Puljić: WTC je transformacijski projekt za novo vrijeme BiH (Video)

Sarajevo će uskoro dobiti World Trade Centre, a BiH je već postala dijelom mreže 89 država u kojima postoji WTC kao jedan od najprestižnijih brendova u poslovnom svijetu.

Medijski je poznato malo detalja o ovoj velikoj i važnoj grupaciji pa je tim povodom u emisiji “Dobar dan, BiH” na NTV Hayat gostovao Zoran Puljić predsjednik Nadzornog odbora WTC-a i direktor fondacije “Mozaik” koja je jedna od suinvestitora ovog prestižnog projekta:

“Najprije želim reći da nas je mapa, koja nam je kao poseban akt dobrodošlice u WTC porodicu stigla iz sjedišta organizacije u Njujorku, posebno učinila ponosnim jer je prva u našoj regiji, a mi smo pomislili i da je to još jedan poklon našoj zemlji za Dan državnosti i mi to vidimo i kao jednu novu priliku za Bosnu i Hercegovinu. Vaš prethodni gost je pričao o tome kako postojanje novih tehnologija, ali u EU nažalost zaobilaze Bosnu i Hercegovinu iz raznih razloga ali ovim gestom WTC nas postavlja ponovo na svjetsku mapu i možda i pomalo alternativnim kanalima, može donijeti jako puno dobroga ne samo za kompanije u Bosni i Hercegovini nego i za ukupno društvo”, optimistično prezentuje Puljić sve prednosti ulaska jednog ovako poznatog i poštovanog međunarodnog brenda u Bosnu i Hercegovinu podsjećajući da je njihov dolazak pozdravljen i od trenutne poslovne zajednice u BiH:

“Drago nam je da je i direktor Robin van Puyenbroeck prilikom posjete rekao da on vidi Sarajevo kao istinski centar trgovine i međunarodnu važnu tačku, ali ću se opet vratiti na vašeg prethodnog govornika doktora koji je spominjao i robotiku i vještačku inteligenciju, tehnologiju, IOT i mi smo nažalost na puno takvih ljestvica među posljednjima ili posljednji u Evropi. Potrebne su nove investicije, ali i novi razvoj naše radne snage, pronalaženje novih talenata. To su sve elementi neophodni da bi Bosna i Hercegovina mogla naprijed. WTC je zahvaljujući i našem direktoru van Puyenbroecku koji je prošle sedmice bio u Sarajevu dobio pristup tim svim prilikama i mi se, kako je potvrđeno moramo ubrzano razvijati u tehnološkom smisilu. Dakle, ovo više nije prilika samo za trgovinu, to je prilika i za dodatno povezivanje, dovođenje novog kapitala, poput recimo medicinske industrije i mi zaista vidimo i te investicije izvana i ovladavanje umjetnom inteligencijom. Vi vidite da su naši ljudi pametni kao i primjer doktora koji je gostovao prije mene.

Otišao je vani i napravio sjajnu karijeru i mi smatramo da kroz ova vrata možemo uvesti kapital i izvesti pamet, a kad kažem pamet mislim na finalne proizvode koje BiH može ponuditi. Pred nama je, naravno, ogroman posao jer je ovo jedna velika vizija, ali ekipa ljudi koja se tu nalazi i podrška ljudi koju imamo i ovdje ali i iz Njujorka i čitava mreža, a usudio bih se reći da je to najjača mreža globalno kojoj smo do sada pristupili, nam daje nadu da mislimo da možemo napraviti ogroman rezultat”, potvrđuje Puljić optimistično i s uvjerenjem u sinergiju koju donosi WTO, potvrđujući da velika vizija zahtijeva i mnogo posla i mlade ljude koji to žele.

“Mi, kao ‘Mozaik’ upravo smo jučer prepoznati od globalne asocijacije privatnih donatora kao jedna od inovativnijih fondacija u Evropi, a u našoj filozofiji su tehnologije i mladi ljudi jako povezane stvari. Pri tome, mi razmišljamo i kako da budemo neovisni o politici i kako da budemo neovisni o strancima i da pomognemo Bosni i Hercegovini da uđe u ekonomiju koja je vođena znanjem, a ne ekonomiju koja je vođena ugljem. Mi tu nudimo dvije stvari, a prva je da ulaganjem našeg zakladnog novca i to smo spremali posljednjih deset godina kako bismo uložili u WTC jer je to dobar povrat na investiciju, a drugi je da a drugi, isto tako važan, dio je transformacija bh. društva jer će mladi ostati ovdje samo ako imaju dobro plaćene poslove, a to ne vidimo da se trenutno dešava.

