Ovo je moguće najveća prijetnja teritorijalnom suverenitetu SAD-a : Vojska teška 820 milijardi dolara godišnje nema objašnjenja

Plutajuća ili leteća svjetla na nebu glavna su tema razgovora u Saveznoj državi New Jersey na istoku Sjedinjenih Američkih Država, a i šire. Oni koji su ih vidjeli kažu da se zna dogoditi i da se svjetla naglo ugase. Svjedoci tvrde da je riječ o dronovima. Savezni istražni ured (FBI) dosad je zaprimio više od 3000 dojava o tim neidentificiranim letećim objektima.

Savezne vlasti koje ih istražuju još uvijek nisu rekle o čemu se radi. Lokalno je stanovništvo zbog toga ljuto i frustrirano.

Glasnogovornica Ministarstva obrane SAD-a Sabrina Singh rekla je u srijedu da dronovi nisu vlasništvo američke vojske te da dužnosnici iz obrambenog sektora ne vjeruju da ih je u Ameriku poslao neki Washingtonov neprijatelj ili strani akter.

Ministarstvo obrane SAD-a reklo je u četvrtak da dronovi nisu djelo Iranske letjelice koja se šulja po istočnoj obalii Amerike, piše BBC.

Američki su dužnosnici u četvrtak rekli da nisu uspjeli potvrditi izvještaje u kojima stoji se radi o dronovima. Dužnosnici su sugerirali da je moguće da se radi o zrakoplovima ili helikopterima.

Međutim, tvrdnje lokalnih i saveznih dužnosnika da nema indikacija da su svjetla na nebu prijetnja nisu odagnala strahove stanovnika New Jerseyja i okolnog područja.

Američki su kongresnici frustrirani jer državne vlasti ni s njima ni s javnosti nisu podijelile dovoljno informacija o tim tajanstvenim pojavama. Stanovnici mnogih saveznih država na istoku SAD-a u petak su rekli da su vidjeli dronove, piše The New York Times.

Guvernerka Savezne države New York Kathy Hochul rekla je u petak da zajedno sa saveznim istražnim agencijama istražuje dronove, a lokalni dužnosnici gotovo stalno primaju dojave o svjetlima na nebu. Hochul je, međutim, rekla da razloga za strah nema. “U ovom trenutku nema dokaza da dronovi predstavljaju opasnost za građane ili nacionalnu sigurnost SAD-a”, rekla je guvernerka New Yorka.

Izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u petak da država krije informacije o dronovima. Dodao je da ih treba srušiti ako država ne planira otkriti o čemu se radi. Kongresnici iz Republikanske stranke Chris Smith i Jeff Van Drew također su rekli da bi dronove trebalo srušiti.

Korisnici društvenih mreža o naveliko raspravljaju o svjetlima te među sobom dijele svoje interpretacije istih.

Dronovi su prvi puta viđeni sredinom studenog. Osoblje jednog vojnog objekta u New Jerseyju reklo je da mu se učinilo da je u blizini objekta vidjelo dron. Nekoliko dana nakon toga, više je ljudi policiji reklo da je vidjelo slične pojave. KXAN piše da su viđeni i iznad golf terena izabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u Bedminsteru u New Jerseyju.

Dronovi su se isprve mogli vidjeti samo na sjeveru New Jerseyja, međutim kasnije su uočeni u susjednoj Pennsylvaniji, a početkom su prosinca viđeni i u New Yorku. Gradonačelnik New Yorka Eric Adams rekao je da svjestan brige koju su dronovi prouzročili te da ih gradske i državne vlasti istražuju.

Dronovi su u petak navečer viđeni u blizini Međunarodne zračne luke New York Stewart u New Windsoru u Saveznoj državi New York, što je dovelo do zatvaranja uzletno-sletnih pisti na otprilike sat vremena.

Dronovi su viđeni i u Saveznim državama Connecticut i Maryland.

