Profesor iz Beograda Ivan Videnović : Javite Dodiku da RS postoji samo u okvirima BiH, nezavisna će proći kao NDH

Univerzitetski profesor iz Beograda Ivan Videnović poručio je predsjedniku bh. entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku, ali i vlastima u RS-u, kako Republika Srpska postoji samo u okviru Bosne i Hercegovine i samo po Daytonu.

Videnović je na društvenoj mreži X, komentarišući stalne Dodikove pozive na “mirno razdruživanje” od države BiH, ocijenio da “Nezavisna država Srpska ne može postojati na ovoj teritoriji i u ovom etničkom sastavu, jer je plod etničkog čišćenja i genocida”…

“Bit će rasparčana i podijeljena kao i prethodne genocidne države. Da vam bude jasnije: Nezavisna Država Srpska – NDS, je duhovna i moralna nasljednica NDH. Po imenu, načinu nastanka, progonu nesrba, zvaničnim politikama, preovlađujućim moralnim vrijednostima, klerikalizmu i ponašanju najviših državnih funkcionera. Nastane li, proći će kao i NDH”, zaključio je srbijanski profesor.

Videnović se također osvrnuo i na “Svesrpski sabor” koji se u subotu održava u Beogradu.

“U Beogradu odvija se završni čin okupacije koja je počela lažnom odbranom Beograda u Kninu 1991. Slavi se zajedništvo Srba i samozvanih Srba iz sramnih ratova u kojima nije bilo ni jedne časne vojničke bitke i koji su se vodili isključivo protiv civilnog stanovništva”, kazao je Videnović, te dodao:

“Stvari su zapravo veoma ozbiljne. I jednostavne. Zamislite svenjemački, svemađarski, svebugarski ili sveturski sabor koji pokazuje kolika je snaga tog naroda. Kome to pokazuje i zašto? To je parekselans izvorni nacizam iz 30-ih. Srbija je zagađena nacizmom i mora se rebrendirati”, istakao je profesor koji je od 2005. do 2007. godine bio angažovan u Vladi Republike Srbije na funkciji pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine.

(Kliker.info-N1)