Ja vidim mlade kako odlaze, a jedini način kako da se doktor i slični vrate u Bosnu i Hercegovinu i da ostaju ovdje su kvalitetni poslovi i zato smo mi ovdje doveli WTC. Ovo je jedna predivna ideja jer ovo nije samo ekonomski, ovo je transformacijski projekt za Bosnu i Hercegovinu u momentima kada mi možda razočaravamo EU i kada nas je ona malo napustila i mi sada imamo novi kanal. Ja iskreno zaista vjerujem da mladi ljudi mogu ostati ako im otvorimo vrata da iz Sarajeva, Zavidovića, Mostara, Banje Luke rade za prestižne kompanije vani ili još bolje za prestižne kompanije u Bosni i Hercegovini koji mogu ponuditi finalni proizvod i da napravimo u BiH robotiku ruku, proizvod umjetne inteligencije, cyber sigurnost, IOT uređaj, a to sve WTC zapravo olakšava” napominje Puljić sve komparativne prednosti prisustva u mreži kakva je WTC.

Odgovarajući na pitanje o lokaciji budućeg WTC-a koje je izazvalo veliko zanimanje, ali i neke kontroverze u javnosti Puljić pojašnjava:

“Hvala za to pitanje, pratim medije i ponekad se iznenadim količinom pogrešnih i netačnih informacija koje se plasiraju u javnosti poput one da se gradi ogromna zgrada na Vilsonovom šetalištu što nije istina jer gradimo na strani Ulice Zmaja od Bosne, dakle dijelu gdje prolazi tramvaj, na potpuno drugoj strani. Druga stvar koja se spominje je da se gradi 20 spratova što također nije istina jer je najviše spratnost dva tornja 12 spratova dok će ostali dijelovi biti prizemlje plus pet, prizemlje plus devet itd. Vrlo je važno da razbijemo tu zgradu zbog protoka zraka. I ja sam kao neki naši građani, jer živim ovdje isto tako zabrinut zbog zraka i zagađenja.

Ova zgrada se ne nalazi unutar vjetrokoridora i nalazi se u visini zgrade Raifeisen s jedne, a PMF-a s druge strane i bit će urađena kaskadno tako da neće biti začepljenja, a znamo da su ključni izvori zagađenja u Sarajevu ložišta i automobili. Naravno, kao građanin Sarajeva zabrinut sam kao i ostali, ali ova zgrada nije razlog za tu vrstu zabrinutosti”, pojašnjava Puljić u javnosti potaknute brige u vezi s odnosom zgrade i postojećeg vjetrokoridora, dodavši da su sve dosadašnje kritike neutemeljene pa možda čak i maliciozne:

“Ne znam zbog čega se ovo dešava, jer imamo priliku dovesti strahovit potencijal u Bosnu i Hercegovinu i pružiti priliku za kvalitetna radna mjesta, napraviti lijep objekt, dovesti kongresni turizam u Bosnu i Hercegovinu, pokrenuti nova radna mjesta, i pri tome ne remetimo vjetrokoridor, a primamo toliko negativnih i pogrešnih informacija. Možda smo mi žrtva nekih raznih previranja u Sarajevu, a mi ne želimo biti dio politike. Mi samo želimo dovesti ekonomiju u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu i da mladim ljudima pružimo šansu”, potvrđuje Puljić svoju nelagodu negativnošću s kojom se susreće te najavljuje početak realizacije projekta na dva nivoa:

“Jedna je naravno fizička gradnja zgrade, a druga su usluge koje WTC pruža i nisu neophodno povezane. Tako da ćemo početi s pružanjem usluga već od iduće godine osnivanjem biznis kluba kojim ćemo okupiti mala i srednja preduzeća iz Sarajeva i BiH s malim i srednjim preduzećima iz 90 zemalja svijeta.

To nam je fokus i primarna misija, a druga je da naredne godine planiramo jednu naprednu tehnološku konferenciju ili forum koje vežemo s investicijama uz ambiciju da i mi budemo lideri u nekoj robotici ili umjetnoj inteligenciji jer imamo sjajne mlade ljude. To su ta kvalitetna radna mjesta i to počinjemo već od iduće godine”, potvrđuje Puljić napominjući da će gradnja zgrade početi također iduće godine u odnosu na donošenje odluke o regulacionom planu koji se očekuje uskoro i od kojeg zavisi početak rada na samoj zgradi.