Jelena Trivić : Miloradu Dodiku treba suditi za kriminal

O stranom intervencionizmu, hapšenju Nešića, protestima u Srbiji i Dodikovim potezima za naš list govori predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić

Proces koji se vodi protiv Milorada Dodika pred Sudom BiH je politički i to niko ko imalo želi da bude objektivan ne može da ospori. To ne umanjuje sve moje ranije izrečene političke stavove o vladavini Milorada Dodika i njegovom antisrpskom djelovanju prema vlastitom narodu.

Ovo u intervjuu za Oslobođenje kaže predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić. Trivić se na nedavno održanoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske obratila poslanicima povodom još jedne informacije o urušavanju pravnog sistema u BiH nepoštivanjem Dejtonskog sporazuma.

Kakva će biti sudbina zaključaka usvojenih na posljednjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i imaju li oni bilo kakvu obavezujuću ulogu?

– Kao i sudbina svih ranijih zaključaka Narodne skupštine. Zaključci po svojoj formi nemaju obavezujući karakter. Poslanici Narodnog fronta nisu glasali za takve zaključke.

Kako komentarišete hapšenje Nenada Nešića?

– Glavni tužilac Milanko Kajganić rekao je da je predmet formiran 2019. godine i da je šteta utvrđena po javno preduzeće Putevi Srpske višemilionska.

Dva smo svijeta

To je sada posao pravosudnih institucija. Svoje političke stavove o Nenadu Nešić a iznijela sam vrlo jasno i javno nakon famoznog šutiranja novca 2019, pa opet krajem 2020. godine, nakon završenih lokalnih izbora, kada je imao epizodu u opoziciji. To je svima opštepoznato. Imala sam vrlo kritički orijentisan stav prema njemu, izbjegavala sam svaki kontakt, čak i tada kada je bio dio opozicionog bloka. Mi smo prosto dva svijeta i to sam davno napisala.

Da li su sve sankcije koje su uvedene u posljednjih godinu i po članovima porodice Dodik i onima koji su s njima radili i sarađivali – opravdane?

– Principijelno i suštinski sam protiv bilo kakvog vida stranog intervencionizma i nametanja. Više puta sam naglasila da ne vodim niti mogu da vodim politiku velikih zemalja, tako da moj stav, bio ovakav ili onakav, ništa suštinski ne znači po tom pitanju. Ne opravdavam sankcije, ali politika sile kojom se rukovode velike zemlje jeste varijabla i na to se moralo računati i nikako se nije smjela ignorisati.

Da li je najveći problem opozicije u RS-u to što očekuje da neko drugi uradi njen posao?

– Ne znam na šta konkretno mislite. Mogu da govorim u svoje i u ime stranke koju vodim. Lično nisam nikad čekala da neko drugi uradi moj posao, ni kada sam bila opozicioni narodni poslanik, ni kada sam bila opozicioni kandidat za predsjednika Republike, ni kao kandidat za gradonačelnika Banjaluke.

Osudila sam vandalsko ponašanje predstavnika opozicije u Srbiji koji su prije početka protesta studenata vodili morbidnu kampanju farbanja institucija krvavim rukama

Ako ste mislili na strance, kategorički odbacujem da sam ikad smatrala da su oni dio rješenja balkanskih problema, oni su u najvećoj mjeri njihov generator.

Zašto niste podržali studentske proteste u Srbiji?

– Svako ima ustavno pravo da protestom iskaže svoj stav, pa tako i studenti. U ranijim istupima osudila sam vandalsko ponašanje predstavnika opozicije u Srbiji koji su prije početka protesta studenata vodili morbidnu kampanju farbanja institucija krvavim rukama, uništenjem objekata od istorijske važnosti, a sada su se, po svemu sudeći, sakrili iza dijela studenata koji protestuju. Zahtjevi studenata koji protestuju su ispunjeni. Oni mogu i dalje slobodno da protestuju i izražavaju nezadovoljstvo, čime se pokazuje demokratski kapacitet Srbije.

