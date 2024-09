Konaković iz New Yorka : Prošlo je vrijeme kada je Srbija imala Bakira Izetbegovića, stigla je nova generacija političara

Govor ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića na ministarskoj konferenciji zemalja Pokreta nesvrstanih u UN-u izazvao je histeriju u RS i Srbiji.

Razlog je taj što je Konaković u kontekstu rata i civilnih žrtava u Gazi govorio o onome što je BiH prošla tokom agresije. On je kazao kako BiH najbolje zna šta su strahote rata i nepravda spomenuvši to da Srbija skriva ratne zločince poput Novaka Đukića koji je odgovoran za masakr na Tuzlanskoj kapiji.

Reagirali su Željka Cvijanović, Ognjen Tadić, ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić i svi su uglavnom isto rekli – Konaković laže i zavađa narode.

Konaković za Raport govori o tome i o drugim aktivnostima koje ima kao ministar u Generalnoj skupštini UN-a.

“Prvo Željka Cvijanović mora ponovo naučiti lekciju da BiH nema zajedničke institucije. Mi imamo institucije BiH. Ja predstavljam jednu od institucija voljom Parlamenta BiH.

Tema na skupu nesvrstanih zemalja bila su ubistva civila u ratnim sukobima. To je bila tema, dakle ima ratnu narav. Mislim da je najbolji primjer inertnost međunarodne zajednice u srcu Evrope, dok je bio genocid nad Bošnjacima, upravo BiH. Mi imamo moralno pravo danas držati moralnu lekciju svima u svijetu, onima koji su danas inertni dok gledamo stradanja u Gazi i Ukrajini. BiH sigurno ima moralno i ljudsko pravo, ali i obavezu šta se desi zbog nečinjenja međunarodne zajednice i svih tih velikih faktora.

U okviru te diskusije podsjetio sam na naša stradanja, na činjenicu da smo imali vezane ruke, ono što je posebno zasmetalo – vidio sam te nervozne reakcije Đurića tokom mog govora, a i po reakcijama sad iz RS – jeste da sam rekao da drže ratne zločince zaštićene od ruke pravde, da je tamo Novak Đukić. Naša obaveza je da promičemo istine o BiH i da budemo spremni na političku realnost koja nas ipak obavezuje da sarađujemo. To što to smeta Željki Cvijanović, mene ne obavezuje”, rekao je Konaković.

Osvrnuo se i na izjavu šefa srbijanske diplomatije koji ga je optužio da širi laži o Srbiji po svijetu.

“Neka nam isporuči Novaka Đukića i pokaže dobru volju. To je prvi korak. Kada se vratim u BiH poslat ću mu presude Haškog suda, ovu o Simatoviću i Stanišiću, u kojoj se vidi direktna veza između režima Slobodana Miloševića – od kojeg se nažalost oni nisu puno odmakli – sa ratnim stradanjima u BiH. Poslat ću dokaze da je Ratko Mladić bio na platnom spisku Srbije, da je unaprijeđen u vojsci Srbije nakon genocida u Srebrenici, i niz drugih dokaza koji pokazuju šta je Srbija zaista radila u Bosni i Hercegovini.

To što su imali Bakira Izetbegovića, koji je mislio da se dodvoravajući Srbiji i uništavajući proces revizije presude protiv Srbije, može graditi bolji odnos sa Srbijom, to je prošlo vrijeme. Mi smo nova generacija političara koja ne vjeruje u to. Da se podilaženjem Vučiću, Đuriću ili bilo kojem autoritetu Srbije, može graditi dobar odnos u regionu. Može samo na faktima i činjenicama za koje Srbija nema hrabrost, a u RS još manje.

Nisam imao vremena, iskoristit ću to u nastavku, da kažem cijelom svijetu, da danas u školskim udžbenicima u RS stoji ime Ratka Mladića i Radovana Karadžića i da Željka Cvijanović uči svoju djecu da je normalno i prirodno ubijati civile, trudne žene i djecu. To ću sigurno uraditi. I neka se priprema oni kojima to smeta”, istakao je Konaković.

On je na marginama Skupštine UN-a imao niz sastanaka sa ministrima iz EU, a slijede i novi sastanci.

“Mi danas imamo otvaranje Generalne skupštine UN-a. Poslušat ćemo obraćanja predsjednika SAD, vjerovatno predsjednika Turske. Ja popodne idem u St. Louis, na sastanak s našom velikom bh. zajednicom.

U prva dva dana imali smo niz bilateralnih sastanaka, važan sastanak sa grupom prijatelja Zapadnog Balkana, imali smo na marginama susreta koji su jako važni. Tu se mnogo toga čuje i sazna.

Drago mi je da ove godine ima jako puno Gaze i da sve više zemalja otvoreno govori o tome. Mi koristimo svaki trenutak da prijateljima prenesemo prava informacije”, naveo je ministar vanjskih poslova.

Pitali smo ga i šta misli o novom sastavu Evropske komisije u kojoj je Slovenija dobila poziciju komesara za proširenje što je za BiH jako pozitivna vijest.

“Nova kompozicija EK izgleda fantastično. Za BiH izgleda odlično. Kaja Kallas koja je za vanjsku politiku i sigurnost nam je garant da sve što ima primjesu malignog ruskog utjecaja neće imati podršku i prostor. Marta Kos (Slovenija) na poziciji za proširenje je sjajna vijest. Nema tu štele, ali bit će boljeg razumijevanja svih procesa i objektivnosti. Ja sam govorio na ovoj grupi prijatelja, kažem sve nam je super sve imamo, ali samo je Dodik problem od kada se u junu vratio iz Moskve. Ponovo sve blokira. Naši EU partneri znaju da sad imamo jedan problem. Nema više priče o tri plemena koja se svađaju, ima samo priče o ruskom utjecaju preko Milorada Dodika koji koči ulazak BiH u EU, zavlači ruku svima nama u džep pa i građanima RS. E to je priča koju puno bolje razumiju u Sloveniji nego u nekim udaljenim baltičkim zemljama”, zaključio je Konaković u izjavi za Raport.

