Objašnjenje ministra Heleza : “RS je dovela učenike pa ih prikazala kao vojnike”

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez za Klix.ba je pojasnio, prema trenutnim i do sada poznatim informacijama, situaciju sa ulaskom vojnika Vojske Srbije u Bosnu i Hercegovinu, tačnije Prijedor i Bratunac.

Helez je odmah na početku rekao da Ministarstvo odbrane BiH nije pozvalo, ni odobrilo ulazak vojnika Vojske Srbije u BiH. “Nismo ih mi pozvali, Ministarstvo odbrane BiH nikakve veze s ovim i ovo nije u planu vojne bilateralne saradnje između BiH i Srbije”, kazao je Helez.

Potom je dodao da, prema njegovim saznanjima, u pitanju nisu “pravi” vojnici, nego kadeti Vojne akademije iz Srbije.

“Međutim, nisu mogli ući da ih neko nije pozvao, neko ih je morao pozvati iz BiH, a radi se o kadetima, nije to vojska, to se podvodi pod obrazovanje i to je nečija druga nadležnost”, dodao je Helez.

“Može doći s njima i oficir, ali to je profesor. Sve dok ne završi i ne dobije čin kadet nije vojnik. Prema našim informacijama, mislim da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS-a našlo neku zakonsku osnovu da ih pozovu kao učenike, a onda da to prikažu kao vojsku”, zaključio je Helez.

Podsjetimo, jutros je Vojska Srbije defilirala kroz Prijedor u sklopu obilježavanja Bitke na Kozari. Ovaj događaj organizovan je pod pokroviteljstvom Vlade RS, s ciljem da se istaknu srpske žrtve i borba Srba protiv ustaša i fašista. Vojska je, nakon marša kroz Prijedor, nastavila svoj defile prema Kozari, a kako izvještava RTRS, građani Prijedora su ih dočekali s aplauzima. Predsjednik RS, Milorad Dodik, također je podijelio prilog RTRS-a uz komentar: “Konačno.”

