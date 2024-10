Oluja vijeka : Broj žrtava oluje Helena sada veći od 130, potraga za nestalima u razorenoj Sjevernoj Karolini

Broj poginulih u razornoj oluji Helena, koja je pogodila jugoistok Sjedinjenih Država, sada je najmanje 133, a skoro dva miliona ljudi i dalje je bez struje. Strahuje se da je broj mrtvih i veći, jer su neka mesta izolovana olujom i spasioci ne mogu da stignu do njih, a telekomunikaciona mreža je u prekidu. I dalje traje potraga za stotinama ljudi koji se vode kao nestali.

U Sjevernoj Karolini, koja je najžešće pogođena olujom, zatvoreno je oko 300 puteva. Prema podacima Federalne agencije za vanredne situacije (FEMA) više od 7.000 ljudi prijavilo se za državnu pomoć, a oko 1.000 tona hrane i vode dostavlja se helikopterom stanovnicima ugroženih područja.

Helena je izazvala najgore poplave u Sjevernoj Karolini u proteklom vijeku. Podaci pokazuju da je u nekim područjiuma palo i više od 60 centimetara kiše od prošle srijede.

“Mnogo ljudi je ugroženo. Kada nemate struju, nemate signala na mobilnom telefonu, nemate vodu, to je katastrofalna situacija za vas”, rekao je guverner Sjeverne Karoline Roj Kuper za MSNBC. “Neka mjesta su totalno zbrisana sa lica zemlje”.

U planinskom predjelu Bankombi u Sjevernoj Karolini, gdje se nalazi i popularna turistička destinacija Ešvil, poginulo je najmanje 40 ljudi.

Džon Templton je odatle evakuisan sa porodicom u subotu. Takođe evakuisao u naletu uragana Harvi 2017. godine, a pomagao je u spasilačkim akcijama poslije uragana Katrina 2005.

“Znam šta se dešava u takvim situacijama i ovo je mnogo gore od svega što sam do sada vidio”, rekao je Templton za Rojters.

Oluja Helena je u Džordžiji ubila najmanje 25 osoba, potvrdio je guverner te savezne države Brajan Kemp. Oluja je prvo udarila na Floridu, a potom pogodila i Džordžiju, Tenssi, Južnu i Sjevernu Karolinu i Vidržiniju.

Oluja tema i u kampanji

Predsjednik SAD Bajden je najavio da će u srijedu posjetiti Sjevernu Karolinu, a potom i Džordžiju i Floridu. Nagovjestio je i da bi mogao da zatraži od Kongresa da održi specijalnu sjednicu i usvoji zakone o dodatnoj pomoći razorenim državama.

Predsjednik SAD je takođe optužio bivšeg predsjednika Donalda Trampa za širenje laži, nakon što je republikanski predsjednički kandidat optužio federalnu vladu, bez dokaza, da ignoriše katastrofu koju je izazvao uragan Helena i da uskraćuje pomoć njegovim pristalicama.

“On laže”, rekao je Bajden. “Ne znam zašto to radi… to jednostavno nije istina, i to je neodgovorno”

Demokratski guverner Sjeverne Karoline Roj Kuper na pitanje o Trampovim optužbama o igrnosiranju repubikanskih žrtava, rekao je: “Nema veze ko ste. Ako vam treba pomoć, mi ćemo je pružiti…I ako je ikad vrijeme kada se svi treba da se okupimo i ostavimo politiku po strani, to je sada”.

Dondal Tramp je u ponedjeljak posetio Džordžiju, još jedan epicentar razaranja. U gradu Valdosta, Tramp je obećao da će “donijeti mnogo materijala za pomoć, uključujući gorivo, opremu, vodu i druge stvari” onima kojima je potrebna.

“Federalna vlada ne reaguje”, rekao je on novinarima. “Potpredsjednica, ona je negdje napolju, vodi kampanju, traži novac”, rekao je on, misleći na svoju rivalku na izborima, potpredsednicu Kamalu Haris.

“Ne pričamo sada o politici”, rekao je kasnije, noseći jarkocrvenu kapu “Učinite Ameriku ponovo velikom” (MAGA) dok je stajao u ruševinama prodavnice namještaja.

Haris je otkazala predizborne događaje da bi se u ponedeljak vratila u Vašington na sastanak o planiranju reakcije federalne vlade.

“Tokom proteklih nekoliko dana, naša nacija je pretrpjela neka od najgorih razaranja i uništenja koje smo vidjeli u dužem vremenskom periodu”, rekla je Haris.

(Kliker.info-Glas Amerike)