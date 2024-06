Nermin Nikšić bez dileme : “Svi koji zagovaraju slabljenje OHR-a idu na ruku planovima Putina”

U svjetlu posljednjih dešavanja, Trojka izražava punu podršku radu Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kao temeljne institucije Daytonskog sporazuma i najznačajnijeg formalnog društvenog autoriteta i korektiva, poručio je premijer FBiH Nermin Nikšić.

Svi koji zagovaraju slabljenje OHR-a idu na ruku planovima Putina i njegovih satelita na vlasti u Srbiji i entitetu RS. Zato posebno iznenađuje ako takve pozicije zagovaraju članice EU koje se deklarativno protive agresiji na Ukrajinu i Putinovom režimu.

Indikativno je da ovakve informacije dolaze u vrijeme kada se najavljuje neustavno tzv. vraćanje nadležnosti entitetima, u kojim slučajevima mora da reaguje OHR.

Napominjemo da je zahvaljujući Odluci Visokog predstavnika došlo do najznačajnijeg iskoraka u demokratizaciji izbornog procesa od osamostaljenja Bosne i Hercegovine. Iako žalimo što izmjene Izbornog zakona BiH nisu usvojene kao rezultat unutrašnjeg dogovora, to ne umanjuje značaj i nužnost izmjena koje su stupile na snagu. OHR jeste dio pravnog poretka ove države upravo kao institut koji ima ulogu da poduzme korake ka uspostavi demokratskog društva onda kada je to onemogućeno kroz domaće institucije destruktivnim djelovanjem pojedinih struktura unutrašnjeg poretka. Izmjenama Izbornog zakona BiH vraćen je integritet i vjera u institut poštenih izbora čiji rezultat mora biti odraz istinske volje glasača, što je osnovni princip demokratije.

Napominjemo da je u zadnjih godinu dana napravljen značajan broj unutrašnjih reformi koje su usaglašene i koje predstavljaju veći napredak države nego u proteklih deset godina prethodne vlasti, kako je to prepoznala i predsjednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen.

S tim u vezi, pozivamo partnere na državnom nivou na hitno usvajanje državnog budžeta, kao ključnog preduslova za pristupanje finansijskom bazenu od 1 milijarde KM pristupnih fondova. Za usvajanje budžeta nema prepreke, a sva druga otvorena pitanja raspodjele sredstava mogu biti predmetom dogovora u skladu sa zakonom i po precizno utvrđenim metodološkim principima. Jedan od preduslova za to je i stabilizacija institucija, okončanje procesa imenovanja sudija Ustavnog suda BiH. Također, ključno je fokusiranje entiteta na međusobnu saradnju i podršku državi na putu ka EU, što je njihova ustavna obaveza, što podrazumijeva obustavu svih antidejtonskih, separatističkih inicijativa.

Pozivamo sve činitelje internacionalnog poretka, a naročito EU, SAD i Veliku Britaniju, tradicionalne partnere i prijatelje BiH da javno artikulišu poruke nedvosmislene podrške OHR-u. U trenutnim okolnostima, presudno je da precizno identifikuju i prepoznaju sve one koji doprinose EU putu države, kao i one koji usporavaju i sprečavaju dalji razvoj države i destabilizuju prilike u zemlji i regiji”, navodi se u objavi premijera Nikšića na društvenim mrežama.

