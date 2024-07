Kako bi izgledala vanjska politika Kamale Harris: Nazire li se promjena stava prema sukobu u Gazi?

Ako bude izabrana za predsjednicu u novembru, potpredsjednica Kamala Harris stupit će na dužnost s vanjskopolitičkim dosjeom definiranim stažom senatorice tokom predsjedničkog mandata Donalda Trumpa i njezinim vremenom kao broj dva tokom mandata jednog od najiskusnijih predsjednika u američkim međunarodnim pitanjima povijesti.

U većini područja Harris bi vjerojatno nastavila mnoge vanjskopolitičke ciljeve predsjednika Joea Bidena. Njena bi administracija vjerovatno ponudila snažnu podršku ukrajinskim ratnim naporima i nastavila s inicijativama za produbljivanje savezništva u Aziji i na Pacifiku u uvjetima geopolitičkog uspona Kine. I vjerovatno bi SAD nastavile da pružaju snažnu podršku Izraelu i drugim saveznicima na Bliskom istoku.

Ali što se tiče izraelskog rata protiv Hamasa, Harris je zvučala više suosjećajno s nedaćama Palestinaca, što je stav koji bi mogao umiriti arapsko-američke birače i druge koji su zabrinuti zbog Bidenove podrške izraelskim ratnim naporima u Gazi.

Lily Greenberg Call, koja je nakon godinu dana dala otkaz na mjestu posebne pomoćnice šefa osoblja u Ministarstvu unutarnjih poslova zbog svog protivljenja Bidenovoj nepokolebljivoj podršci izraelskoj ratnoj strategiji, kaže da joj osobno iskustvo radeći za potpredsjednicu kao organizatorica događaja u Iowi za njezine predizbornu kampanju daje nadu.

“Harris mora poslušati većinu američkih glasača i iskoristiti sve administrativne poluge – uključujući zaustavljanje transfera ofanzivnog oružja – kako bi pogurala trajni prekid vatre i razmjenu talaca“, rekla je nedugo nakon što je Biden odustao od svoje kandidature za reizbor u nedjelju. “Radila sam za Kamalu i znam da će učiniti pravu stvar“.

Kao senator, Harris je izražavala manje ratoborne osjećaje od Bidena o vojnoj prisutnosti SAD-a na Bliskom istoku, a neki od njezinih oštrih stavova, uključujući prema Saudijskoj Arabiji, Indiji i Turskoj, također bi mogli zakomplicirati njezinu interakciju sa saveznicima na Bliskom istoku i u Aziji.

Prije nego što je postala senatorica, Harris je veći dio svoje karijere provela kao službenica za provođenje zakona. Došla je na mjesto potpredsjednice s relativno malo vanjskopolitičkog iskustva, zbog čega je ovisila o svojim savjetnicima, koji su uglavnom tradicionalisti, prema Jimu Townsendu, bivšem dužnosniku Pentagona i NATO-a.

“Ona zapravo nema pozadinu u odbrani ili vanjskoj politici, tako da stvarno ovisi o [svojim savjetnicima] gdje mora sudjelovati“, rekao je. “Važan dio je – mislim da ona ne uskače često u pitanja odbrane ili vanjske politike“.

Uprkos tome, njena uloga senatorice i potpredsjednice – što je u nedjelju bačeno u središte pažnje kada je Biden odustao od utrke i imenovao nju kao svoju izabranicu – nudi uvid u to kako bi administracija Kamale Harris mogla drugačije pristupiti glavnim geopolitičkim izazovima i kako bi unutarnji krug mogao nadopuniti njezine nedostatke.

Harris je uskočila kao zamjena predsjedniku na svjetskim skupovima. Sudjelovala je na summitu ASEAN-a 2023. umjesto Bidena. Važno za europske saveznike, Harris je zastupala Bidena na godišnjoj Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji 2022., kada je izrazila podršku ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom dok se Rusija pripremala za invaziju – i ponovno 2023. dok su se borili na bojnom polju.

“Budući da Biden nije namjeravao ići… mislim da su ovo vidjeli kao priliku da joj daju priliku da se suoči s europskim liderima i također joj pomogne u edukaciji o tom aspektu vanjske politike: Europi i NATO-u”, rekao je Townsend. “Mislim da je ideja bila proširiti njezino iskustvo u međunarodnim poslovima i izvući je iz kalifornijske [perspektive] u kojoj je bila“.

