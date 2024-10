Ponos BiH: Eldina Memić osvojila prestižnu nagradu na Univerzitetu u Americi

Doktor Edhem Čustović, Tuzlak koji živi u Melbournu u Australiji, gdje radi na renomiranom La Trobe univerzitetu, putem društvenih mreža promoviše priče o Bosancima i Hercegovcima koji nižu uspjehe širom svijeta.

Ovaj put nam donosi nevjerovatnu priču o Eldini Memić koja je osvojila CVS Health/AACP Community Pharmacy Health Equity nagradu za 2024. godinu.

“Čestitamo Eldini Memić sa The University of Texas at Austin na osvojenoj CVS Health/AACP Community Pharmacy Health Equity Nagradi za 2024!

Ova nagrada od 20,000 američkih dolara odaje priznanje njenom izuzetnom liderstvu, posvećenosti unapređenju farmaceutske profesije i posvećenosti poboljšanju brige o pacijentima u zajednicama sa nedostatkom usluga”, napisao je Edhem Čustović.

“Počastvovana sam što sam dobitnik CVS Health/AACP Community Pharmacy Health Equity nagrade.

Ova nagrada jača moju posvećenost unapređenju zdravstvene jednakosti i pruža neprocjenjivu podršku dok radim na stvaranju značajnog utjecaja kao budući farmaceut”, rekla je Eldina Memić, doktorant iz oblasti farmacije na Univerzitetu Teksas u Austinu.