Prekršio ranije obećanje : Američki predsjednik Joe Biden pomilovao svoga sina Huntera

Američki predsjednik Joe Biden pomilovao je svog sina Huntera u nedjelju navečer, čime ga je sačuvao od moguće zatvorske kazne za federalne prekršaje vezane i poreze. Uporedo sa tim Biden stariji je ovom odlukom poništio svoja prošla obećanja da neće koristiti vanredna ovlaštenja u korist članova svoje porodice.

Biden je da podsjetimo ne tako davno rekao da neće pomilovati svog sina niti mu ublažiti kaznu nakon osuđujućih presuda u dva slučaja u Delawareu i Kaliforniji. Taj potez uslijedio je nekoliko sedmica prije nego što je Hanter Biden trebao dobiti kaznu nakon što je osuđen na suđenju u predmetu za oružje i priznanja krivice po optužbama za porez, a manje od dva mjeseca prije nego što bi se novoizabrani predsjednik Donald Trump trebao vratiti u Bijelu kuću.

U junu, Biden je kategorički odbacio pomilovanje ili zamjenu za svog sina, rekavši novinarima, dok se njegov sin suočio sa suđenjem u slučaju oružja u Delawareu, “Ja se pridržavam odluke porote. Uradiću to i neću ga pomilovati.”

Nešto kasnije, 8. novembra, nekoliko dana nakon Trumpove pobjede, portparolka Bijele kuće Karine Jean-Pierre odbacila je pomilovanje za mlađeg Bajdena, rekavši: “To pitanje nam je postavljeno više puta. Naš odgovor stoji, a to je ne.”

U saopštenju objavljenom u nedelju uveče, Biden je rekao: “Danas sam potpisao pomilovanje za svog sina Hantera”, navodeći da je krivično gonjenje njegovog sina politički motivisano i “pogreška pravde”.

“Optužbe u njegovim slučajevima nastale su tek nakon što ih je nekoliko mojih političkih protivnika u Kongresu potaknulo da me napadnu i usprotive se mom izboru”, rekao je Biden. “Nijedna razumna osoba koja sagledava činjenice iz Hunterovih slučajeva ne može doći do drugog zaključka osim što je Hunter izdvojen samo zato što je moj sin.”

“Nadam se da će Amerikanci shvatiti zašto su otac i predsjednik donijeli ovu odluku”, dodao je Biden, tvrdeći da je odluku donio ovog vikenda. Predsjednik je proveo praznik Dana zahvalnosti u Nantucketu, Massachusetts, sa Hanterom i njegovom porodicom.

Hunter Biden je u junu osuđen na saveznom sudu u Delawareu za tri krivična djela zbog kupovine oružja 2018. godine kada je, kako su rekli tužioci, lagao na federalnom obrascu tvrdeći da nije ilegalno koristio drogu ili da je ovisan o njoj.

Njemu je u septembru trebalo suditi u slučaju u Kaliforniji gdje je optužen da nije platio najmanje 1,4 miliona dolara poreza. Ali pristao je da se izjasni krivim za prekršaj i krivična djela u iznenadnom potezu nekoliko sati nakon što je trebalo da počne odabir porote.

Hunter Biden je rekao da se izjasnio krivim u tom slučaju kako bi poštedio svoju porodicu više bola i sramote nakon što je suđenje za oružje objavilo sablasne detalje o njegovoj borbi s ovisnošću o kreku.

Porezne optužbe nose do 17 godina iza rešetaka, a optužbe za oružje su kažnjive do 25 godina zatvora, iako se očekivalo da će savezne smjernice za izricanje kazni zahtijevati daleko kraće vrijeme i moguće je da bi on u potpunosti izbjegao zatvor.

Hunter Biden je u izjavi poslanoj e-poštom rekao da nikada neće uzeti zdravo za gotovo olakšice koje su mu dodijeljene i obećao da će život koji je obnovio posvetiti “pomaganju onima koji su još uvijek bolesni i pate”.

„Priznao sam i preuzeo odgovornost za svoje greške tokom najmračnijih dana moje zavisnosti – greške koje su iskorišćene da javno ponize i osramote mene i moju porodicu zbog politike “, rekao je mlađi Biden.

Glasnogovornik specijalnog tužioca David Weiss, koji je pokrenuo slučajeve, nije odgovorio na poruke u kojima smo tražili komentar u nedjelju navečer.

