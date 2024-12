Kurtijeva poruka iz sarajevske Vijećnice : Beograd se ljuti, a treba da se stidi!

Premijer Kosova Albin Kurti u četvrtak, 5. decembra, stigao je u Bosnu i Hercegovinu, a u petak , 6. decembra, u Sarajevu je održao niz sastanaka.

U sarajevskoj Viječnici je održao govor o kojem će se dugo pričati. Sam Dolazak Albina Kurtija u Sarajevo izazvao je brojne reakcije, kako iz manjeg bh. entiteta, tako i iz Srbije, te je i sam početka njegovog govora reflektirao poruke mržnje koje se besramno siju od jučer, kako iz Srbije, tako i iz entiteta RS.

Između ostalog, Kurti je istaknuo:

“Kosovo je dužno BiH, jer je NATO, zbog strahota kojima je svjedočio ovdje, intervenisao na Kosovu. Ovdje u BiH, poslije Srebrenice, NATO je intervenisao tokom četvrte godine agresije, dok je na Kosovu intervenisao tokom druge godine agresije, a upravo zbog Srebrenice.”

Podsjetio je potom na brojne izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u kojima je negirao genocid i u BiH, i na Kosovu, te podvukao: “Pa, dragi prijatelji, vjerujem da se svi slažemo, umjesto što je režim u Beogradu ljut, trebalo bi da se stidi.”

Citirao je Kurti zatim riječi Richarda Hoolbrokea, koji se smatra tvorcem Dejtonskog sporazuma: “S vremenske distance postoji mnogo stvari koje smo mogli uraditi bolje. Žalim što sam pristao da bosanski Srbi zadrže ime RS za svoj entitet. Predsjednik Alija Izetbegović je bio u pravu kada mi je rekao da je to nacističko ime i da bi bilo bolje da ga nema, i iz praktičnih i simboličnih razloga.”

Riječi su ovo koje su u sarajevskoj Vijećnici dočekane velikim aplauzom.

“Srbija negira genocid na Kosovu, u BiH, u Srebrenici u Rečaku. Oni negiraju svoju zločinačku prošlost, a time dokazuju da bi ponovili to što su uradili. Stoga moramo osnažiti naše države i na taj način pomažemo i njima, Srbiji, da ne ponove svoj zločin. Sada nam je potrebno liderstvo koje odražava raznolikost BiH i njenu jedinstvenu historiju i kulturu”, ispričao je Kurti, te odaslao još jednu važnu poruku – da budućnost BiH ne zavisi od odluka entiteta, već samo od onoga što je dobro za sve Bosance i Hercegovce.

Veli Kurti i kako je danas europski put važniji nego ikad, to da se posvetimo ekonomskom rastu, demokratskom napretku i društvenom razvoju: “Oni koji žele na europski put, neka nam se priduže, oni koji neće neka idu.” Pojasnio je Kurti i balkanske veze između onih koji misle da su iznad zakona (političke elite) i onih koji misle da su izvan zakona (kriminalci). Zbog ovih veza, stava je premijer Kosova, imamo veliki utjecaj organiziranog kriminala u našoj balkanskoj regiji.

“Upravo te strukture hrane napetosti u našem regionu i prijete novim klifliktima i ratovima. Zato je nama vladavina prava osnov na svakom koraku”, Kurtijeve su riječi.

Nabrojao je brojne uspjehe Kosova koje su ostvarili u protekle četiri godine, objasnivši kako im je cilj smanjiti nejednakost, što ćre rezultirati rastom kohezivnosti jednog društva. Vrlo je otvoreno rekao i kako su, zbog susjeda koji ulažu u vojsku, primorani ulagati na odbranu.

“Problem je ekspanzionistički i hegemonistički mentalitet našeg sjevernog susjeda. Ipak, ja sam optimista, jer nema mase nacionalizma kao goriva diktatora. Vidite, da je kamion s kalašnjikovima stigao u neko manje mjesto prije 30 godina, isti bi se ispraznio za 30 minuta. Danas te ipak prijave policiji i to je veoma dobar napredak koji smo postigli. No, trebamo biti oprezni”, nastavio je on, pojasnivši kako ruska agresija na Ukrajinu predstavlja brutalni napad na suverenitet i teritorijalni integritet jedne zemlje što podsjeća na najmračnije trenutke Europe.

Rusku prijetnju Europi povezao je sa lokalnim secesionističkim prijetnjama, te pozvao sve, i na Kosovu i u BiH, ali i šire, da osude “ovakve politike koje potiču podjele, nasilje i mržnju, jer šutnja pred separatizmom vodi novim sukobima i ratovima”.

“Projekt ‘velika Srbija’, koji se danas zove ‘srpski svet’, nema granica, jer ne želi da ih ima i zbog toga mi moramo da sačuvamo granicu koju imamo sa srbijom. Pazite, oni govore da je i BiH privremena, da će se možda i raspasti, ali, vjerujte meni koji ih zna, oni to govore od straha da će se i oni sami raspasti”, izjavio je Kurti, pa ponovo dobio rundu jakog aplauza.

Nakon raspada bivše Jugoslavije, nastavio je, sad se oni plaše da će se raspasti, “pa kad god spomenu RS u Beogradu, oni pominju RS da ne bi spominjali Vojvodinu”. U strahovito snažnom govoru, Kurti je, citirajući obrazloženje Međunarodnog suda pravde, objasnio zašto se nikako ne može povući paralela između RS-a i Kosova.

Pozvao je na kraju Srbiju da se “odcijepi” od Kosova, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

