti eksploziv i raznijeti sve oko sebe! Samo ga Bakir može spasiti” (Video)

Sabina Ćudić, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, u „Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem“ govorila je o aktuelnom političkom „preslagivanju“ i rušenju koalicionih partnerstava.

Hadžifejzović: „Šta kažeš na sve što je rekao Konaković? Kakav je bio intervju?“

Ćudić: „Važno je da smo zajedno! Na projektu izbacivanja SNSD-a radim od 1. jula! Dvije godine smo u vlasti i izvukli smo maksimum koji se mogao izvući iz SNSD-a! Mogu se slagati ili ne slagati sa Dinom, ali mi smo u ovome saborci!“

Hadžifejzović: „Je li to individualni potez ili je neko znao u Našoj stranci?“

Ćudić: „Nisam iznijela čitavu strategiju. Rekla sam: ‘Planiram pokrenuti proces. Hoćete li mi dati podršku?!’ Nisam očekivala jednoglasnu podršku, ali sam je dobila!“

Hadžifejzović: „Šta će sada da bude?“

Ćudić: „Milorad Dodik je na koljenima i RS je na koljenima! Milorad Dodik na svakim pregovorima koalicije govori: ‘Nisam finansijski očajan’, a onda počne da kumi i moli za finansije! Ovo je itekako povoljna situacija za BiH! Nikada nijedan politički ustupak nije napravljen Dodiku! Dodik je čovjek koji je u stanju nanijeti eksploziv na sebe, raznijeti se i ubiti sve oko sebe! Moramo spasiti građane Banje Luke iz talačke krize! Ovo je historijski moment da se skloni čovjek koji čitavu državu drži u talačkoj krizi!“

Hadžifejzović: „Kako ga može Bakir spasiti?“

Ćudić: „Ne bi mogao sam; morao bi tu biti i Željko Komšić! Napravit ćemo scenarij sa opozicijom RS-a i to će biti nešto najbolje što se desilo od Dejtona! Neko će to morati zaustaviti, npr. SDA, i reći: ‘Nećemo to, hoćemo povratak Dodika!’ Zato sam insistirala na smjeni Nebojše Radmanovića! Milorad Dodik ugrožava mir ne u BiH nego u regionu! Ako ćete spašavati te ljude, izvolite, preuzmite odgovornost! Onaj ko će ih vraćati u život – morat će reći: ‘Neću zajedničku budućnost. Neću EU, hoću rat!’ To mogu uraditi samo Bakir, Dragan i Željko! Mislim da to neće uraditi! To bi bilo ugrožavanje mira u BiH!“

Hadžifejzović: „Da li se plašiš da neko može da ti kaže: ‘Zašto Sarajevo spašava Banju Luku i RS?'“

Ćudić: „Ako se neko to pita, onda želi podjelu BiH! Naš sistem je zajednički! Ja vjerujem u BiH u totalu! Ja hoću BiH u kojoj će osoba u Banjoj Luci shvatiti da ja radim u njihovom interesu!“

Hadžifejzović: „To je revolucija!“

Ćudić: „Jeste! Šta neko treba da rizikuje mir da bi dokazao da je upravu?! To je patetično i vodi u podjelu, a podjela vodi u rat! Vi se u nacionalizmu ne možete takmičiti sa nacionalistima! U tom takmičenju uvijek će ljudi glasati za original! To su i izbori pokazali! Postoji nervoza u Briselu!“

Hadžifejzović: „Kako vidiš ovo, kud gonimo? Šta se može dešavati?“

Ćudić: „Ovo je pitanje dviju stvari: jesmo li za mir u BiH, jesmo li za EU?! Ako je odgovor da, nećete se igrati sa spašavanjem Milorada Dodika! Građani RS-a trebaju postaviti sebi pitanje jesu li spremni da poginu za finansijski interes Milorada Dodika! Nemojte se igrati da spašavate nešto što će sve nas odvesti u provaliju! Imamo dvanaest mjeseci da ovo posložimo, a posložit ćemo!“

Hadžifejzović: „Možete li sami ili neko mora da pogura iz svijeta?“

Ćudić: „Pogurat ćemo mi njih da poguraju!“

