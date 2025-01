Od Bugojna do Harvarda | U Lisabonu preminuo prof. dr. Emir Duzić, ugledni američko-bosanski naučnik

Profesor doktor Emir Duzić, višedecenijski američko-bosanski naučnik, prijeratni profesor Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, predavač na brojnim univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Europi, svršenik postdoktorske specijalizacije na Medicinskom fakultetu prestižnog Univerziteta Harvard, nakon kraće bolesti preminuo je jučer, 5. januara, u 71. godini života u Lisabonu.

Profesor Duzić rođen je 25. augusta 1954. godine u Donjem Vakufu. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Bugojnu. Diplomirao je 1978. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomsku specijalizaciju završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Tennessee, Memphis (SAD), a istraživačku specijalizaciju na Institutu za Istraživanje oka i očnih oboljenja, Univerziteta u Londonu.

Doktorsku disertaciju odbranio je 1988. godine na Univerzitetu u Sarajevu. Prije odlaska u SAD radio je kao vanredni profesor na Katedri za fiziologiju Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Od 1989. do 1991. godine dr. Duzić je završio i postdoktorsku specijalizaciju na Medicinskom fakultetu prestižnog Univerziteta Harvard, Boston, SAD.

Kao gostujući profesor i predavač dr. Duzić je održao brojna gostujuća predavanja u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi, te prezentirao više od 75 radova na naučnim skupovima i kongresima. Od 2004. godine bio je direktor Odjela za molekularnu i staničnu farmakologiju u Istraživačkom institutu biofarmaceutske kompanije Cephalon, Inc. SAD.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima Stipendija američkog instituta za zdravlje- NIH (Fogarty International Scholar Award); Bethesda, MD; SAD; Stipendija britanskog kraljevskog društva, London, Engleska, Zlatna medalja fonda “Hasan Brkić”, Univerzitet u Sarajevu, Stipendija fonda “Hasan Brkić”, Univerzitet u Sarajevu…

Bio je član sljedećih udruženja: American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET); International Union of Pharmacology (IUPHAR), European Histamine Research Society (EHRS), The Society for Biomolecular Science (SBS), American Association for the Advancement of Science (AAAS) i New York Academy of Science (NYAS).

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu angažirao se na pomoći žrtvama masakra u Sarajevu, poput onog u bivšoj ulici Vaske Miskina (Ferhadija), osiguravajući im medicinsku brigu i rehabilitaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, o čemu su 90-ih izvještavali vodeći američki mediji.

Iza njega ostaju brojna značajna naučna djela, knjige, predavanja i patenti, na koje će biti ponosni sin Benjamin, supruga Fikreta, sestra Jasminka, brat Mensur, te brojna rodbina i prijatelji u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, SAD-u, ali i diljem svijeta.

Redakcija portala Radiosarajevo.ba upućuje saučešće porodici prof. dr. Emira Duzića.

Neka mu je vječni rahmet.

