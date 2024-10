Liga nacija : BiH-Njemačka 1 : 2 Borbeni Zmajevi pretrpjeli minimalan poraz od Njemačke

Bosna i Hercegovina i Njemačka do sada su se susrele dva puta, oba puta u prijateljskim utakmicama. Posljednji meč odigran je 2010. godine, u sklopu priprema Elfa za Svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj Republici, a Nijemci su tada slavili rezultatom 3:1.

Prvi pokušaj na utakmici imali su reprezentativci BiH kada je Bašić snažno šutirao iz slobodnog udarca, a lopta je otišla malo pored gola gostiju. Očekivano, veći posjed lopte imali su reprezentativci Njemačke. Prvi žuti karton na utakmici pokazan je u šestoj minuti kada je Gigović bio neprecizan i faulirao Kimmicha. Nakon uigrane akcije iz slobodnog udarca, Kleindienst je glavom šutirao preko gola Vasilja. U desetoj minuti, Džeko se dobro izvukao na desnu stranu terena, ubacio za Demirovića, koji šutira preko gola.

U 15. minuti, Kimmich se dobro izborio za prostor na desnoj strani, nakon čega je ubacio loptu, ali jedan od defanzivaca BiH je izbio loptu samo do Mittelstadta, koji je šutirao preko gola. U 18. minuti, Gnabry je vratio loptu do Nübela, a malo je falilo da Demirović oduzme loptu i postigne pogodak. Samo minut poslije, Rüdiger je odigrao sjajno za Kimmicha, koji je nakon toga loše ubacio loptu, te je rezultat ostao 0:0.

U 25. minuti utakmice, Gross se odlično namjestio, snažno šutirao, a lopta je prošla malo pored gola Vasilja. Minut poslije, Gigović i Burnić su odlično kombinovali, nakon čega je lopta stigla do Demirovića, kojeg je jedan od defanzivaca gostiju izblokirao u posljednjem trenutku. U 30. minuti, Andrich je dugom loptom uposlio Wirtza, koji je spustio do Undava, koji postiže pogodak za 0:1. Sjajna akcija gostiju. Samo minut poslije pogotka, nakon udarca Grossa, lopta je stigla do Kleindiensta, koji je postigao pogodak, ali je gol poništen zbog ofsajd pozicije.

U 35. minuti utakmice, Kolašinac je sjajno iznio loptu, potom uposlio Demirovića koji je šutirao, ali je pogodio prečku gola Nübela, te je rezultat ostao 0:0. Samo minut poslije, “Zmajevi” su surovo kažnjeni. Mittelstädt je odlično uposlio Undava, koji postiže svoj drugi gol večeras. Pred sami kraj prvog poluvremena, Kimmich je ubacio iz kornera na prvu stativu gdje je bio usamljen Wirtz, ali se nije najbolje snašao i šutirao je preko gola. Neshvatljivo je kako je sjajni ofanzivac ostao potpuno sam u toj situaciji.

U drugom poluvremenu Barbarez je napravio jednu izmjenu kada je Tahirović ušao umjesto Bašića. U 50. minuti nastavka utakmice, Wirtz je driblingom izbacio jednog od defanzivaca BiH, zatim uposlio večeras raspoloženog Undava, koji šutira pored gola Vasilja. Tri minute poslije, munjevita akcija gostiju – Gnabry je prošao po desnoj strani i uposlio Undava, ali odlična reakcija Barišića koji blokira njegov udarac i spašava gol.

U 58. minuti Mittelstadt je ubacio loptu na koju je naletio Kleindienst, a njegov udarac je odbranio Vasilj. Nakon toga lopta je došla do Undava, koji je pospremio loptu u mrežu, ali je gol poništen zbog ofsajd pozicije. Odmah nakon toga, Wirtz je, nakon odličnog driblinga, šutirao, ali je Katić dobro reagovao i izbacio loptu.

Dvostruku izmjenu napravio je Barbarez u 65. minuti, kada su u igru ušli Sarić i Hajradinović umjesto Gigovića i Huseinbašića. Minut poslije, Džeko je faulirao Andricha, zbog čega je dobio žuti karton. U 68. minuti Gnabry je postigao treći pogodak koji je poništen zbog ofsajd pozicije.

U 70. minuti Šarić je prvi put zaprijetio, ali je njegov udarac izblokiran i izboren je korner. Nakon kornera, Džeko se sjajno snašao i pogodio za 1:2, postigavši svoj 67. gol u dresu Bosne i Hercegovine. Asistent gola bio je Tahirović. Samo nekoliko minuta poslije, Šarić je odlično presjekao loptu na sredini terena, ali loše šutirao. Veznjak Palerma imao je zasigurno nekoliko boljih opcija od udarca na gol.

Treći igrač sa žutim kartonom, od 72. minute, bio je asistent gola Tahirović. Sedam minuta poslije, Vasilj se istakao pravovremenim istrčavanjem i intervencijom. U 82. minuti utakmice Barišić je napravio prekršaj zbog kojeg neće biti na raspolaganju Barbarezu sljedeću utakmicu. Dvije minute poslije, Burnića je zamijenio devetnaestogodišnji Bajraktarević.

U posljednjoj minuti utakmice, nakon jednog duela, Kimmich i Demirović zaradili su po javnu opomenu.

Sljedeću utakmicu reprezentativci Bosne i Hercegovine igraju u ponedjeljak (14. 10.) protiv Mađarske.

LIGA NACIJA

Bosna i Hercegovina – Njemačka 1:2 ( Undav 30′, 36′, Džeko 71′)

