Prof.dr. Senadin Lavić: Pod izgovorom brige za BiH Schmidt staje u odbranu trećeg entiteta i getoizacije Bošnjaka

Orkestriran napad na presudu “dr. Kovačević” pred Evropskim sudom za ljudska prava (SZLJP) je strateški pothvat politike premijera Republike Hrvatske Andreja Plenkovićeve i njenog sljedbenika Christiana Schmidta, kaže u razgovoru za portal Radiosarajevo.ba profesor Fakulteta političkih nauka (FPN) u Sarajevu prof. dr. Senadin Lavić nakon što su javno objavljeni dokumenti koji potvrđuju ranije indicije da prvi čovjek međunarodne zajednice u BiH nastoji rušiti slučaj koji je pokrenuo savjetnik člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.

Lažna odbrana interesa BiH

Podsjetimo, presudu u predmetu “Kovačević” donesena je u augustu 2023. godine. Prema presudi, Bosna i Hercegovina bi trebala biti jedna izborna jedinica, a građani mogu glasati za kandidata za člana Predsjedništva BiH nezavisno od toga kojem narodu pripada i u kojem entitetu živi. Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH birali bi se među pripadnicima naroda sa teritorije cijele države, a ne samo njenih pojedinih dijelova…

“S presudom ‘dr. Kovačević’ otvara se proces raskivanja okovanog diskriminacijsko aparthejdnogporetka u Bosni. Koliko čovjek treba biti nemoralna i ponerička persona pa se upustiti u lažnu odbranu interesa BiH, a ustvari odbranu HDZ-ovog projekta trećeg entiteta i getoizacije Bošnjaka u drugi. Schmidt ne ide u Strasbourg po pozivu Evropskog suda, mi ne znamo je li on amicuscuriae (prijatelj suda) ili je DieDrittbeteiligung im Verfahrenvordem EGMR (Treća strana u postupku pred Evropski sudom za ljudska prava) ili je svjedok. On se ustvari sam pozvao na ECHR (EGMR, ESLJP) preko londonske advokatske kancelarije Blackstone”, govori profesor Lavić.

On na jednom “izdvojenom mišljenju” pristupa Evropskom sudu kao da sudije većinom nisu izrazile drugo mišljenje.

“Nije praksa sudova da se na osnovu nekog izdvojenog mišljenja nameće presuda ili glavni tok suđenja. Čiji interes u Strasbourgu će zastupati Schmidt? Da li građana BiH ili političke interesne grupe oko HDZ-a? Da li on misli da će Plenković preko birokratskih mehanizam dijelova EU moći produžiti aparthejd i diskriminaciju u Bosni i Hercegovini? Ko će pristati na to prisiljavanje?”, pita se profesor Lavić.

Schmidt, veli, ne može nametati odredbe Ustava jer to nije u njegovom mandatu, a za to postoji Parlamentarna skupština BiH.

“Schmidt se ne može petljati u meritum Presude u slučaju ‘dr. Kovačević’. Schmidt ne može znati šta će se desiti kada se presude ECHR definitivno sprovedu u djelu. Schmidt ne može ni u snu govoriti o budućim događajima jer on ne može nikako znati pa čak ni racionalno pretpostaviti šta će biti kad se te presude implementiraju u pravni poredak BiH. Ili ona zna šta će biti? Pa stoga pokušava napraviti smutnju i pomračiti demokratsku budućnost građanima BiH. Zašto on vodi toliko brigu o ‘narodima’? Ko mu to sugerira da su ‘narodi’ osnova politike? Zašto je on postao čuvar etnopolitike?”, niže otvorena pitanja sarajevski univerzitetiski profesor.

Prema njegovim riječima, vladavina prava u Bosni i poništavanje diskriminacije i aparthejda koji su rezultat ratnog nametanja, neće odvesti državu BiH u rat, ali hoće osloboditi građane od patološke etnopolitike i smrtonosnog zagrljaja velikosrbijanskog i velikokroatskog agresivnog uništavanja državnosti BiH.

“Schmidt predlaže da sadašnje stanje ostane i da se rade neke manje “kozmetičke promjene” koje neće dovesti u pitanje ratom uspostavljeni poredak u BiH. To je strateški antibosanski zahtjev i plan. Prvo, zbog ovoga haosa koji je nastao njegovim opasnim poigravanjem s izbornim procesomnastupilo je stanje nesigurnosti i veliki broj ljudi iseljava. To se potpuno podudara s lokalnom korupcijom, poništavanjem vladavine prava, psihopatijom, bolesnicima u vlasti koji vampirski sišu krv milionima ljudi”, kazao je.

Multietničko društvo i građanske slobode

Drugo, dodaje Lavić, držeći BiH u stanju “izvan svijeta” veliki projektanti, koji upravljaju Schmidtom, stvaraju razorni mehanizam koji onemogućava uspostavljanje demokratskog društva.

“Zato je antibosanskoj mafiji i fašistima dopušteno da bjesomučno razarajutkivo normalnog života. Schmidt ne primjećuje Dodika jer je pola Bosne već pod kontrolom Srbije i nije uopće važno što su Bošnjaci na tom dijelu države apsolutno obespravljeni i poniženi. Treće, hadezeovska politika insistira na ‘legitimnom predstavljanju’ i tzv. ‘konstitutivnim narodima’ u BiH i ne dozvoljava da se uopće govori o državi građana. Izgleda da je Schmidtov glavni zadatak da čuva ‘tronarodnu razdijeljenu zajednicu’. On ništa bitno ne radi na razvitku multietničkog društva i građanskih sloboda.

Četvrto, kome Schmidt podmeće u demokratskom poretku paritetnu ili jednaku raspodjelu vlasti, kada se u demokratiji vlast uvijek dijeli prema broju osvojenih glasova, dakle, proporcionalno s uspjehom na izborima. Zašto u Bosni Schmidt zadržava ‘etnički ključ’ gdje treba i gdje ne treba, koji nam je uveden kroz jugoslavenske aranžmane kao antibosanska podvala. Tako se Schmidt pojavljuje kao slijepi čuvar etničko-religijske politike podjela i konflikata u BiH. Etnokratija nije i ne može biti – demokratija. Naravno, to svaki demo-kršćanski političar vrlo dobro zna…”, zaključuje Lavić.

(Radio Sarajevo)