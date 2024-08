Ko je Ibro Berilo prvoosumničeni u akciji “Incitat”: Važi za jednog najbogatijih političara, a ovo je sve njegova imovina

Policijski službenici pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajeva provode opsežnu akciju pod nazivom “Incitat”. Među osumnjičenim u ovoj akciji i dugogodišnji načlenik Trnova Ibro Berilo.

No, zanimljivo je da prema svemu sudeći kandidat i na ovogodišnjim lokalnim izborima Ibro Berilo kandidat za načelnika Trnova. CIN je naveo detaljnu biografiju Berila, ali i njegov imovinski karton.

Bio je član od 1978. godine do 1985. godine Saveza komunista BiH. Član SDA je bio od 1991. do 2002. godine. Onda prelazi u SBiH gdje postaje član 2004. godine, sve do 2011. godine.

U SDP BiH prelazi 2012. godine i član je ove partije naredne četiri godine. No, od 2016. godine ponovo prelazi u Stranku demokratske akcije (SDA).

Mnogi navode da je ovo jedan od najbogatijih političara u našoj zemlji. U imovinskom kartonu kojeg je prijavio prilikom izbora za načelnika 2020. godine, Berilo je prijavio da je 2020. godine primio platu u iznosu od 41.621,59 KM i honorar od 20.000 KM.U imovinskom kartonu se nalazi niz objekata i lokacija čija vrijednost doseže i do 300.000.

Te godine je prijavio da posjeduje dvije kuće kroz naslijeđeno suvlasništvo u vrijednosti od 250.000 KM, te zemljište u vrijednosti od 500.000 KM.

Navedeno je i kako posjeduje zemljište u Trnovu u vrijednosti od 13.730 KM, potom kuću i zemljište u Sarajevu u vrijednosti od 300.000 KM. Tu je navedenoo i niz zemljišta u Trnovu čija vrijednost doseže i do 45.000 KM.

Detaljnije imovinski karton Ibre Berila možete pogledajti ovdje.

(Kliker.info-Face TV)