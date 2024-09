Misteriozni digitalni udar na Hezbollah: Ranjeno više od 2800 ljudi, u rukama i džepovima im eksplodirali pejdžeri!

Oko 2800 osoba, među njima velik dio pripadnika libanonskog oružanog pokreta Hezbollah, koji podupire Iran, ali i liječnici, ozlijeđeni su nakon što su im eksplodirali ručni dojavljivači (pejdžeri) koje su koristili za komunikaciju, najnoviji su podaci koje je objavio izraelski list Haaretz, nakon što su prvotno izvijestili o više od 1000 ozlijeđenih.

Kako javlja Jutarnji list prema istim informacijama, 200 osoba je u kritičnom stanju. U eksplozijama su, kako je ranije javio Sky News, poginule najmanje tri osobe – dva borca Hezbollaha ​​i jedna djevojka. No, prema posljednjim informacijama, kako javlja AP, najmanje osam osoba je izgubilo život.

Hezbollahova al-Manar TV također je objavila da je mnogo dojavljivača eksplodiralo, ali nije identificirala ozlijeđene. Pojavili su se video zapisi i fotografije na društvenim mrežama na kojima se vide ranjeni muškarci kako sjede ili leže na podovima na mjestima eksplozije i u bolnicama. Nepotvrđene snimke CCTV-a prikazale su eksplozije u trgovinama prenosi BBC.

Regionalne televizijske postaje prenijele su snimke sigurnosnih kamera na kojima se vidi spontana eksplozija jednog takvog malog uređaja ostavljenog pored blagajne u trgovini. Na drugoj snimci eksplozija je ozlijedila osobu koja je stajala pored štanda s voćem na tržnici.

Upozoravamo da su snimke izrazito uznemirujućeg sadržaja!

I iranski ambasador u Libanonu, Mojtaba Amani, ozlijeđen je u eksploziji dojavljivača, izvijestila je iranska novinska agencija Mehr, kako prenosi izraelski list Haaretz agenciju Reuters. U eksploziji je ozlijeđen i sin predstavnika Hezbollaha u parlamentu, piše Haaretz.

Sirijski opservatorij za ljudska prava (SOHR), povezan sa sirijskom oporbom, izvijestio je u utorak da je nekoliko pripadnika libanonskog Hezbollaha stiglo u bolnice u Damasku nakon što su radio uređaji koje su nosili eksplodirali. Prema Opservatoriju, dojavljivač je eksplodirao u automobilu koji se kretao cestom u blizini četvrti Kafr Sousah u Damasku.

Izraelska vojska bez komentara

Novinar agencije Reuters izvijestio je da je vidio 10 članova Hezbollaha kako krvare iz rana u južnom Bejrutu. Dužnosnik Hezbollaha je u međuvremenu rekao novinskoj agenciji da incident predstavlja “najveći sigurnosni propust do sada”.

Libanonsko ministarstvo zdravstva pozvalo je građane koji posjeduju dojavljivače da ih odbace i upozorilo bolnice da budu u “visokoj pripravnosti”, javlja CNN. Libanonski centar za krizne operacije, kojim upravlja ministarstvo zdravstva, pozvao je sve medicinske radnike da se upute u svoje bolnice kako bi pomogli u zbrinjavanju golemog broja ranjenih koji dolaze na hitnu službu. Zdravstvenim radnicima je preporučeno da ne koriste pejdžere.

CNN piše kako neka izvješća govore o ‘hakiranim‘ uređajima, a izvor iz Hezbollaha rekao je za Wall Street Journal kako je jedna od procjena da je na uređajima možda instaliran zloćudni softwer.

Prema izvješćima, uređaji su se zagrijali prije nego su eksplodirali, prenosi Haaretz. Stanovnici su rekli da su se eksplozije događale i 30 minuta nakon prvih detonacija. al eksplozija trajao je oko sat vremena nakon prvih detonacija. Za sada nije jasno kako su naprave detonirane.

Izraelska vojska odbila je komentirati Reutersove upite o detonacijama. No, ove eksplozije dolaze nekoliko sati nakon što je izraelski sigurnosni kabinet siguran povratak svojih stanovnika 60.000 stanovnika na sjever zemlje, raseljenih zbog napada Hezbollaha, proglasio službenim ciljem rata u Gazi, prenosi BBC.

Dojavljivači koji su eksplodirali u Libanonu najnoviji su model, koji je Hezbollah nabavio posljednjih mjeseci, navela su tri sigurnosna izvora, kako piše Haaretz.

Bliski savjetnik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua objavio je na Twitteru poruku u kojoj se naslućuje umiješanost Izraela u niz eksplozija.

U ponedjeljak navečer, novinar Haaretza Chaim Levinson postavio je objavu na X u kojoj stoji da, ako netko misli da će Netanyahu napraviti bilo kakav potez na sjeveru prije nego što se on i njegova supruga vrate od jednotjednog boravka u New Yorku u kojem Sarah (supruga Benjamina Netanyahua) provodi vikend u hotelskom apartmanu, u zabludi je.

Nakon prvih izvješća o eksplozijama u Libanonu, Topaz Luk, jedan od najbližih Netanyahuovih savjetnika, odgovorio je na Levinsonovu objavu vlastitim tweetom u kojem je komentirao: “Pa, očito se ovo predviđanje pokazalo krivim (originalna fraza je “Well, that did not age well”, op.a.)”, što sugerira da Izrael, koji nije preuzeo odgovornost za eksplozije, kako navodi Haaretz. možda stoji iza napada.

Luk je gotovo odmah izbrisao poruku, što je ukazalo na ozbiljno kršenje pravila.

Netanyahuov ured je naveo da Luk već nekoliko mjeseci nije premijerov glasnogovornik i nije uključen u Netanyahuov najuži krug sudionika konzultacija. Iz Ureda su dodali da je svim ministrima u Vladi naloženo da ne govore za medije i ne daju intervjue.

Kao odgovor na Lukovu izbrisanu objavu, Levinson je objavio na svom X računu: “Zabavno je biti u krivu, još više sada kada postoji stvarni strah da je Sarin vikend u New Yorku zapravo uništen”.

Izrael je više puta upozorio da bi mogao pokrenuti vojnu operaciju kako bi potisnuo Hezbollah od granice.

Izrael i Hezbollah vode prekogranične rat otkako je prošlog listopada izbio rat u Gazi, što je najgora takva eskalacija posljednjih više godina.

Libanonska vlada smatra Izrael odgovornim za eksplozije dojavljivača i smatra to kršenjem libanonskog suvereniteta, rekao je glasnogovornik libanonske vlade, kako prenosi The Guardian objavu izraelskog novinara Baraka Ravida na X-u.

Prema novinaru agencije Reuters Timouru Azhariju, libanonski ministar informiranja također je osudio “izraelsku agresiju”.

Haaretz: Hezbollah zasad ne krivi Izrael

No, Haaretz ističe kako Hezbollah u svojoj izjavi ne okrivljuje Izrael za eksplozije. Oružana skupina navela je da provodi istragu i da je u stanju ‘najveće pripravnosti‘.

Hezbollah je službeno potvrdio da su dojavljivači koje su nosili njegovi članovi eksplodirali u utorak poslijepodne, ali nisu okrivili Izrael za incident.

Organizacija je priopćila da su “ovlaštene strane u Hezbollahu” pokrenule opsežnu istragu kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do eksplozija te je pozvala javnost da ne širi glasine na način “koji služi izraelskom psihološkom ratu”.