Washingtonski zastupnik Adam Smith, vodeći demokrat u Odboru za oružane snage Zastupničkog doma koji je podržao otvorenu konvenciju za odabir Bidenova nasljednika, rekao je da njeno zastupanje Bidena u Minhenu dokazuje da je spremna za svjetsku pozornicu.

“Iskreno govoreći, bila je testirana na stres“, rekao je Smith u intervjuu tokom republikanske nacionalne konvencije. “Bila je glavni glasnogovornik administracije na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji zalažući se za našu ulogu u Ukrajini i NATO-u i u svijetu, i bila je stvarno snažna“.

Njezino vrijeme pod Bidenom također je bilo plus, kažu zagovornici.

“Imala je četiri godine učenja od predsjednika Bidena, koji ima neke od najjačih vanjskopolitičkih sposobnosti koje smo ikada imali kod jednog predsjednika, i sve više preuzima vodstvo u predstavljanju Sjedinjenih Država diljem svijeta”, rekao je bivši administrativni dužnosnik kojemu je odobrena anonimnost kako bi slobodno govorio o Harrisovom vanjskopolitičkom dosjeu.

Uloga Kamale Harris kao senatorke

Tokom svoje četiri godine u Senatu, Harris je bila članica senatskih odbora za obavještajne poslove i domovinsku sigurnost, dobivši pohvale svojih tadašnjih kolega iz Senata za “pametan” pristup radu osjetljivih odbora. Harris je također bila na brojnim međunarodnim putovanjima kao senator, posjetivši Afganistan, Irak, Jordan i Izrael 2017. i 2018. godine.

Kao i većina demokrata, Harris je glasala za potvrđivanje umirovljenog generala Jima Mattisa kao prvog Trumpovog ministra odbrane i odobravanje izuzeća od federalnog zakona koji zabranjuje umirovljenom vojnom časniku da služi kao ministar odbrane sedam godina. Glasala je protiv imenovanja Mikea Pompea i Gine Haspel za direktore Centralne obavještajne agencije. Također se usprotivila imenovanju Rexa Tillersona i kasnije Pompea za državnogsekretara te imenovanju Marka Espera za Trumpova ministra odbrane.

Vrhunski savjetnici

Tokom mandata potpredsjednice, savjetnik Harris za nacionalnu sigurnost je Philip Gordon, koji je služio u Obaminoj i Clintonovoj administraciji. Prvotno je bio njezin zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost, a zamijenio je Nancy McEldowney, bivšu članicu Clintonovog Vijeća za nacionalnu sigurnost. Gordon je stručnjak za Europu koji također ima veliko iskustvo na Bliskom istoku.

Njena zamjenica savjetnika za nacionalnu sigurnost je Rebecca Lissner, bivša zvaničnica za planiranje u Vijeću za nacionalnu sigurnost, gdje je nadgledala izradu Strategije nacionalne sigurnosti administracije.

Za razliku od Trumpa i njegovog potpredsjedavajućeg senatora JD Vancea (R-Ohio), glavni djelatnici nacionalne sigurnosti kod Harris su “tradicionalisti” i “internacionalisti”.

“Mislim da bi se njihova stajališta dobro uklopila u predsjedništvo Billa Clintona ili Obame. Oni su pravi, tradicionalni ljudi iz vanjske politike”, rekao je Townsend. “Ovo su proizvodi međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima nakon Drugog svjetskog rata“.

Rusija i Ukrajina

Poput Bidena, Harris je snažno podržavala Ukrajinu u odbrani od Rusije i očekuje se da će uglavnom nastaviti svoju politiku. Harris je u junu predstavljala SAD na Samitu za mir u Ukrajini, gdje je imala šesti sastanak sa Zelenskim. Izrazila je snažnu podršku u transatlantskoj suradnji na podršci Kijevu.

Harris je u intervjuu za NBC News ove godine rekao da Ukrajina može nastaviti računati na podršku Washingtona dok se rat odugovlači. “Ukrajina treba našu podršku”, rekla je Harris. “I moramo je ponuditi”.

