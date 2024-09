Milo Đukanović na na GLOBSEC forumu u Pragu : “Zapad podržava ‘srpski svet’ na Balkanu!”

U našem regionu zapadnjaci zapravo podržavaju nešto što je ovdje kopija ruskog svijeta – razvoj srpske uloge u regionu Zapadnog Balkana – ocijenio je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović gostujući na GLOBSEC forumu koji se ove godine održava u Pragu.

On je ukazao na to da je važno da geopolitički vakuum ne postoji.

“Ako nemate dovoljan utjecaj EU, onda ćete imati utjecaj Rusije. Rusija je to veoma uspješno iskoristila. Tako da možemo reći da su danas vrijednosti na Zapadnom Balkanu devastirane. Zato kažem da je situacija gora sada nego prije 10 godina”, poručio je Đukanović.

Zapadna politika danas apsolutno, kako je dodao, podržava jačanje retrogradne politike – što je paradoks.

“U Ukrajini onemogućavaju razvoj ‘ruskog sveta’. Oko toga se vodi rat, a na Zapadnom Balkanu zapadna politika zapravo podržava nešto što je kopija ‘ruskog sveta’ – a to je razvoj srpske uloge u našem region i jačanje velikosrpskog nacionalizma”, naveo je Đukanović.

On je ukazao na jačanje srpskog nacionalizma koje, kako je istakao, nije izolovano.

“Jer ako imate jedan razvoj nacionalizma, onda će drugi dovesti i do toga. Sve to vodi ka nestabilnosti. Mislim da je to sve posljedica izostanka konstantne i sveobuhvatne podrške EU”, rekao je Đukanović.

Dodao je da ne govori o finansijskoj podršci.

“Nije u pitanju novac, potrebna nam je podrška da preoblikujemo javno mijenje. Moramo da se potrudimo da naša javnost prepozna koristi u sistemu EU, a ne nekom drugom sistemu. Potrebna nam je ozbiljna strateška podrška EU koja, po mom mišljenju – a bavim se politikom dugi niz godina, nije bila neprekidna i sveobuhvatna”, zaključio je Đukanović.

(Kliker.info-agencije)