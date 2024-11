Predsjednički izbori u rukama birača dok Kamala Harris i Donald Trump vode bitku za Bijelu kuću

Ankete pred izborni dan pokazale su tijesnu utrku, posebno u državama koje će biti ključne za odlučivanje o pobjedniku.

Oba kandidata zaustavila su se u ponedjeljak u Pennsylvaniji, jednoj od onih država koje se pomno prate, održavši niz skupova, uključujući jedan u blizini, u oblasti Pittsburgha.

„Zamah je na našoj strani”, rekla je Harris svojim pristalicama okupljenim u čeličani koja ukazuje na historiju Pittsburgha kao srca industrije čelika u zemlji. „Naša kampanja je iskoristila ambicije, težnje i snove američkog naroda. I znamo da je vrijeme za novu generaciju vodstva u Americi.”

Trump je, obraćajući se svojim pristalicama u sportskoj areni, rekao da će druga Trumpova administracija „pokrenuti najneobičniji ekonomski procvat koji je svijet ikada vidio”.

„Ako glasate za Kamalu, imat ćete još četiri godine bijede, neuspjeha i katastrofe”, rekao je Trump. „Naša zemlja se možda nikada neće oporaviti. Glasajte za mene i osigurat ću rastuće plate, rastuće prihode i kolosalan porast radnih mjesta, bogatstva i mogućnosti za Ameriku svih rasa, religija, boja i vjera.”

Uoči dana izbora u utorak, više od 81 milion Amerikanaca glasalo je prijevremeno, bilo lično na biračkim mjestima ili putem pošte.

Ukupno je to više od polovine od 158 miliona koliko ih je glasalo na izborima 2020. godine, kada je predsjednik Joe Biden pobijedio Trumpa. Bila je to pobjeda demokrata za koju Trump do danas kaže da je prevaren lažnim pravilima glasanja i prebrojavanjem glasova.

Desetine sudskih odluka, koje su često donosile sudije koje je imenovao Trump, išle su protiv njega dok je pokušavao osporiti rezultate za 2020. Ali u nedjelju je na skupu u Pennsylvaniji rekao da „nije trebao napustiti” Bijelu kuću 2021. kada je Biden preuzeo dužnost.

Trump je rekao da će prihvatiti ishod od utorka samo ako zaključi da su izbori provedeni pošteno, a demokratski kritičari kažu da pretpostavljaju da znači samo ako on pobijedi. I Trump i Harris okupili su timove advokata kako bi osporavali pitanja glasanja i brojanja glasova sve dok se ne bude jasno ko je pobjednik.

Trumpova pobjeda učinila bi ga tek drugim predsjednikom koji je služio dva neuzastopna mandata, nakon Grovera Clevelanda 1880-ih. Ako pobijedi, Trump bi postao prvi predsjednik dok čeka na izricanje presude kasnije u novembru nakon što je osuđen po 34 optužbe povezane s njegovom tajnom isplatom novca zvijezdi porno filmova.

Trump je često u kampanji demokratske protivnike nazivao „neprijateljima unutar” zemlje i prijetnjom za budućnosti zemlje. On je omalovažavao Harris kao osobu ograničenog intelekta i rekao da će ona biti pijun drugih svjetskih lidera u rješavanju međunarodnih odnosa.

Harris kaže da očekuje da će postati 47. predsjednica zemlje. Ako bude izabrana, ona bi bila prva žena koja će biti američki lider.

Ona je Trumpa opisala kao „neozbiljnog čovjeka”, rekavši da bi on predstavljao prijetnju američkoj demokratiji.

Anketari kažu da su birači u zemlji duboko podijeljeni između dva kandidata. To je procjena koja se ogleda u tome kako veliki mediji gledaju na mogući ishod neposredno uoči zvaničnog dana izbora.

Ankete u posljednjem trenutku pokazuje da je utrka Harris-Trump gotovo izjednačena u ključnim državama, unutar granice statističke greške.

Kada američki birači glasaju za predsjednika, oni ne glasaju direktno za svog kandidata.

Tehnički, oni biraju elektore, dio Elektorskog koledža, koji potom bira predsjednika. Elektorski koledž je sistem koji obuhvata sve savezne države i sastavljen je od predstavnika – elektora – koji glasove raspoređuju na osnovu rezultata glasanja u svojoj državi.

Ukupno ima 538 elektora, što je broj koji uvijek ostaje isti. Taj broj je jednak ukupnom broju članova Kongresa SAD – 435 članova Predstavničkog doma, 100 senatora, uz tri elektora iz Distrikta Columbia.

Da bi pobijedio, predsjednički kandidat mora osvojiti većinu – 270 elektorskih glasova.

(Kliker.info-Glas Amerike)