Pobjednički govor Donalda Trumpa : “Počinje zlatno doba za Ameriku. Izliječit ćemo je” (VIDEO)

Donald Trump je novi predsjednik SAD-a. Pobijedio je u tri ključne države, a u ostalih četiri vodi. Održao je pobjednički govor u svom restortu Mar-a-Lago.

“Hvala vam svima, ovo je sjajno. Ovo je pokret koji nikada nitko prije nije vidio. Ovo je najveći politički pokret svih vremena. Nikada u Americi nije postojao ovakav pokret. A sada će dostići novu razinu važnosti. Izliječit ćemo Ameriku. Popravit ćemo sve u našoj državi.

Prešli smo prepreke za koje su mnogi mislili da je nemoguće prijeći. Ovo je politička pobjeda kakvu Amerika nikada nije vidjela. Želim zahvaliti američkom narodu na podršci.

Borit ću se za vas, vaše obitelji, vašu budućnost. Neću prestati dok ne isporučimo snažnu i prosperitetnu Ameriku. Ovo će biti zlatno doba za Ameriku.”

“Učinit ćemo vas ponosnima i sretnima. Želim da se jednog dana osvrnete i budete ponosni što ste glasali za ovu skupinu ljudi iza mene.”

“Želim zahvaliti američkom narodu što sam izabran za 47. predsjednika pa i 45. predsjednika. Svakom građaninu mogu reći da su se boriti za vas, vaše obitelji i vašu budućnost, borit ću se svakih dahom iz moga tijela, neću stati dok Amerikancima ne damo slobodnu i naprednu zemlju koju zaslužujete. Ovo će biti zlatno doba Amerika, ovo je veličanstvena pobjeda koja će nam dozvoliti da Ameriku opet učinimo velikom.”

“Osim što smo pobijedili u swing državama, pobjeđujemo i u Michiganu, Arizoni, Aljasci, Nevadi i to će dovesti do barem 315 elektorskih glasova. Mnogo je lakše učiniti ono što su napravile velike televizije i proglasiti pobjednika jer nije bilo ni jednog drugog puta do pobjede. Osvojili smo i narodni glas, većinu u svakom pojedinom glasu.

Pobijediti u narodnom glasu je jako lijepo, bit ćete jako ponosni na glas koji ste dali i reći ćete da je ovo trenutak kada ste glasali za ovu grupu ljudi bio jedan od najvažnijih trenutaka života. Amerika nam je dala mandat koji je moćan i bez presedana, vratili smo i kontrolu nad Senatom. To je sjajno. Broj pobjeda u Senatu je apsolutno sjajan. Nitko to nije očekivao zato vam želim puno zahvaliti na tome. Imamo nove senatore, neke sjajne senatore.”

“Želim zahvaliti našem izabranom potpredsjedniku JD Vanceu i njegovoj supruzi.”

JD Vance: Ovo je najveći politički povratak u povijesti Amerike

Riječ je nakratko preuzeo Trumpov potpredsjednik JD Vance.

“Mislim da smo upravo svjedočili najvećem političkom povratku u povijesti Sjedinjenih Američkih Država”, rekao je JD Vance.

“Pod vodstvom predsjednika Trumpa, nikada se nećemo prestati boriti za vas, za vaše snove, za budućnost vaše djece.

“I nakon najvećeg političkog povratka u američkoj povijesti, predvodit ćemo najveći ekonomski povratak u američkoj povijesti – pod vodstvom Donalda Trumpa.”

“Rođena je nova zvijezda – Elon”

Trump je opet preuzeo govor i rekao da se Vance pokazao kao dobar izbor.

“Napravit ćemo najbolju Ameriku koja je ikad postojala. Ne znam koliko će trajati, dugo ili kratko, ali uspjet ćemo. Morat ćemo zatvoriti te granice i morat ćemo dopustiti ljudima da uđu u našu zemlju. Želimo da se ljudi vrate, ali moramo, moramo im dopustiti da se vrate. Ali moraju ući legalno”, rekao je.

“Svi su na ovoj pozornici vrlo posebni. Ali imamo novu zvijezdu, nova zvijezda je rođena – Elon. Sjedili smo večeras skupa. Znate, poslao je raketu prije dva tjedna u svemir. Gledao sam je kako se vraća, bila je sjajna, prelijepa.”

“Ovaj dan će se zauvijek pamtiti kao dan kada je američki narod preuzeo kontrolu nad svojom zemljom.”

Trump se zahvalio i Robertu F. Kennedyju mlađem i rekao da će “on ponovno učiniti Ameriku zdravom”.

Trump: Zaustavit ću ratove

“Zaustavit ću ratove. Republikanci su stranka zdravog razuma. Za vrijeme našeg prošlog mandata nismo imali ratove, četiri godine nije bilo ratove. Osim što smo porazili ISIS. Pobijedili smo ISIS u rekordnom roku, ali nije bilo ratova.

“Rekli su ‘on će započeti rat’. Ja neću započeti rat, ja ću zaustaviti ratove.. Ovo je velika pobjeda za demokraciju i slobodu. Otključat ćemo slavnu sudbinu Amerike, postići ćemo nevjerojatnu budućnost za naše ljude”, rekao je Trump.

