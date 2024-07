Napadi uoči Olimpijskih igara u Parizu : ‘Koordinirana sabotaža’ željeznica

Pruge brzih vozova u Francuskoj meta su nekoliko “zlonamjernih” radnji jutros, uključujući paljevinu, u onome što je opisano kao “koordinirana sabotaža” kako bi se ometalo putovanje uoči ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u Parizu, prenosi AFP.

Francuska državna željeznička tvrtka SNCF priopćila je da je prekid uticao na atlantske, sjeverne i istočne brze pruge, uz štetu prouzročenu na nekoliko njezinih objekata. SNCF je rekao da je jedno od djela “spriječeno”. SNCF je rekao da je promet na tim linijama “vrlo poremećen”, pri čemu željeznička mreža mora preusmjeriti i otkazati veliki broj vozova.

Naglasili su da su članovi tima na licu mjesta kako bi nadgledali popravke, no rekli su da se očekuje da će poremećaj trajati cijeli vikend. “Molimo sve putnike da odgode svoje putovanje i ne idu na kolodvor”, stoji u priopćenju. Željeznički centar Rémi Val de Loire također je priopćio da će njihove željezničke linije biti u prekidu barem do ponedjeljka, a požar u blizini tračnica u Courtalainu u sjevernoj Francuskoj uzrokovao je prekide u putovanju do Pariza.

Prekidi se događaju samo nekoliko sati prije završetka štafete olimpijske baklje i početka ceremonije otvaranja. Francuska ministrica sporta i Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, Amélie Oudéa-Castera rekla je da je prekid željezničkih linija “vrsta koordinirane sabotaže”. Govoreći za BFMTV, Oudéa-Castera je osudio napade na “najoštrije moguće riječi” i rekao da su “doista užasni”. “Igrati protiv Igara je igrati protiv Francuske, protiv svog kampa, protiv svoje zemlje”, rekla je.

