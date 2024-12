‘Moderni Robin Hood‘ : Hladno je likvidirao moćnog direktora, njegovo nasmijano lice obišlo je svijet, a nitko ga ne može naći

Ove srijede misteriozni muškarac, poznat i kao nasmijani ubica, hitcima iz pištolja nasred Manhattana usmrtio jeBriana Thompsona , direktora velike američke osiguravajuće tvrtke UnitedHealthcarea.

Thompson je živio u Minnesoti gdje je sjedište kompanije, a u New York je došao na godišnju skupštinu dioničara. Imenovan je za izvršnog direktora 2021., bio je zadužen za prodaju osiguranja ljudima koji ispunjavaju uslove za Medicare ili Medicaid, američke državne programe zdravstvene zaštite za starije, invalide i siromašne.

U maju Thompson je optužen za prijevaru i trgovanje povlaštenim informacijama. Holivudski vatrogasni mirovinski fond tužio je kompaniju UnitedHealth i trojicu menadžera: Andrewa Wittyja, Stephena Hemsleyja i Thompsona. Tereti ih se da su lažno napuhali dionice tvrtke tako što su prikrivali vijest da je Ministarstvo pravosuđa SAD-a protiv tvrtke pokrenulo antimonopolsku istragu.

Premda se ubistvo dogodilo u srijedu, a policija je odmah s medijima podijelila fotografiju napadača, hiljadama uličnih kamera New Yorka usprkos, o njemu i dalje nitko nema nikakvih saznanja.

CNN piše kako su nadležna tijela zakona otkrila novinarima kako je moguće i da je napadač već pobjegao iz New Yorka. Drugim riječima, nitko ne zna gdje je i postoje dobre šanse da je već napustio SAD i otputovao primjerice u Meksiko. Mogle bi proći sedmice prije nego se pročešlja velik broj video snimaka sa svih mjesta gdje je napadač možda bio.

Policija zasad vjeruje da je osumnjičenik stigao u New York deset dana prije ubistva – 24. novembra. Tokom svog boravka, osumnjičenik se pojavio pred kamerama nekoliko puta – ali uvijek je na javnim mjestima digao kapuljaču i nosio masku. Jedini puta kada su mu kamere uhvatile lice bilo je u hostelu u kojem je odsjeo. Naime, prilikom čekiranja recepcionarka mu je rekla: “Pokaži mi taj svoj lijepi osmijeh”.

Težak i kompliciran teren

– On zna da je pred kamerama, ovo je New York. Trebat će im sedmice da sve istraže, ali praktički će snimiti film o njegovom boravku u gradu – rekao je John Miller, CNN-ov glavni analitičar za provedbu zakona i obavještajni analitičar.

– Iako je napadač pomno isplanirao mnoge dijelove svog zločina i bijega, mogao bi se iznenaditi koliko daleko će njujorška policija ići u prikupljanju videa. Rekapitulirat će svih 10 dana koje je proveo u New Yorku. I ne mislim da ona na to računa – dodao je bivši šef odjela njujorške policije, Kenneth Corey.

Nekoliko minuta nakon što je Thompson ubijen nadzorna kamera uhvatila je osumnjičenika dok vozi električni bicikl u kolosalnom Central Parku (u 6:48 ujutro), koji se prostire na 843 hektara.

– To je veliki park i kompliciran teren, rekao je Miller.

Osumnjičenik je navodno napustio park za nekoliko minuta. Nakon pregleda sigurnosnih snimaka, policija vjeruje da je on je to učinio kroz izlaz iz Zapadne 77. ulice – ali tada bez “prepoznatljivog sivog ruksaka” koji se vidio na osumnjičeniku tokom pucnjave.

Lice nije DNK

U 7 sati ujutro muškarac nalik osumnjičenom uočen je kako vozi bicikl u West 85th Streetu, pokazuje snimka privatne nadzorne kamere. Policija je za CNN rekla da je pregledala video i kako vjeruje da se na njemu vidi napadač.

No fotografija lica sama po sebi nije dovoljna.

– Lice nije otisak prsta. To nije DNK. Suprotno uvriježenom mišljenju, softver za prepoznavanje lica ne povezuje uvijek lice i identitet osumnjičenika. Većina Amerikanaca vjeruje da policija ima slike o svima u Sjedinjenim Državama. To nikako nije točno. Ako slučajno nije stanovnik New Yorka koji slučajno nije prije bio uhićen, velika je vjerojatnost da neće biti u njihovoj kriminalističkoj bazi podataka ili njihovom spremištu slika – rekao je Donnie Scott, izvršni direktor IDEMIA Group, koja je specijalizirana za tehnologiju prepoznavanja lica.

Mobitel ne znači puno

Policija istražuje i telefon pronađen u uličici kroz koju je osumnjičeni trčao. No izvlačenje podataka s telefona može biti izuzetno teško, ovisno o modelu telefona i operativnom sistemu .

– To je nešto s čime se policija na svim razinama muči zadnjih 10 godina, a sve radi end-to-end enkripcije, te nevjerojatno sigurne vrste programa za zaključavanje koje imamo na većini telefona- rekao je bivši zamjenik direktora FBI-a Andrew McCabe.

– Hoćemo li moći ući u iPhone nije ovisilo samo o modelu telefona, već i o instaliranoj verziji iOS-a. A jednom kada uđete u telefon, suočavate se s problemom šifriranog sadržaja. Neki korisnici nisu toliko disciplinirani i drže stvari poput tekstualnih poruka i te vrste zapisa na svojim telefonima, tako da ih možete pročitati s uređaja. Ali većina danas brišu poruke i tu ne možemo ništa – prisjetio se svojih iskustava McCabe.

Heroj nacije

Neki su napadača prikazali kao čovjeka koji provodi pravdu protiv zdravstvenog sistema za koji kažu da cijeni profit iznad života pacijenata. Američki mediji zato sugeriraju da ga velik broj ljudi zato i ne želi prijaviti. Dobar dio američkog društva izuzetno je osjetljiv na malverzacije oko osiguravajućih zdravstvenih tvrtki. Zbog svog dječačkog osmijeha na društvenim mrežama atentatora uspoređuju s holivudskim glumcem Jake Gyllenhaalom. Zovu ga i moderni Robin Hood.

– Dokazi upućuju na to da je napadač sebe doživljavao kao da je neku vrstu superheroja koji tražio pravdu u ime oštećenih i obespravljenih – rekla je Bryanna Fox, profesorica kriminologije na Sveučilištu Južne Floride.

Riječi napisane na metku i čahuri odgovaraju popularnoj frazi o industriji osiguranja: “Odgoditi, uskratiti, braniti.” Koliko je javnost na strani atentatora govori sljedeći podatak. Objava matične tvrtke UnitedHealthcare koja oplakuje Thompsonovu smrt dobila je više od 82.000 reakcija od petka; no 76.000 njih bili su emotikoni koji su se smijali.

(Jutarnji list)