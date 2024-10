Novi plan Donalda Trumpa: Želi iskoristiti tzv. “Alien Enemies Act”, zakon iz 1798. godine

Predsjednički kandidat u SAD-u Donald Trump iznio je nove detalje svog plana za deportaciju imigranata u ovoj državi, a on uključuje zakon donesen 1798. godine.

Trump je svoj plan nazvao “operacija Aurora”, a uključuje tzv. “Alien Enemies Act”, donesen prije čak 226 godina.

Tada je vlada SAD-a, pod vodstvom Johna Adamsa, proglasila set zakona koji je tretirao odnos ove države prema osobama koje se nalaze u Americi bez državljanstva.

Interesantno je da je ovaj zakon iskorišten 1941. godine. Nakon što je Japan napao SAD, odnosno bazu Pearl Harbor, tadašnji predsjednik Franklin D. Roosevelt je, pozivajući se na ovaj zakon, odlučio targetirati državljane Japana, Njemačke i Italije.

Prema zakonu, ako se u SAD-u nalazi osoba bez američkog državljanstva, a koja dolazi iz države koja se smatra neprijateljskom, vlasti u Washingtonu imaju pravo da ih zatvore ili deportiraju bez sudskog procesa.

Trumpov plan je konkretno vezan, kako on kaže, za kriminalne grupe, primarno iz Meksika i Venecuele. On je plan iznio u gradu Aurora u saveznoj državi Colorado, rekavši kako je ovo mjesto “preuzela banda iz Venecuele”, iako za to nije iznio dokaze.

Plan je iskoristiti ICE, državnu službu za imigracije, kako bi identifikovali i deportovali osobe koje se bez pasoša i vize nalaze u SAD-u. Ovdje vrijedi istaći da se u SAD-u trenutno nalazi više miliona osoba iz brojnih država centralne i južne Amerike koji su u zemlju ušli ilegalno, te bi ovaj proces koštao milijarde dolara.

Pored toga, eksperti ukazuju da bi za korištenje zakona iz 1798. godine Trump morao službeno proglasiti rat državama poput Venecuele i Meksika, što je nerealno, imajući u vidu da mu je za to potrebna i podrška u oba doma američkog Kongresa.

