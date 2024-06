Nedžad Ahatović : Da li je svijet na pragu nuklearnog rata i koliko su realne Putinove prijetnje ?

Još jedna vrlo interesantna vojna teorija je razmatrana u SSSR-u, a to je čisto konvencionalni rat u kojem bi Zapad bio limitiran da djeluje uslijed prijetnje nukelarnom eskalacijom od Moskve. Upravo je to platforma na kojoj predsjednik Rusije Vladimir Putin odvraća Zapad da djeluje čvršće i jače kada je u pitanju zaštita ukrajinskog državnog suvereniteta, jer prijeti upotrebom nukelarnog oružja.

Taj odgovor bi u prvoj fazi sezao od momentalnog naoružavanja Ukrajine sa svim potrebnim oružanim sistemima, zatim stvaranja njenih nukelarnih potencijala, pa sve do slanja NATO vojnika u Ukrajinu.

S obzirom na to da je Putin sklon da i realizuje prijetnju, samo jedan artiljerijski projektil sa atomskom bombom u sebi promijenio bi poimanje Rusije kao velike sile, ali bi istovremeno otvorio pandorinu kutiju, tako da je pitanje kakav bi bio odgovor NATO saveznika na to potezanje za nuklearnim arsenalom.

Da li bi to potaknulo sveopću nukleranu razmjenu hiljada projektila u kojoj bi skončao svijet kojeg poznajemo? Prema mom mišljenju, ne bi jer u tom termonuklearnom holokaustu nema pobjednika.

Kada bi ovakvo oružje bilo detonirano iznad centra Harkiva recimo, s obzirom na gustinu naseljenosti koja je bila prije rata, neposredno bi stradalo 11.500 ljudi, dok bi posredne posljedice nuklearne eksplozije pretrpjela populacija od 42.100 ljudi, a kontaminacija bi zahvatila do 100.000 stanovnika u opsegu od 4,5 km.

Naravno, ovakav razvoj događaja ne može proći bez velike vjerovatnoće dalje eskalacije. Zato Putin ne riskira sa eskalacijom sa svoje strane. On vrlo pažljivo, ali dovoljno čvrsto vodi politiku između kišnih kapi jer je svjestan da jedan njegov nepromišljen korak može rezultirati čak i sa unilateralnim uključivanjem SAD-a u sukob u Ukrajini.

On to ne želi, on želi da uključi kompletan NATO u neku vrstu minimalne eskalacije, kako bi se pokazale slabosti zajedničkog odlučivanja i time razbilo jednistvo saveza. Putina brine činjenica da bi Amerikanci zaista za par sati mogli stvoriti Ukrajincima dobru šansu da povrate teritorije i da sa te tačke započnu pregovore. Sa druge strane, kompletan Zapad ipak traži od SAD-a pažljiviju retoriku plašeći se Putinovog neracionanog razmišljanja i prsta na nuklearnom obaraču.