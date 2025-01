Mogućnost “eksplozivnog rasta požara”u Kaliforniji : Broj mrtvih u Los Angelesu porastao na 24, požari se i dalje šire, vetrovi ponovo jačaju

Vatrogasci u južnoj Kaliforniji bore se da u ponedjeljak stave pod kontrolu više velikih požara u području Los Angelesa, jer prognoze upozoravaju na ponovni jak vjetar koji bi mogao uzrokovati “eksplozivni rast požara”.

Očekuje se da će nova prijetnja vjetrom, uz najveću zabrinutost koja se dogodila u utorak, donijeti vjetrove od 80 km/h i udare do oko 110 km/h, upozorila je Nacionalna meteorološka služba.

Jaki vjetrovi i suhi uslovi u području koje nije primilo značajne padavine više od osam mjeseci pomogli su da se potpire požari u kojima su već poginule najmanje 24 osobe i nanijele su milijarde dolara štete otkako su počeli prije nedelju dana.

Od tri velika požara koji još uvijek gore u području Los Angelesa, Cal Fire je kasno u nedjelju rekao da je požar u Palisadesu obuzdan 13 posto i izgorjelo je 96 kvadratnih kilometara.

Osam smrtnih slučajeva pripisano je požaru Palisades u oblasti Pacific Palisades, rekli su zvaničnici.

Šesnaest smrtnih slučajeva bilo je u požaru Eaton, koji se nalazi dalje u unutrašnjosti u Sjevernoj Pasadeni i Altadeni, koji je bio 27% suzbijen i izgorjelo je skoro 60 kvadratnih kilometara.

Još jedan požar, Hurst Fire u oblasti Sylmar, obuzdan je 89 posto, rekao je Cal Fire, nakon što je izgorjelo više od tri kvadratna kilometra.

Požari su zajedno uništili više od 12.000 objekata.

Oko 100.000 ljudi ostalo je pod naredbom za evakuaciju kasno u nedjelju, a zvaničnici su rekli da ljudima neće biti dozvoljen povratak u područja rizična od požara dok su nova upozorenja o vjetru još na snazi.

Lokalni dužnosnici izrazili su bojazan da bi požari, šireći se, mogli ugroziti gusto naseljena područja i neke od ključnih gradskih znamenitosti, uključujući muzej J. Paul Getty, u kojem se nalaze poznata umjetnička djela, i Kalifornijsko sveučilište u Los Angelesu, jedno najboljih javnih sveučilišta u SAD-u.

Kalifornijski senator Adam Schiff rekao je za CNN da ga je vožnja kroz razorene zajednice “iskreno podsjetila na posjet ratnim zonama. Postoje cijeli kvartovi kojih više nema. Ovo još nismo vidjeli.”

Guverner Kalifornije Gavin Newsom rekao je za NBC-jev “Meet the Press” da bi šumski požari mogli biti najgora prirodna katastrofa u povijesti SAD-a, “samo u smislu troškova povezanih s njom, u smislu razmjera i opsega”.

Prema preliminarnoj procjeni AccuWeathera šteta i ekonomski gubici do sada su između 135 i 150 milijardi dolara. Štete su tako velike djelomično zato što je velik dio kuća koje su izgorjele do temelja među najskupljima u zemlji.

Newsom je pozvao na neovisnu provjeru načina na koji su požari bjesnili, a vatrogasci su se povremeno suočavali s nedostatkom vode za suzbijanje požara koji se brzo širio izvan kontrole.

Guverner je rekao da postavlja ista pitanja “koja postavljaju ljudi na ulicama, vičući: ‘Što se dovraga dogodilo? Što se dogodilo s vodovodnim sustavom?’

Newsom je rekao da želi znati je li zaliha vode jednostavno bila preopterećena, “Ili su vjetrovi od 99 milja na sat bili odlučujući?”

“Svi mi želimo znati te odgovore, a ja jednostavno ne želim čekati jer me ljudi pitaju. Želim znati te činjenice”, rekao je. “Želim da budu objektivno utvrđene i neka se svađa izbjegne gdje god može. Ovdje se ne radi o upiranju prstom.”

Newsom je u petak naredio državnim dužnosnicima da utvrde zašto rezervoar od 440 milijuna litara nije u funkciji i zašto su neki hidranti presušili.

Vatrogasci su se u subotu utrkivali kako bi stigli pred najveći i najrazorniji požar koji je gorio u Los Angelesu dok je mijenjao smjerove i proširio se za oko 400 hektara. Predviđa se da će se vjetrovi Santa Ana koji su potaknuli požare vratiti.

“Moramo biti agresivni vani”, rekao je voditelj operacija kalifornijskog Ministarstva šumarstva i zaštite od požara (Cal Fire) Christian Litz novinarima na subotnjem brifingu.

Nacionalna meteorološka služba predvidjela je jačanje vjetra u noći sa subote na nedjelju ujutro u tom području i ponovno od ponedjeljka kasno do utorka ujutro, s trajnim vjetrovima do 48 km/h i naletima do 112 km/h.

Četiri aktivna požara u regiji Los Angelesa spalila su više od 16.000 hektara, a plamen je uništio više od 12.000 građevina. Oko 150.000 ljudi dobilo je naredbu da se evakuiraju iz svojih domova, a 700 ljudi našlo je utočište u devet skloništa. Uzroci sva četiri požara još se istražuju.

Dužnosnici su rekli da su dva požara obuzdana 90- i 76%, ali druga dva samo 11- i 15%. Požar Palisades, najveći i samo 11% obuzdan, prijeti da preskoči glavnu autocestu, Interstate 405, u gušće naseljeno područje.

Jim Hudson, zapovjednik Cal Fire incidenta, rekao je novinarima da vatrogasci imaju tri prioriteta: “Život, vaša imovina i stalna kontrola” plamena.

Vatrogasne ekipe iz Kalifornije i devet drugih država dio su tekućeg odgovora koji uključuje 1.354 vatrogasna vozila, 84 zrakoplova i više od 14.000 ljudi, uključujući novopristigle vatrogasce iz Meksika.

