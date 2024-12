Kući je ipak najljepše : Amina Kajtaz se nakon 10 godina vratila u Mostar, bit će “sparing partnerica” Lani Pudar

“Nedostaje mi porodica i moj grad. Bila sam u stalnom kontaktu s trenerom Đedovićem i Lanom, razgovarali smo i donijeli odluku da je to najbolje rješenje i za mene i za Lanu. Smatram da jedna drugoj možemo biti dobre kolegice, partnerice, ali i sparing partnerice. Mišljenja sam da to može rezultirati vrhunskim rezultatima, i Laninim, i mojim”, poručila je Kajtaz.

“Imali smo vrlo intenzivnu 2024. godinu, tempo je bio strašno naporan. Lana je u 2024. godini uspjela osvojiti svjetsku i evropsku seniorsku medalju, iako je još juniorka te je tako jedina bh. sportašica u historiji BiH koja je to uspjela učiniti u istoj godini. Nastup na Olimpijskim igrama u Parizu nije prošao kako smo se nadali, ali to ne smije baciti sjenu na sve što je ona napravila u ovoj godini”, kazao je na konferenciji za novinare Damir Đedović, predsjednik KVS Orka.On je potvrdio kako se u Orku vraća Mostarka Amina Kajtaz, koja od 2022. pliva pod hrvatskom zastavom, a koja je višestruka rekorderka u raznim disciplinama i kategorijama.

Ovim potezom zadovoljna je i najbolja bh. plivačica Lana Pudar.

“Veoma sam sretna zbog Amininog povratka, to će veoma značiti i meni i njoj. U Mostaru nikada nisam imala sparing partnera, a generalno na Balkanu ne mogu imati boljeg partnera od Amine, koja je iz mog grada. Veliko mi je zadovoljstvo i sigurna sam da će to u narednom periodu donijeti još bolje rezultate”, kazala je Pudar.

Komentirajući ostvarene rezultate u 2024., istaknula je kako je godina bila iznimno naporna.

“Osvojila sam svjetsku bronzu u februaru i evropsko srebro u junu, a Olimpijske igre nisu prošle kako sam se nadala. To me nije pokolebalo, nego me potaknulo da više radim na svojim nedostacima i da u narednom periodu radim još više. 2025. godinu nastavljamo punom parom, imat ćemo veliki broj priprema i fokus je na ljetnim takmičenjima. Imam U-23 evropsko prvenstvo u junu, a zatim i svjetsko prvenstvo u Singapuru, na koji idemo i ja i Amina”, kazala je Pudar.

Izgradnja gradskog bazena napreduje, otvaranje 2026.