Liga prvaka : Barcelona deklasirala Bayern,prva pobjeda Dinama, Lille iznenadio Atletico Madrid

Fudbaleri Barcelone večeras su u trećem kolu UEFA Lige šampiona deklasirali Bayern rezultatom 4:1, dok je Atletico Madrid na domaćem terenu iznenađujuće poražen od Lillea, i to nakon preokreta sa 1:3.

Derbi večeri igran između Barcelone i Bayern Minhena na Camp Nou donio je istinski fudbalski spektakl. Domaći su poveli na samom otvaranju utakmice, tačnije u prvoj minuti, kada je Raphinha odlično reagovao na dodavanje Fermina Lopeza. No, gosti se vraćaju u utakmicu već u 18. minuti. Strijelac je Harry Kane, a asistent Serge Gnabry. Uslijedila je furiozna završnica prvog dijela Barcelona, koja je pogocima Roberta Lewandovskog i Raphinhe na odmor odlazi s prednošću 3:1.

Na samom otvaranju drugog dijela Raphinha je ponovo strijelac čime je kompletirao hat-trick, a “Barci“ donio prednost od velikih 4:1.

Atletico Madrid je brzo došao do vodstva protiv francuskog predstavnika. Već u osmoj minutu ljetošnje pojačanje Madriđana Julian Alvarez pogodio je za 1:0. Ipak, Lille je uspio doći do izjednačenja pogotkom Edona Zhegrova u 61. minuti, a u 74. i do preokreta kada je s bijele tačke bio precizan Jonathan David. Konačnih 3:1 za Lille postavio je u 89. minuti David, svojim drugim golom na utakmici.

Zagrebački Dinamo ostvario je veliku pobjedu na gostovanju kod RB Salzburga rezultatom 2:0. Nakon prvog poluvremena u kojem su domaćini imali bolje šanse, u nastavku je Dinamo zaigrao sjajno. Već u 49. minuti stigao je do vodstva pogotkom Sandra Kulenovića, a od 66. minute imao je i igrača više, pošto je crveni karton dobio Alexander Schlager. Vodstvo gostiju uduplao je Bruno Petković u 84. minuti. Do kraja su “modri“ pametnom igrom sačuvali prednost i stigli do tri veoma vrijedna boda.

Liverpool je uz dosta problema stigao do gostujućeg trijumfa kod RB Leipziga, a strijelac pobjednosnog gola bio je Darwin Nunez u 27. minuti.

Rezultati večerašnjih utakmica trećeg kola: Atalanta – Celtic 0:0, Brest – Bayer Leverkusen 1:1, Atletico Madrid – Lille 1:3, Barcelona – Bayern 4:1, Benfica – Feyenoord 1:3, Manchester City – Sparta Prag 5:0, RB Leipzig – Liverpool 0:1, RB Salzburg – Dinamo Zagreb 0:2, Young Boys – Inter 0:1.

Rezultati utakmica trećeg kola igranih u utorak: Milan – Club Brugge 3:1, Monaco – Crvena zvezda 5:1, Arsenal – Shakhtar 1:0, Aston Villa – Bologna 2:0, Girona – Slovan Bratislava 2:0, Juventus – Stuttgart 0:0, Paris Saint-Germain – PSV Eindhoven 1:1, Real Madrid – Borussia Dortmund 4:2, Sturm Graz – Sporting Lisabon 0:2.

(Kliker.info-FTV)