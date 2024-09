Nakon ročišta u Sudu BiH : Dodik napao tužioce, ambasadu SAD, a nova meta je i Borjana Krišto !

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obratio se medijima nakon što je okončano ročište u Sudu Bosne i Hercevoine. Ponovio je da je ovo “montirani politički proces” koji se davno “trebao zaustaviti”. Ponižavao je pravosuđe i radnike u Tužilaštvu i Sudu BiH, a optužio “centre moći” i Ambasadu SAD da stoje iza ovog procesa. Ponovo je iznosio svoje tumačenje Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH, te proces protiv njega predstavio kao proces od “državnog značaja”.

“Vioki predstavnik, čak ako je legalan ni po Ustavu BiH, RS ni po zakonima, ni bonskim ovlaštenjima nema pravo da se miješa u zakonodavni postupak i to je jasno rečeno. On ne može da nemetne zakon i zaustavi zakon”, rekao je Dodik, iznoseći svoje tumačenje.

Kritikovao je i Tužilaštvo kazavši da “izmišlja” proces, da bi kasnije rekao i da pravosudne institucije BiH “ne postoje” po Ustavu BiH.

“Veoma je jasno da ovo hrani neku zlu aždaju u FBiH kojoj je važno da Milorad Dodik samo ovdje dolazi i hrane se s tim dolaskom, a mi dolazimp da pokažemo koliko je to besmisleno u svakom pogledu”, rekao je Dodik.

Ponovo je optužio “centre moći” da stoje iza ovog procesa, prevashodno Ambasadu SAD. Vrijeđao je sudije i tužioce kazavši da su podanici, a za one iz reda srpskog naroda nazvao je “poltronima”.

“Kada odmakne vrijeme i kada ne budemo bili ovako intenzivno uključeni u proces i kada nekog tužioca sretnete, mislim da će ga biti sram i objašnjavaće da su morali. Ova je montaža na štetu prije svega Bosne i Hercegovine, uništit će povjerenje”, rekao je Dodik.

Iskoristio je Dodik i ovaj trenutak za izbornu promociju poručivši da će SNSD pobijediti u “70 posto opština, a sa koalicionim partnerima i više”.

Odgovarajući na pitanja novinara u vezi Plana rasta koji je dostavila predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto, kazao je kako se “ponaša kao nenavođena raketa”.

“Ona pokušava da sruši mehanizam koordinacije. Moramo s dokumentima koji su usaglašeni u skladu s mehanizmom koordinacije istrajavati, ako nije usaglašeno onda ne dostavljamo. I Borjana Krišto nije niko ko to može da uradi bez obzira što se umislila da to može da uradi. Ne znam ni šta je dostavila, ali očigledno da je ona sebi misionarsku ulogu postavila da može nešto da istumači ili ne. Ako je to usgalašeno u skladu s procedurom vezano za mehanizam koordinacije, ako nije ona ruši mehanizam koordinacije i samim time dogovor u BiH i to je na najveću štetu hrvatskog naroda jer hrvatski narod bi trebao da bude zainteresovan za mehanizam koordinacije više nego bošnjački. Ako je hrvatski neki kadar ruši, onda ruši taj mehanizam koji će doći glave hrvatskom narodu u BiH”, rekao je Dodik.

Odgovarajući na komentare Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova BiH rekao je da je “on pokazao nesposobnost i da je on podvala bošnjačkom narodu.”

(Kliker.info-N1)