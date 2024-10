Predizborno upozorenje : Trump je želio generale poput Hitlerovih, kaže bivši šef kabineta Bijele kuće

Komentari Johna Kellya, penzionisanog generala marinaca koji je radio za Trumpa u Bijeloj kući od 2017. do 2019., došli su u intervjuima objavljenim u utorak u The New York Timesu i The Atlantic. Nadovezuju se na ranija upozorenja bivših najviših Trumpovih zvaničnika dok izbori ulaze u posljednje dvije sedmice.

Kelly je dugo bio kritičan prema Trumpu i ranije ga je optuživao da veterane poginule u borbi naziva “naivčinama” i “gubitnicima”. Njegova nova upozorenja su se pojavila dok Trump traži drugi mandat, obećavajući da će dramatično proširiti upotrebu vojske kod kuće i sugerirajući da će upotrijebiti silu kako bi krenuo na Amerikance koje smatra “neprijateljima iznutra“.

Više puta je komentirao: ‘Znate, i Hitler je učinio neke dobre stvari’, prisjetio se Kelly za Times. Kelly je rekao da bi obično prekinuo razgovor rekavši da “se ni za šta što je (Hitler) uradio, ne može reći da je dobro“, ali da bi Trump povremeno ponovo pokretao tu temu.

U intervjuu za Atlantic, Kelly se prisjetio da kada je Trump pokrenuo ideju o potrebi “njemačkih generala”, Kelly bi pitao da li misli na “Bismarckove generale”, misleći na Otta von Bismarcka, kancelara koji je nadgledao ujedinjenje Njemačke. “Sigurno ne možete misliti na Hitlerove generale“, prisjetio se Kelly pitajući Trumpa. Na šta je bivši predsednik odgovorio: “Da, da, Hitlerovi generali.”

Trumpova kampanja je u utorak demantirala navode, a glasnogovornik kampanje Steven Cheung rekao je da je Kelly “otkrio sebe ovim pričama koje je izmislio”.

Ankete pokazuju da je trka u različitim državama tijesna, a i Trump i potpredsjednica Kamala Harris putuju kroz zemlju na svoje posljednje nastupe do dijela neodlučnih birača.

Kampanja Harris je provela dosta vremena u obraćanju nezavisnim biračima, koristeći podršku dugogodišnjih republikanaca kao što je bivša zastupnica Liz Cheney i komentare poput Kellyjevih kako bi pozvali bivše Trumpove glasače da odbiju njegovu kandidaturu u novembru.

Harrisina kampanja je u utorak održala razgovor s novinarima kako bi podigli glasove penzionisanih vojnih zvaničnika i istakli koliko se zvaničnika koji su radili s Trumpom sada protive njegovoj kampanji.

„Ljudi koji ga najbolje poznaju najviše se protive njemu, njegovom predsjednikovanju“, rekao je penzionisani vojni brigad. General Steve Anderson.

Anderson je rekao da bi želio da Kelly u potpunosti podrži Harris u odnosu na Trumpa, što on tek treba da uradi. Ali penzionisani vojni rezervni pukovnik Kevin Carroll, bivši Kellyjev viši savjetnik, rekao je u srijedu da bi bivši najviši Trumpov zvaničnik “radije žvakao razbijeno staklo nego glasao za Donalda Trumpa”.

Prije nego što je bio Trumpov šef kabineta, Kelly je radio kao sekretar za unutrašnju sigurnost bivšeg predsjednika, gdje je nadgledao Trumpove pokušaje da izgradi zid duž granice između SAD-a i Meksika. Kelly je također bio na čelu napada Trumpove administracije na imigracijsku politiku koja je dovela do razdvajanja hiljada roditelja imigranata i njihove djece duž južne granice. Ti postupci su ga učinili zlikovcem za mnoge s lijeve strane, uključujući Harris.

Kelly nije prvi bivši najviši zvaničnik Trumpove administracije koji je bivšeg predsjednika nazvao prijetnjom.

Penzionisani general vojske Mark A. Milley, koji je služio kao Trumpov predsjedavajući Združenog generalštaba, rekao je Bobu Woodwardu u nedavnoj knjizi “Rat” da je Trump “fašista do srži” i “najopasnija osoba za ovu zemlju”. ” A penzionisani general Jim Mattis, koji je radio kao ministar odbrane pod Trumpom, navodno je kasnije rekao Woodwardu da se slaže s Milleyjevom procjenom.

Tokom Trumpovog političkog uspona, biznismen koji je postao političar imao je koristi od podrške vojnih veterana.

AP VoteCast je otkrio da je oko 6 od 10 vojnih veterana reklo da je glasalo za Trumpa 2020., kao i nešto više od polovine onih koji imaju veterana u domaćinstvu.

Među glasačima na ovogodišnjim republikanskim predizborima u Južnoj Karolini, AP VoteCast je otkrio da je skoro dvije trećine vojnih veterana i ljudi u veteranskim domaćinstvima glasalo za Trumpa u odnosu na bivšu guvernerku Južne Karoline Nikki Haley, Trumpovu najtežu protivnicu na republikanskim predizborima 2024. godine.

(AP-Glas Amerike)