Poručuju da je sve jasno, transparentno, zabilježeno da za svaku transakciju imaju račun. Pokretač ove inicijative je Demir Mahmutćehajić, aktivista za ljudska prava iz Stoca. Kaže da je to njegova i inicijativa njegove porodice te ljudi oko njih.

Samo rijetki su vjerovali prije nekoliko mjeseci da će išta biti od projekta ‘otkupa’ ambalaže u Stocu. Grupa entuzijasta poželjela je da Stolac bude čist od bačene ambalaže, da pored puteva nema boca, da ga ljudi sakupljaju i razvrstavaju, a da ujedno za taj ‘otpad’ građanima mogu dati hranu, lijekove, gorivo… Danas iz ovog grada u Hercegovini dolazi lijepa priča i poruka da je ovo tek početak. Stigli su do prvog cilja. Sretni su i kažu da neće stati.

– Više od 100.000 boca pripremamo za odvoz u Sarajevo, krenuli smo sa presovanjem u Mostaru. Koncept je vrlo jednostavan, otkupljujemo boce po 20 feninga komad, ali ne dajemo novac nego hranu lijekove, gorivo.. Sve osim cigareta i alkohola. Ljudi donesu boce, staklenke, limenke, plastiku, dam im kredit za prodavnicu, odu i kupe šta im treba. Odem i platim, fiskalni račun izdat, sve uredno – kaže Mahmutćehajić za Hayat.ba. Dvije njegove studentice Victoria i Hira pokrenule su prikupljanje novca i preko platforme Go Fundme.

– Ovo nije komercijalni projekat nego socijalni. Nema nikakvog profita niti je moguća zarada, tona plastike ide oko 300 KM, u toni je između 25.000 i 30.000 boca. Cijela ideja je bila slična onome što je reciklomat trebao da uradi. Međutim, reciklomati u Mostaru ne funkcionišu, nismo imali drugih mogućnosti nego da to usmjeravamo prema firmi iz Sarajeva koja otkupljuje pet-ambalažu. Sve je jasno, transparentno. U prodavnici se kupuje, plaća se karticom, u prodavnici je izdat fiskalni račun. Primam i neke donacije svojih prijatelja i poznanika koji imaju pvojerenje u mene. U ova tri mjeseca smo na račun plastike, boca podijelili 18.000 maraka. To je poprilično veliki iznos za Stolac. Sve se kupuje u jednoj prodavnici, osoblje je upoznato sa samim programom. Cijela stolačka čaršija zna – dodaje Mahmutćehajić.

Imaju sve više podrške, sve je više ljudi koji žele pomoći.

– Mnogi idu sami u prodavnicu pa uplaćuju iznos prema ovom projektu. Sve je transparetno i vidljivo. Nema neke velike filozofije i politike, osim što želimo da radimo ono što sistem neće, a to je da spojimo socijalne potrebe sa ekološkim. U većini država u Evropi postoji sistem otkupa, povrata ambalaže, kod nas to nema. Kroz projekat reciklomat pokušalo se nešto na NVO sektoru, međutim, sistem to još ne poznaje – zaključuje Mahmutćehajić za Hayat.ba.