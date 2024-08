Robert F Kennedy Jr. suspendirao predizbornu kampanju i podržao Donalda Trumpa

Robert F Kennedy Jr, potomak demokratske porodice Kennedy čija je nezavisna predsjednička kampanja prijetila privući glasove i republikanaca i demokrata, suspendovao je svoju kampanju i podržao Donalda Trumpa.

Kennedy je rekao da će ukloniti svoje ime sa glasačkih listića u državama koje bi mogle odlučiti pobjednika, ali će ostati na glasačkim listićima u drugim državama i da bi neki birači i dalje mogli glasati za njega.

Kennedy, čiji su ujak, John F. Kennedy i otac, Robert F. Kennedy, obojica ubijeni, objavio je da se bori protiv Joea Bidena za demokratsku nominaciju u aprilu 2023. godine.

On je, međutim, napustio tu trku prošlog oktobra, upozoravajući da pod dvopartijskim sistemom SAD “kruže od očaja do bijesa i nazad do očaja”, i kandidovao se kao nezavisni.

Kennedyjeva kampanja je viđena kao prijetnja i za Harris i Trumpa, ali u posljednjih nekoliko mjeseci Kennediya su pratile kontroverze. Optužen je za napad na bivšu dadilju, ispostavilo se da je Kennedy vjerovao da mu je dio mozga pojeo crv, a početkom augusta je priznao da je inscenirao bizaran incident utrke biciklima s mrtvim mladunčetom u njujorškom parku.

Kako je njegova kandidatura za izbore posustajala, Kennedy je navodno u augustu pokušao približiti se Harris, kako bi razgovarao o odustajanju i i podršci njoj u zamjenu za posao u njenoj administraciji. U julu je Trump pokušavao postići dil s njegovim timom.

Nakon što se u početku kretao oko 10% u nacionalnim anketama, Kennedyjeva popularnost je opala uslijed skandala, pri čemu je 70-godišnjak u prosjeku imao oko polovinu tog broja u augustu. Kampanja se borila da prikupi novac, sa samo 3,9 miliona dolara gotovine na kraju jula i dugova od 3,5 miliona dolara. Politico.com je izvijestio da je Kennedy potrošio više od 7 miliona dolara u julu – više od 5,6 miliona koliko je prikupio.

Petero braće i sestara RFK Jr-a podijelili su izjavu u kojoj osuđuju njegovu odluku da podrži Trumpa.“Želimo Ameriku ispunjenu nadom i povezana zajedničkom vizijom svjetlije budućnosti, budućnosti definirane individualnom slobodom, ekonomskim obećanjima i nacionalnim ponosom. Vjerujemo u Harris i Walza. Odluka našeg brata Bobija da danas podrži Trumpa predstavlja izdaju vrijednosti koje su našem ocu i našoj cijeloj porodici najdraže. To je tužan kraj tužne priče”, naveli su u saopćenju Kathleen Kennedy Townsend, Courtney Kennedy, Kerry Kennedy, Chris Kennedy i Rory Kennedy.

(Kliker.info-agencije)