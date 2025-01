Nurko Pobrić: Ako oslobode Dodika, slijede strašne posljedice. Sudbina BiH u rukama sutkinje Sene Uzunović

Nurko Pobrić, stručnjak za ustavno pravo, analizirao je za Raport pred kraj godine donesene zaključke u Narodnoj skupštini RS kao i finiš procesa protiv Milorada Dodika, predsjednika RS. Pobrić kaže da se navedenim zaključcima, između ostalog, najavljuje blokiranje rada državnih institucija odnosno Parlamenta BiH, ali da je to već isproban model ponašanja koji dugoročno šteti i njihovim interesima.

“Ne bih rekao da su zaključci napad na ustavni poredak jer je potrebna radnja. Više sam sklon reći da je ovdje riječ o političkom procesu, a to je secesija koja se vodi umaranjem države i njenih institucija. Metod se mijenja ali je cilj uvijek isti. I ovdje sve to ovisi od međunarodne zajednice koja ima moć i interes da zaustavi političko rukovodstvo RS”, kaže Pobrić.

Sud BiH ima težak zadatak

Opasnije je, pojašnjava Pobrić, što se u NSRS raspravljalo o statusu i položaju Visokog predstavnika Christiana Schmidta, jer cilj vlastima u RS je dokazati kako Schmidt nije legalno izabran i da njegov mandat faktički ne postoji. To bi bila uvertira u stvarni i konkretni napad na ustavni poredak.

“Ovdje je riječ o odmjeravanju snaga između Milorada Dodika i Christiana Schmidta, jer Sud BiH presudom treba da dokaže da li je Christian Schmidt zapravo legalno izabran. Suštinski gledano, to je spor između Dodika i Schmidta i odluka bi trebala biti vrlo jednostavna, ako ne bude nepredviđenih okolnosti. Ako ne bude bespotrebnog odugovlačenja procesa. Sud BiH zapravo ima jednostavan proces i zadatak. Iako Sud nije u teškoj situaciji, jeste sutkinja Sena Uzunović”, pojašnjava Pobrić.

Pobrić podsjeća da je Aneks 10 definirao status i ovlaštenja Visokog predstavnika kao konačnog i jedinog tumača civilne provedbe sporazuma na terenu. Dodaje kako je Visoki predstavnik konačan tumač, a sve odluke i postupke tumači sam sebi, to znači da nema niko iznad Visokog predstavnika.

Ciljano dugovlačenje procesa

Politički teren od samog početka prebačen je u sudnicu Suda BiH. Pobrić smatra da su razlozi, koje Dodik i njegov tim navode kao argumente zbog kojih ne može prisustvovati suđenju, banalni i neodrživi. Nalazi koje Dodik i njegov advokatski tim dostavljaju u Sud BiH, dokazuju da on nije u teškoj zdravstvenoj situaciji, smatra Pobrić i tvrdi da Sud BiH može zatražiti mišljenje drugog vještaka, tima vještaka ili nekog instituta izvan BiH, ako ne vjeruju u prvobitni nalaz.

“Ako se Dodik ne pojavi, Sud BiH će prvo tražiti novi nalaz sudskog vještaka ili više vještaka. Ako vještak kaže da je on sposoban i da može dolaziti na suđenje on mora doći. Ukoliko se odluči da ne dođe, slijedi prinudno privođenje ili određivanje pritvora u trajanju od 30 dana. Ukoliko se ne može izvršiti naredba Suda BiH, to je raspad ustavnog sistema. Dakle, ako u prinudnom privođenju nadležne agencije budu spriječene, ako im se suprotstavi entitetska policija i ne dozvoli njihov rad u skladu za zakonskim ovlaštenjima, to je direktan državni udar”, objasnio je Pobrić u kojoj je Sud BiH bio prije nego je ročište zakazao za 29. januar.

Dodikovo oslobađanje donosi neviđenu kriza

Ne iznenađuje uslovno povlačenje NSRS pred konkretnijim potezima. Naime, u zaključcima NSRS nije obvezala Dodika da ne dolazi na suđenje, već ih je ublažila formulacijom – do ozdravljenja. Pobrić smatra da se nisu usudili tako postupati jer znaju da bi to bio direktan napad na ustavni poredak.

“Ako Sud BiH oslobodi Dodika, to su strašne posljedice po državu, jer to znači da sve što je Schmidt uradio je nelegalno. U takvim okolnostima koji znače oslobađanje, rukovodstvo RS će tražiti retroaktivnu primjenu odnosno poništenje svih odluka koje su ranije donosili visoki predstavnici”.

Pobrić smatra da, ukoliko Sud BiH osudi Dodika, odnosno proglasi da je Schmidt legalan, slijedi blaža kriza iz RS od one koja bi bila da se on oslobodi.

“Ovo je jednostavan proces, ali je sve na sutkinji Seni Uzunović. Težak zadatak, ali, vjerujte, od njene odluke ovisi budućnost Bosne i Hercegovine”, zaključuje Nurko Pobrić stručnjak za ustavno pravo.