Da li iko od političara u Republici Srpskoj smije da kritikuje naprednjačku vlast u Srbiji i Aleksandra Vučića?

– Nisam primijetila da je zabranjeno, niti može da se zabrani, pojedini političari u Srpskoj otvoreno kritikuju vlast SNS-a i Aleksandra Vučića, ali dozvolite da govorimo argumentima u kontekstu Vašeg prethodnog pitanja. U Donjoj Jablanici je poginulo 19 ljudi i svi o tome ćute. Ne postavlja se pitanje ko je kriv. U medijima ova tema kao da ne postoji. Nema ostavki, nema ni krivične, ni političke, ni moralne odgovornosti za ono što se desilo u Jablanici. A svi znamo da je uzrok ljudski faktor, odnosno nezakoniti radovi u kamenolomu iznad Jablanice. Objavljeno je i ime osobe koja je to činila, ali nisam nigdje pročitala da je priveden, niti da su privedeni oni koji su mu to dozvolili.

Ukradena nada

U Srbiji smo povodom tragedije u Novom Sadu vidjeli i ostavke, i pokrenute procese krivične odgovornosti, i hapšenja brojnih visokih funkcionera. Interes i želja svakog normalnog čovjeka jeste da se utvrdi ko je kriv za propuste vezane za nadstrešnicu, ko je odgovoran i kriv za 15 izgubljenih života u Novom Sadu i institucije Srbije postupaju u tom cilju. Ali, ako će neko tragediju u Novom Sadu da zloupotrijebi da bi rušio Aleksandra Vučića, onda jasno kažem da to nije ni demokratski, ni fer, ni pošteno. Vlast se mijenja na izborima, a ne na ulici i sve ovo ima jedan širi kontekst u kojem je očigledno jedini cilj srušiti Aleksandra Vučića, što se neće desiti.

Na osnovu čega tvrdite da je Dodik spreman apsolutno sve da sruši da bi sebe sačuvao?

– Na osnovu 20 godina njegove vladavine Republikom Srpskom. Na osnovu pokradenih izbora 2022. godine. Moje mišljenje je da je on tada trgovao sa strancima, obećao im neku krupnu političku stvar da bi mu progledali kroz prste na evidentnu brutalnu pljačku izbora i da je onda izašao iz tog dogovora. Nemam drugo objašnjenje ni za Schmidovu čuvenu rečenicu o “manjim tehničkim nepravilnostima” dva dana nakon održanih izbora 2022. godine, ni za sve što je nakon toga uslijedilo. Toliko kriminala i korupcije povezanog sa Miloradom Dodikom, a njemu se sudi za nepoštivanje odluka Christiana Schmidta.

Šume su u haosu, dvije elektrane praktično ne rade, cijela Srpska je neočišćena nakon prvog jačeg snijega… Zašto? Ko je kriv? I zašto oni koji su krivi za to neprestano pobjeđuju na izborima?

– Izbori 2022. godine su pokradeni, a tada je ukradena i nada naroda da ima moć da odlučuje. Cijeli kontekst izbora 2024. je rezultat i posljedica te ukradene nade. Sada ljudi gledaju da glasaju za neko činjenje, neku uslugu, neki interes. Ko može da im to ponudi, lakše će doći do glasova. Samo jedan kandidat za načelnika ili gradonačelnika u Republici Srpskoj od 64 lokalne zajednice je pobijedio, a da u trku nije ušao sa pozicije vlasti, bilo lokalne bilo republičke. To je novoizabrani načelnik Gacka. Ovo konstatujem kao činjenicu, ne kukam niti smatram da će se to promijeniti samo od sebe. I dalje pokušavam ono što je u mojoj moći da probudim svijest kod ljudi. Mislim da su se mnogi nakon samo 20-30 centimetara snijega malo osvijestili, pogotovo u Banjaluci.

Goran Dakić (Oslobođenje)