John Kirby, glasnogovornik Nacionalnog vijeća sigurnosti SAD-a, rekao je u četvrtak da savezne vlasti analiziraju fotografije i video snimke nebeskih pojava te da pokušavaju utvrditi o čemu se radi. Dodao je da za sada nema izvještaja da su dronovi ušli u zabranjeni zračni prostor. Kirby je ponovio da nema dokaza koji bi sugerirali da dronovi prijete nacionalnoj sigurnosti i javnosti te da su došli iz inozemstva. Nakon opetovanih izvještaja, Kirby jedan od čelnika obrane koja godišnje košta 820 milijardi dolara, u emisiji na FOX Newsu, na zaprepaštenje voditeljice, ponovio je da SAD i dalje ne zna o kakvim je letećim objektima riječ.

“To što govorite je šokantno”, reagirala je voditeljica. “Zašto ne znamo?”

Međutim, u petak su se pojavili izvještaji da su dronovi više puta ušli u zračni prostor objekta Ratne mornarice SAD-a u gradu Colts Necku u New Jerseyju. TV postaja ABC piše da je Mornarica upoznata s tim, ali da dronovi objekt nisu ugrozili.

Policajci iz New Jerseyja istoga su dana helikopterom pokušali slijediti dronove. Policijski je helikopter u jednom trenutku preletio preko jednog drona, ali ga nije uspio popratiti te vidjeti gdje je sletio. Senator iz New Jerseyja Andy Kim rekao je u četvrtak navečer da je na nebu vidio nekoliko predmeta koje nije mogao pronaći na softwareu za praćenje letova. Kim je rekao da je povremeno mogao vidjeti između pet i sedam objekata. Neki su bili bijele, neki crvene, a neki zelene boje.

Ured šerifa u Okrugu Ocean u New Jersey poslao je vlastiti dron među sporne objekte, međutim nije ih uspio fotografirati. Ured je dodao da ti sporni objekti za sobom ne ostavljaju toplinu kao drugi dronovi.

Zastupnica u parlamentu New Jerseyja Dawn Fantasia rekla je u petak da je na sastanku u Ministarstvu domovinske sigurnosti doznala da dronovi ne dopuštaju da ih snime helikopteri i zrakoplovi. Dodala je da dronovi izgledaju kao da imaju promjer od 180 centimetara te da ponekad putuju bez upaljenih svjetala. Fantasia je dodala da ne izgleda da njima upravljaju hobisti.

Novinar TV postaje NewsNation Rich McHugh rekao je da je jedne večeri na nebu iznad okruga Monmouth u New Jerseyju vidio preko 50 tajanstvenih dronova. “Moram reći, ako ovo nisu vojni dronovi, onda je ovo baš zastrašujuće. Te stvari izgledaju kao da imaju rigidna krila i više svjetala”, rekao je McHugh koji je skupa sa svojim fotografom pokušao snimiti dronove.

“Povijali smo jednog, no brzo je utekao. Ne znam kako interpretirati to što sam vidio te večeri. Zateklo nas je to što smo vidjeli”, dodao je novinar.

Daily Mail piše da je bilo više pokušaja da se dronovi snime uz pomoć drugih dronova, ali da niti jedan nije bio uspješan. Daily Mail također piše da je na društvenoj mreži X objavljena snimka na kojoj se može vidjeti da je netko na dronove zapucao iz airsoft puške.

The Guardian piše da Bijela kuća, Ministarstvo obrane SAD-a i FBI ne mogu objasniti dronove koje građani SAD-a s istočne obale viđaju na nebu, ali vjeruju da iza njih ne stoje zle namjere. Brojni su američki političari rekli da ih frustrira to što država o ovom pitanju ne govori transparentno te da bi to moglo dovesti do porasta dezinformacija i straha.

John Duesler, predsjednik Udruženja pilota dronova Pennsylvanije, rekao je novinskoj agenciji Associated Press da je moguće da su ljudi zbunjeni te da ne znaju što su zapravo vidjeli. “Postoje veliki dronovi, oni poljoprivredni, međutim njih se uglavnom ne može vidjeti na urbanim prostorima”, rekao je Duesler te dodao da ti dronovi nisu “nevidljivi”. “Oni ostavljaju radijski otisak prsta, imaju potpis. Doznat ćemo kakvi su to dronovi, tko njima upravlja i gdje idu”, ustvrdio je Duesler.

