Miljenko Jergović: BiH gora nego što je bila prije početka rata

Gost Pressinga na N1 Hrvatska bio je bosanskohercegovački pisac sa adresom u Zagrebu Miljenko Jergović čiji je roman “Rat” upravo doživio drugo hrvatsko i prvo ukrajinsko izdanje.

“Ova knjiga drugačija je po svemu od prethodnih. Moje knjige koje su se ticale rata, bile su jako situirane u Sarajevo i Bosnu. “Rat” je knjiga koja je potpuno izvan poznatih nam prostora i poznatih nam iskustava rata. Na neki način, to je knjiga bajka, što god to značilo. Grad o kojem se radi nije niti jedan nama poznat, to je kao grad iz noćne more”, kazao je Jergović.

“Da ima, morao bi imati karakterizaciju i životnu priču, što bi vodilo na jednu posve drugu stranu. Ovo su ljudi koji imaju svoja zanimanja, profesije, a one su zapravo u funkciji jednog imaginarnog grada i opkoljenog i krajnje frustriranog svijeta”, govori pisac i ne skriva kako mu mnogo znači činjenica da knjiga ima i ukrajinsko izdanje.

Jergović je u Pressingu komentarisao i situaciju u rodnoj BiH.

“Milorad Dodik i preostala dvojica, ili preostale dvije komponente jer nije on jedini problem u BiH, iako je često ili ponekad najveći, no ne uvijek i ne nikad sam… Te tri komponente se zapravo ponašaju kao što se ponašaju i svi drugi u cijeloj ovoj priči sluteći da nemaju kapacitet ratovati. Onda na simboličkoj razini stvar dovode do krajnjih ekstrema. Recimo, čini mi se da je u BiH na razini riječi i nekih mirnodopskih postupaka stvar odavno postala gora nego što je bila u trenutku prije početka rata. Teže su riječi zadnjih godina izgovarane nego prije početka rata.

Na gori način su se međunacionalni odnosi zatirali i uništavali, a rata nema, niti će ga biti, da kucnem o drvo. A nema ga jer postoji kompletan i potpuni nadzor, ne samo nad BiH nego i nad susjednim zemljama. Ne može se dogoditi ništa osim tog, tako mi se bar čini, paklenog zatiranja bilo kakve normalnosti u međusobnoj komunikaciji”.