Na ovogodišnjoj Minhhenskoj sigurnosnoj konferenciji Harris je također ponovila obećanje Bidenove administracije da će podržavati Ukrajinu “koliko god bude potrebno”.

Također je bila žestoka kritičarka Vladimira Putina, okrivljujući ga za ovogodišnju smrt ruskog opozicijskog lidera Alekseja Navaljnog. Također je kritizirala ruske napade na ukrajinske civile kao “zločine protiv čovječnosti” i obećala da će vlasti u Moskvi pozvati na odgovornost.

“Svima onima koji su počinili ove zločine i njihovim nadređenima koji su suučesnici u tim zločinima odgovarat ćete”, rekla je Harris 2023. godine u Minhenu.

Nedavno je Harris kritizirao Trumpa u kampanji zbog njegovih prethodnih komentara u kojima je tvrdio da će povući SAD iz NATO-a.

“Donald Trump je prigrlio Putina“, rekla je Harris na predizbornom događaju 11. jula u Sjevernoj Karolini. “To se ne događa samo danas. To se događa dok je on, Trump, prijetio da će napustiti NATO i poticao Putina da napadne naše saveznike“.

Bliski Istok

Što se tiče pitanja Izraela, Harris je kao senatorka izrazila podršku dvodržavnom rješenju i podržala Abrahamov sporazum. Kao potpredsjednica, Harris je privatno izrazila to da Bidenova administracija mora zauzeti snažniji stav protiv izraelskog premijera Benjamina Netanyahua dok broj civilnih žrtava raste u izraelskom ratu protiv Hamasa.

U javnosti se Harris pojavila kao jedna od prvih lidera visokog profila u administraciji koja je u martu pozvala na trenutni privremeni prekid vatre. Iznijela je najoštriji ukor protiv izraelskog upravljanja priljevima pomoći u Pojas Gaze od strane višeg čelnika i opisala sukob kao “humanitarnu katastrofu” za nedužne civile.

Tariq Habash, koji je bio Bidenov savjetnik za politiku u Odjelu za obrazovanje prije nego što je podnio ostavku zbog politike administracije prema Izraelu, rekao je da je “oprezno optimističan” da bi Harris bila spremnija razmotriti promjene politike koje su usmjerene na palestinska ljudska prava i obuzdala nastavak izraelskih akcija u Gazi i drugdje.

Josh Paul, bivši zvaničnik State Departmenta uključen u transfer oružja američkim saveznicima, rekao je da se Harris čini “manje fiksna i nepopustljiva” od Bidena kada je riječ o izraelskoj politici.

Ipak, priznao je, postoji samo toliko toga što bilo koji predsjednik SAD-a može učiniti da promijeni politiku prema Izraelu u kratkom roku.

“Imam oprezan i ograničen optimizam – ali također duboko osjećam olakšanje što Demokratska stranka neće nominirati za predsjednika Sjedinjenih Država čovjeka koji nas je sve učinio sukrivcima za toliko nepotrebne štete“, rekao je Paul.

Harris je podržala Zajednički sveobuhvatni akcijski plan s Iranom iz 2015. za obuzdavanje teheranskog nuklearnog programa. Također je osudila vojni napad iz januara 2020. protiv vrhovnog iranskog generala Qassema Soleimanija i kosponzorirala neuspješno zakonodavstvo za blokiranje daljnjih vojnih akcija protiv iranskih vođa i ciljeva.

Što se tiče Saudijske Arabije, Harris se pridružila naprednjacima u zakonodavstvu kojim se ograničava prodaja oružja i vojna pomoć Rijadu zbog njegove uloge u jemenskom građanskom ratu i ubistvu saudijskog novinara i kolumnista Washington Posta Jamala Khashoggija.

A Harris je podržala i zakon o obilježavanju genocida nad Armencima, koji je već stoljeće izvor napetosti između NATO članice Turske i Armenije.

Azija

Harris bi vjerojatno nastavila oštru politiku Bidenove administracije prema Kini ako bude izabrana za predsjednika.

