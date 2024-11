Putin spreman na pregovore o miru u Ukrajini s Trumpom : Odbacuje mogućnost teritorijalnih ustupaka i zahtjeva da Kijev odustane od ambicije članstva u NATO-u

Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je na razgovore o primirju u Ukrajini s novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ali odbacuje mogućnost teritorijalnih ustupaka i naglašava da Kijev mora odustati od ambicije članstva u NATO-u, reklo je pet izvora Reutersu, prenosi Hina.

Trump je tokom predsjedničke kampanje tvrdio da će brzo zaustaviti sukob u Ukrajini, a u Bijelu kuću se vraća u vrijeme dok Rusija bilježi pobjede na ratnom polju. Moskva kontrolira dio Ukrajine velik kao američka savezna država Virginia.

U prvom detaljnom izvještaju o tome na šta bi Putin pristao u pregovorima, petero aktuelnih i bivših ruskih dužnosnika reklo je Reutersu da bi Kremlj mogao pristati na zamrzavanje sukoba na trenutnim linijama borbe.

Putin je otvoren za pregovore o preciznijem razgraničenju četiri istočne ukrajinske regije Donjecka, Luganska, Zaporižja i Hersona, tvrde tri izvora.

Moskva te regije smatra u potpunosti svojim teritorijem iako njezine snage kontroliraju samo između 70 i 80 posto tih regija, što ju nije spriječilo da ih ilegalno anektira.

Rusija je spremna povući se iz relativno malih dijelova teritorija u regijama Harkiv i Mikolajiv, tvrdi dvoje anonimnih izvora.

Ambiciozan cilj

Putin je početkom ovog mjeseca rekao da bilo kakvi pregovori o primirju moraju „reflektirati” situaciju na bojnom polju, ali kako brine da bi prekid vatre trajao kratko te bi ga zapad iskoristio da naoruža Ukrajinu.

„Ako neće biti neutralnosti, teško je zamisliti održavanje dobrosusjedskih odnosa između Rusije i Ukrajine”, rekao je Putin na skupu Valdaj 7. novembra.

„Zašto? Jer bi to značilo da će se Ukrajina uvijek koristiti kao alat u krivim rukama, nauštrb interesa Rusije”.

Dva izvora rekla su da je odluka odlazećeg američkog predsjednika Joea Bidena da dopusti Ukrajini napade američkim raketama dugog dometa na ruski teritorij ugrozila i zakomplicirala mogućnost dogovora i dodatno učvrstila ruske tvrdolinijaše u njihovim ambicijama osvajanja dodatnog teritorija.

Novi Trumpov šef komunikacija Steven Cheung za Reuters je o novom predsjedniku rekao da je „jedina osoba koja može dovesti obje strane za sto kako bi pregovarali o miru, kraju rata i zaustavljanju ubijanja”.

Republikanac je najavio da će direktno razgovarati s Putinom, ali nije otkrio kako će tačno postići mir u Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da njegova zemlja neće pristati na primirje dok svaki ruski vojnik ne napusti ukrajinski teritorij, iako su američki generali rekli da je to vrlo ambiciozan cilj.

Detalji Trumpovog plana

Donald Trump bi mogao pozvati evropske i britanske trupe da uspostave tampon-zonu od gotovo 1.300 kilometara između ruske i ukrajinske vojske kao dio plana za zamrzavanje rata između dviju država, navodi se u detaljima njegovog plana za Ukrajinu, koji su početkom novembra procurili u javnost.

Detalji plana pojavili su se nakon što je Volodimir Zelenski upozorio da bi svaki pokušaj sklapanja mira udovoljavanjem Rusiji značio “samoubistvo” za Evropu, piše The Telegraph.

Plan je jedan od nekoliko koje razmatra Donald Trump, tvrdi britanski list, navodeći kako je on, i prije nego što je izabran za američkog predsjednika, rekao da će početi mirovne pregovore prije nego što stupi na dužnost u januaru.

Plan novoizabranog predsjednika, kojeg su The Telegraphu predstavila tri člana Trumpovog osoblja, predviđa zamrzavanje trenutne linije fronta i pristanak Ukrajine da odgodi svoju ambiciju da se pridruži NATO-u na 20 godina. U zamjenu bi SAD napunio Ukrajinu oružjem kako bi odvratio Rusiju od ponovnog pokretanja rata.

Bez američkih vojnika

SAD ne bi ponudio svoje vojnike za patroliranje i osiguravanje tampon-zone niti bi finansirao tu misiju.

“Možemo provoditi obuku i drugu podršku, ali cijevi puške će biti evropske”, rekao je član Trumpovog tima za The Wall Street Journal. “Ne šaljemo Amerikance da održavaju mir u Ukrajini. I ne plaćamo za to. Natjerajte Poljake, Nijemce, Britance i Francuze da to učine.”

Plan je došao u trenutku kada je Putin govorio prvi put nakon Trumpove izborne pobjede.

Obraćajući se skupu Valdai u ruskom crnomorskom odmaralištu Sočiju, Putin je rekao kako se nada da će vidjeti “obnovljene odnose” svoje države sa SAD-om, ali da je lopta u dvorištu Washingtona.

Putin je, također, rekao da je bio impresioniran reakcijom Trumpa tokom atentata na skupu u Pennsylvaniji u julu. “Ponašao se, prema mom mišljenju, vrlo korektno, hrabro, kao pravi muškarac”, rekao je Putin.

(Kliker.info-Hina)