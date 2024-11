Povodom Dana državnosti BiH brojne delegacije položile cvijeće ispred Vječne vatre i na Kovačima

Brojne delegacije nekoliko nivoa vlasti, povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, položile su cvijeće na mezarju Kovači u Sarajevu i mezaru prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića. Cvijeće su, između ostalih, položili članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović, te druge mnogobrojne delegacije i predstavnici više nivoa vlasti.

Komšić je čestitao 25. novembar svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine. Rekao je kako je historijska činjenica da je Bosna i Hercegovina jedna od najstarijih država na evropskom kontinentu, ako ne i u svijetu, ali i kako je historija uvijek bila nemilosrdna i vrlo okrutna prema ovim prostorima, naravno i prema Bosni i Hercegovini.

Istakao je kako su zahvaljujući partizanskom pokretu, Titu (op.a. Josip Broz Tito) i ljudima, Bosancima i Hercegovcima koji su se izborili da se pitaju šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom, uspjelo doći do toga da Bosna i Hercegovina dobije status ravnopravne Republike u Jugoslaviji.

“Bez tog datuma teško bi došli do 1. marta 1992., dakle do nezavisnosti Bosne i Hercegovine i od tog trenutka je Bosna i Hercegovina funkcioniše kao potpuno nezavisna i suverena, kao zemlja, članica međunarodne zajednice”, rekao je Komšić, te dodao:

“Previše krvi i mrtvih glava je palo za ovu zemlju. I to uvijek treba imati u vidu. I treba imati u vidu da smo se mi sami, odnosno naši preci, Bosanci i Hercegovci, izborili i za državnost, i za nezavisnost, i za današnji trenutak. To nikad ne treba smetnuti s uma i to uvijek treba pričati našoj djeci, generaciji koja dolazi i koja će, nadam se, imati više pameti i mudrosti da od ove zemlje napravi nešto bolje no što je to danas. Generacija kojoj ja pripadam odbranila je ovu zemlju. A sad na budućim generacijama jeste, neću reći teret, ali odgovornost da sebi i budućim pokoljenjima obezbjede bolju državu, uređeniju državu, pravedniju državu, napredniju u svakom smislu.”

Komšić je rekao kako danas u novom svijetu koji se rađa, ima optimizma i povjerenja u Bosance i Hercegovce.

Bećirović: Moramo biti jedinstveni u odbrani države Bosne i Hercegovine

Temelji ZAVNOBIH-a su kao čelik, oni su neuništivi. Moramo biti jedinstveni u odbrani države Bosne i Hercegovine. Evropska i građanska Bosna i Hercegovina su historijska nužnost i pobjedit će prije ili kasnije, poručio je danas u Sarajevu član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Bećirović je čestitao 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine u domovini i u inozemstvu.

“Ovo je prilika da iskažemo zahvalnost antifašistima iz 20. stoljeća koji su obnovili državnost Bosne i Hercegovine i koji su odbranili nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine”, rekao je Bećirović.

Podvukao je kako su 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine i 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, dva ključna datuma u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Naglasio je kako su u historijskom smislu 25. novembar i 1. mart kao neki sijamski blizanci, jer su povezani. Podsjetio je kako, bez 25. novembra ne bi bilo 1. marta. S druge strane 25. novembar bi izgubio smisao da nije bilo 1. marta.

“Veoma važno je da njegujemo antifašističke vrijednosti u državi Bosni i Hercegovini. Važno je da shvatimo pravilno vrijednosti ZAVNOBIH-a, da učimo mlade generacije. Temelji ZAVNOBIH-a su rekao bih kao čelik, oni su neuništivi. Kontinuitet države Bosne i Hercegovine, državne granice Bosne i Hercegovine, ravnopravnost građana i naroda, sve je to priznao i Dejton 1995. godine”, rekao je Bećirović, te zaključio:

“U novim vremenima moramo biti jedinstveni u odbrani države Bosne i Hercegovine. Imamo razloga da budemo optimisti. Evropska i građanska Bosna i Hercegovina su historijska nužnost i pobjedit će prije ili kasnije”.

Položeno cvijeće na spomen-obilježju Vječna vatra

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović, kao i brojne delegacije drugih nivoa vlasti i nevladinih organizacija položili su cvijeće na spomeniku Vječna vatra u Sarajevu povodom obilježavanja Dana državnosti BiH.

Obilježavanje 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, počelo je jutros podizanjem državne zastave na sarajevskom brdu Hum, uz intoniranje državne himne Bosne i Hercegovine.

Delegacije su potom položile cvijeće na spomen-obilježju Vječna vatra. Uslijedit će polaganja cvijeća i na Mezarju “Kovači“, Spomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i Spomen-parku “Vraca”

Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je prije 81 godina održano Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić Gradu na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine.