Kao senatorica, kritizirala je Trumpov pristup Pekingu, rekavši potpredsjedniku Mikeu Penceu tokom potpredsjedničke debate 2020. da je Trump “izgubio taj trgovinski rat” i da su njegove carine naštetile američkoj ekonomiji bez ponovnog uravnoteženja odnosa između SAD-a i Kine. Ali kao i drugi zvaničnici administracije, Harris se zalagala za “smanjenje rizika” od Pekinga, politiku koja potiče smanjenje stepena u kojem zapadne ekonomije ovise o Kini.

“Ne radi se o povlačenju, već o osiguravanju da štitimo američke interese i da smo lider u smislu pravila puta, za razliku od slijeđenja pravila drugih“, rekla je Harris u intervjuu za CBS prošle godine.

Harris je također otvoreno govorila o osjetljivim pitanjima koja potresaju odnose SAD-a i Kine. Redovno je radila na zakonodavstvu kao senatorica za promociju ljudskih prava u Hong Kongu. Trump je potpisao dvostranački zakon koji je predstavila sa senatorom Marcom Rubiom (R-Fla.) kojim se promoviraju ljudska prava u Hong Kongu i sankcioniraju dužnosnici Hong Konga koji su umiješani u “podrivanje temeljnih sloboda i autonomije” na tom teritoriju. Godinu dana kasnije Harrisovo susponzorstvo Ujgurskog zakona o politici ljudskih prava pomoglo je da on postane zakon 2020. i ovlastilo vladu SAD-a da nametne sankcije protiv “stranih pojedinaca i entiteta odgovornih za kršenja ljudskih prava” u Xinjiangu.

Administracija Harris vjerovatno bi nastavila s neslužbenom podrškom samoupravnom otoku, posebno u svjetlu sve većih kineskih vojnih prijetnji. U septembru 2022. rekla je “nastavit ćemo podržavati samoodbranu Tajvana, u skladu s našom dugogodišnjom politikom”.

Otkako je postala potpredsjednica, Harris je razgovarala i s kineskim čelnikom Xi Jinpingom i s predsjednikom Tajvana Lai Ching-teom. Harris se nakratko susrela s Xijem na marginama sastanka čelnika APEC-a 2022. gdje ga je pozvala da “održi otvorene linije komunikacije kako bi odgovorno upravljao konkurencijom između naših zemalja”, rekla je na društvenim mrežama. Harris je upoznala Laija na inauguraciji predsjednika Hondurasa Xiomara Castra iste godine prije Laijeve uspješne kandidature za predsjednika Tajvana u januaru.

Harris je kritizirala kinesko kontinuirano uznemiravanje filipinskih plovila u vodama Manile u Južnom kineskom moru tokom posjeta Filipinima 2022. Tokom tog putovanja Harris je posjetila otok u blizini voda u kojima kineska obalna straža redovito prijeti filipinskim misijama opskrbe svoje vojne ispostave na Drugom Thomas Shoalu i osudio “zastrašivanje i prisilu” Pekinga u regiji.

Ali Bidenova odluka da se povuče vjerovatno neće promijeniti javne poruke Pekinga o izborima. “Žele izbjeći da se sami upletu u narativ ovih izbora u najvećoj mogućoj mjeri”, rekao je Ryan Hass, bivši direktor za Kinu, Tajvan i Mongoliju pri Vijeću za nacionalnu sigurnost, sada direktor Kineskog centra John L. Thornton u Brookingsu. Peking ne vidi nikakvu prednost u predsjedničkoj pobjedi GOP-a ili Demokratske stranke u novembru. “Oni smatraju da su politički pristupi obiju strana problematični za njihove interese i ciljeve”, rekao je Hass.

Osim Kine, Harris je kao senator pomno pratila istočnu Aziju, redovno uvodeći ili susponzorirajući dvostranačke zakone koji promoviraju ljudska prava u Mianmaru.

Harris se suprotstavila Trumpovoj šarmantnoj ofanzivi prema sjevernokorejskom vođi Kim Jong Unu i kritizirala Trumpovu administraciju jer nije učinila dovoljno da obuzda nuklearne prijetnje Pustinjačkog kraljevstva.

Harris, čija je majka bila Indijka, također je kao senator redovno kritizirala indijsku vladu i sastajala se s pripadnicima kašmirske dijaspore. Čini se da su se veze između Harrisa i vlade Narendre Modija izgladile, a Modi je pohvalio Harrisa tokom državnog posjeta Washingtonu 2023.

(Politico.eu-N1)