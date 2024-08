Mirsada Jakupović: Od izbjeglištva iz BiH do poslovnog uspjeha u Kanadi

“Mama, brat i ja nismo imali izbora i sjeli smo na autobus da idemo ka Hrvatskoj. Krenuli smo u osam ujutro i trebalo nam je 16 sati da stignemo, preko Brčkog, do granice. Tu mi je bilo jako strašno jer smo stajali na punktovima i barikadama. Svaki put me bilo strah da li ćemo ostati živi ili nećemo”, ispričala je Jakupović.

“Stajali smo na ivici nekog brda i kad sam pogledala pozadi, vidjela sam samo vrhove drveća i negdje skroz daleko neku riječicu ili potok. Zamišljala sam kako će se to sve desiti i jedina scena koja mi je prolazila kroz glavu tada bila je da moj otac neće znati šta se desilo s nama, jer je on tada bio u logoru. Tada sam pala u nesvijest, a probudila sam se tek kada smo stigli na granicu i prelazimo u Hrvatsku preko drvenog mosta, jer drugi most je već bio bombardovan”, nastavila je svoju priču.

Mirsada Jakupović (Foto: I. Š./Klix.ba)

Jakupović je dalje opisala kako s ocem nije bilo kontakta još nekoliko mjeseci, kada su saznali gdje se nalazi.

“Tokom izbjeglištva smo saznali, preko Crvenog križa, gdje se naš otac nalazi. Uspjeli smo se dopisivati preko poruka od 25 riječi da znamo da je on uredu, a pisma imamo i danas”, rekla nam je ona i dalje ispričala kako je njen otac bio prvo pritvoren u lokalnoj sportskoj dvorani, pa prebačen u logor na Manjaču, gdje je pušten u decembru 1992. godine.

Kaže da otac nikada nije previše pričao o svojim iskustvima, iako je ona pokušavala doći do odgovora.

“Vjerujem da je 99 posto iskustava iz zatočeništva čuvao za sebe. On je preminuo u 60. godini i ja sam ubijeđena da je dio razloga za njegovu preranu smrt i to da je sva ta iskustva čuvao za sebe i potiskivao. Ja sam pokušavala pitanjima nešto da ‘izvučem’ iz njega, a on bi na neka odgovarao tako što je sve okretao na šalu. Znam da sam ga jedne prilike pitala čega ga je bilo najviše strah, a on je rekao da, mimo toga što ne znaš da li ti je taj dan posljednji u životu, ga je najviše bilo strah čuti druge ljude kako plaču tokom i nakon mučenja i zlostavljanja, te čuti kako druge zatvorenike ubijaju”, ispričala je Jakupović.